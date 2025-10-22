Bản đánh giá khiến HLV Nhật Bản cuối cùng rời Thái Lan 22/10/2025 14:54

HLV Masatada Ishii được coi là HLV Nhật Bản cấp độ đội tuyển cuối cùng rời bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên người nắm quyền các tuyến đội tuyển là ai?

Đó chính là giáo sư Chanvit Polchivin, từng là HLV trưởng, giảng viên AFC, hiện ông đang là Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban chuyên môn các đội tuyển Thái Lan của LĐBĐ Thái Lan (FAT).

Ông Masatada Ishii, HLV Nhật Bản cấp đội tuyển cuối cùng của Thái Lan ra đi. Ảnh:B.P

Thực ra nhiều năm qua, các nhà cầm quân Nhật Bản đến và ra đi khỏi bóng đá Thái Lan đều là sau những bản đánh giá của giáo sư Chanvit Polchivin. Ông là nhà hoạch định chiến lược bóng đá Thái Lan. Thời làm HLV, ông từng dẫn U-23 Thái Lan sang Việt Nam dự giải Agribank Cup dành cho các đội U-23 năm 2005 rồi sau đó dự SEA Games 2005 tại Philippines trong đó có trận đánh bại U-23 Việt Nam ở chung kết.

Ông Polchinvin là người trực tiếp đưa ra bản đánh giá về các HLV các tuyến đội tuyển Thái Lan. Thực ra nhìn cách làm của các HLV Nhật Bản thì việc ông Polchivin đánh giá là xác thực, không có những thành kiến cá nhân hay bất cứ điều gì. Thậm chí FAT cũng như ông Polchivin rất kiên trì và luôn tạo mọi cơ hội để các HLV Nhật Bản có thêm thời gian thể hiện. HLV Masatada Ishii vừa mới bị FAT cho thôi việc ở đội tuyển Thái Lan.

Ở Việt Nam, HLV Nhật Bản từ ông Makoto đến Yoshida Miura cũng không thành công. Ảnh:A.S

Bản đánh giá của ông Chanvit Polchivin viết: “... Về ý đồ xây dựng lối chơi của đội tuyển, ông Masatada Ishii thể hiện không rõ ràng, xây dựng cách chơi đặc trưng thiếu nhất quán, đã hai năm cầm quân và quỹ thời gian dư thừa nhưng HLV Masatada Ishii không thấy có dấu ấn của mình. Ông chuẩn bị về mặt con người rất bị động, thiếu thuyết phục, chuẩn bị cho từng trận đấu trước từng đối thủ cũng rất mù mờ, thiếu chiều sâu. Chiến thuật đề ra khi tuyển Thái Lan gặp từng đối thủ cụ thể là rất chung chung, thiếu phương án cụ thể, thiếu yếu tố con người làm nên bất ngờ.

Phó Chủ tịch FAT, kiêm Trưởng Ban chuyên môn các đội tuyển Thái Lan Chanvit Polchivin rất kiên trì với các HLV Nhật Bản nhưng không thể kéo dài. Ảnh:B.P

Trong đội tuyển, HLV Masatada Ishii không tạo được sức mạnh tập thể, không có cơ hội, đấu pháp để mỗi cá nhân thể hiện hết mình và tốt nhất. Thời gian cho việc chuẩn bị của đội tuyển Thái Lan không cụ thể cho từng giải đấu, trận đấu, dẫn đến tuyển Thái Lan ngày càng nhạt nhòa qua sự dẫn dắt của HLV Masatada Ishii".

Trong vòng 5, 6 năm qua, bóng đá Thái Lan rất ngưỡng mộ các nhà cầm quân Nhật Bản nhưng rồi cũng lần lượt chia tay họ. Thời điểm bóng đá Thái Lan đang làm vua ở SEA Games và AFF Cup, HLV Akira Nishino cũng làm mất tất cả vào tay Việt Nam hồi SEA Games 2019 và AFF Cup 2018. Đội U-23 Thái Lan cũng thua dưới tay HLV Takayuki Nishigaya.

Đội tuyển nữ Thái Lan cũng mời về tên tuổi lớn Futoshi Ikeda dẫn dắt vì mục tiêu World Cup 2027, nền tảng là tấm vé đi Asian Cup 2026. Tuy nhiên tuyển nữ Thái Lan thua đau đớn tuyển nữ vô danh Ấn Độ ngay trên sân nhà ở Chiang Mai mất vé đi Asian Cup 2026, sụp luôn kế hoạch World Cup 2027. FAT vẫn kiên trì cho ông làm tiếp, tạo cơ hội tại AFF Cup nữ 2025 (tại Việt Nam), nhưng ở đó, tuyển Thái Lan thua tuyển Việt Nam 2 lần và thua cả Myanmar. HLV Futoshi Ikeda ra đi.

Trong khi đó, HLV Masatada Ishii cũng rất giống với đồng hương Akira Nishino trước đây, khi HLV Mano Polking dẫn tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2021, 2022 rồi trao tay cho HLV Masatada Ishii nhưng vị này đã làm mất ngôi vô địch vào tay tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024.

Các HLV Nhật Bản ở Việt Nam từ cấp đội tuyển (Yoshida Miura) đến ông Makoto Teguramori (CLB Hà Nội) rồi các HLV Nhật Bản của tuyển Singapore, đều không thành công. Đây như một lời cáo chung cho thấy thầy Nhật thất bại và không có duyên với bóng đá Đông Nam Á.