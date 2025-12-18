Không trách trợ lý Chanthavong mà trách người phân công tổ trọng tài 18/12/2025 12:32

Sự phân công tổ trọng tài làm nhiệm vụ trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 là rất vô trách nhiệm và sự cố nghiêm trọng mà trợ lý Chanthavong phất cờ báo việt vị sai lầm đã cướp mất bàn thắng hợp lệ của tuyển nữ Việt Nam trong trận thua Philippines đã nói lên điều đó.

Với SEA Games, vấn đề chuyên môn bóng đá do LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) hỗ trợ, trong đó có việc phân công các tổ trọng tài làm nhiệm vụ các trận đấu.

Việc phân công tổ trọng tài cho một trận chung kết luôn là điều cân nhắc, rà soát kỹ lưỡng của Trưởng ban trọng tài, ở đây là Trưởng ban trọng tài AFF. Tổ trọng tài làm nhiệm vụ trận chung kết phải giỏi chuyên môn, bản lĩnh và đặc biệt đã từng làm nhiệm vụ ở những trận đấu đầy thách thức, căng thẳng, áp lực.

Trợ lý 1 Chanthavong Phutsavan mắc lỗi kỹ thuật làm sai lệch kết quả trận đấu: Ảnh: CTP

Khi trọng tài trải qua “thép đã tôi thế đấy” mới được vinh dự phân công làm những trận đấu quan trọng cỡ như chung kết SEA Games. Trợ lý 1 trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 là Chanthavong Phutsavan, cô này được phong cấp FIFA năm 2019.

Những trọng tài, trợ lý khi được phân công làm nhiệm vụ quốc tế (từ các cấp độ đội tuyển đến CLB) thì phải có điều kiện cần là đã được phong cấp FIFA. Những trận đấu quan trọng, người phân công còn phải rà soát kinh nghiệm, chuyên môn, bản lĩnh và “lịch sử” hay tì vết của từng trọng tài và trợ lý.

Tình huống thế này là trợ lý Chanthavong Phutsavan căng cờ báo việt vị là sai lầm nghiêm trọng rồi.

Sòng phẳng mà nói dù trợ lý Chanthavong Phutsavan được phong cấp FIFA 6 năm rồi, tuy nhiên có lẽ cô rất ít được giao làm nhiệm vụ quốc tế bởi lẽ đơn giản “chỉ số lòng tin” không cao.

AFC hay FIFA thường không đưa những trọng tài ở những nền bóng đá yếu vào làm nhiệm vụ những trận đấu quan trọng mang tính sống còn, đằng này Chanthavong, người đến từ nền bóng đá Lào có tuyển nữ rất yếu, lại được đưa vào làm trận chung kết cấp độ đội tuyển là quá nghiệp dư.

Chanthavong rất khó có cơ hội rèn giũa chuyên môn và lòng tin (đối với AFF, AFC hay FIFA) qua những giải trẻ, CLB, những vòng loại khu vực trẻ, rồi...từ từ trưởng thành.

Đằng này trợ lý Chanthavong đã mắc lỗi kỹ thuật quá sơ đẳng. Trung vệ Haly Long đứng dưới Bích Thùy cả 3-4m trong tầm quan sát của Chanthavong, nhưng cô lại căng cờ báo việt vị. Lỗi này chưa hẳn do Chanthavong mà cái chính là người phân công đẩy cô này vào.

Trong khi đó, trọng tài chính là Rebecca Anne Durcau, người Úc, cô này rất ổn, từng làm nhiệm vụ tại World Cup, Asian Cup, giải CLB nữ châu Á. Tuy nhiên, trợ lý 1 Chanthavong Phutsavan (Lào), trợ lý 2 Kristina Bersenyova (Turkmenistan), trọng tài thứ tư (trọng tài bàn) Baddour Alesar (Syria). 4 trọng tài đến từ 4 quốc gia nói ngôn ngữ khác nhau đã là sự chông chênh.

Dẫu rằng, khi trọng tài hay trợ lý được phong cấp FIFA đều phải nhuần nhuyễn tiếng Anh, nhưng ban trọng tài FIFA hay AFC luôn ưu tiên trong tổ trọng tài luôn có hai đến ba người dùng chung một ngôn ngữ quốc gia để dễ dàng phối hợp.

Việc phân công tổ trọng tài trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 quá sơ sài, thiếu nghiên cứu và cái giá phải trả là trợ lý 1 Chanthavong Phutsavan đã mắc lỗi kỹ thuật quá lớn làm sai lệch kết quả trận đấu.