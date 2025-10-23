Tuyển nữ Việt Nam thách thức ngôi hậu SEA Games 33 23/10/2025 06:39

(PLO)- Đội tuyển nữ Việt Nam đã sớm hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) cho giai đoạn chuẩn bị đặc biệt quan trọng hướng đến SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 với nhiệm vụ bảo vệ huy chương vàng.

26 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Mai Đức Chung đã bắt đầu rèn luyện cho chiến dịch vô địch SEA Games 33 lần thứ 4 liên tiếp, cũng là lần thứ 9 lịch sử.

Tập huấn ở Nhật trước thềm SEA Games 33

HLV Mai Đức Chung cho biết: “Hiện tại đội có 26 cầu thủ, trong đó một số vận động viên của CLB TP.HCM chưa thể góp mặt do bận chuẩn bị cho giải CLB nữ châu Á tháng 11. Đội sẽ tập luyện tại Hà Nội, đồng thời dự kiến thi đấu ba trận giao hữu từ nay đến ngày 20-11 để kiểm nghiệm đội hình và chiến thuật”.

Theo kế hoạch của VFF, sau khi hoàn tất giai đoạn tập trung trong nước, các cô gái Việt Nam sẽ sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 20-11. Tại đây, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ thi đấu ba trận giao hữu với các CLB nữ Nhật Bản có trình độ phù hợp. Đây là dịp quan trọng để đội rèn kỹ chiến thuật, cải thiện khả năng pressing và khả năng tranh chấp, những điểm yếu vẫn còn tồn tại trong đội hình.

Các nữ tuyển thủ luyện tập hăng say ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ảnh: CCT.

Kết thúc chuyến tập huấn, đội sẽ vào TP.HCM để làm quen với khí hậu tương đồng với Thái Lan, trước khi lên đường dự SEA Games 33. Chia sẻ về định hướng huấn luyện, ông Mai Đức Chung cho biết: “Cầu thủ Việt Nam dù có thể hình nhỏ con nhưng bù lại là tinh thần chiến đấu, ý chí và sự khéo léo. Trong đợt tập này, chúng tôi tập trung nâng cao thể lực và khả năng di chuyển áp sát để đáp ứng cường độ thi đấu cao tại SEA Games”.

So với các kỳ tập trung trước, danh sách lần này có một số thay đổi đáng chú ý. Tiền vệ dày dạn kinh nghiệm Tuyết Dung đã chính thức chia tay đội tuyển để chuyển sang công tác huấn luyện tại địa phương. Trong khi đó, hai tiền đạo chủ lực Huỳnh Như và Phạm Hải Yến vẫn tiếp tục góp mặt sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương.

Đáng chú ý, ban huấn luyện đã gọi bổ sung một số gương mặt trẻ giàu tiềm năng như Thanh Hiếu và Trần Nhật Lan, những cầu thủ được đánh giá cao nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng hòa nhập nhanh. Ba cầu thủ Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân và Ngân Thị Vạn Sự vẫn đang tập riêng để hồi phục chấn thương.

Ban huấn luyện tin tưởng một số gương mặt trẻ Việt Nam đủ sức thay thế các đàn chị như Tuyết Dung. Ảnh: CCT.

HLV Mai Đức Chung đặt mục tiêu bảo vệ ngôi hậu

Ở SEA Games 33, các cô gái vàng Việt Nam nằm tại bảng B cùng Myanmar, Malaysia và Philippines. Bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, Indonesia, Singapore và Campuchia. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Vòng bảng diễn ra từ 4-12 đến ngày 13-12, bán kết ngày 14-12, và chung kết vào 17-12 tại sân Chonburi, nơi được xem là “thánh địa” của bóng đá nữ Thái Lan.

Đánh giá về đối thủ, HLV Mai Đức Chung cho rằng các đội trong khu vực đều có bước tiến đáng kể, đặc biệt là Philippines và Myanmar, nhờ chính sách nhập tịch cầu thủ và đầu tư mạnh về chuyên môn: “Chúng tôi vẫn đặt mục tiêu giành huy chương vàng, nhưng rõ ràng nhiệm vụ năm nay sẽ khó khăn hơn nhiều. Đối thủ có thể hình vượt trội, còn chúng ta cần tận dụng tối đa sự linh hoạt, tốc độ và tinh thần đoàn kết”.

Bóng đá nữ Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, với sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ bên cạnh những trụ cột dày dạn kinh nghiệm. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Về lực lượng, tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ các cựu binh có ảnh hưởng lớn trong lối chơi làm nòng cốt. Tuy nhiên, chiều sâu đội hình vẫn là vấn đề cần cải thiện, nhất là khi đối đầu với các đối thủ có nền tảng thể lực vượt trội.

HLV kỳ cựu Mai Đức Chung đặt mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 33. Ảnh: CCT.

Về kinh nghiệm, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn sở hữu lợi thế lớn. Hầu hết cầu thủ từng trải qua các giải đấu lớn như World Cup 2023, Asian Cup 2024 và các chuyến tập huấn tại châu Âu. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế giúp đội không bị choáng ngợp trước các đối thủ mạnh Đông Nam Á.

HLV Mai Đức Chung tiếp tục duy trì phong cách kiểm soát bóng và pressing linh hoạt, kết hợp giữa sơ đồ 4-4-2 truyền thống và biến thể 4-2-3-1 khi cần tấn công. Điều này cho phép đội vừa phòng ngự chắc chắn, vừa tận dụng tốc độ của hai biên để tạo đột biến.

Đối thủ lớn nhất của tuyển nữ Việt Nam vẫn là Thái Lan, đội chủ nhà với lợi thế sân bãi và sự cổ vũ của khán giả. Bên cạnh đó, Philippines với lực lượng đa phần là cầu thủ gốc châu Âu cũng là một thế lực. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn được giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch, nhờ tính ổn định, tinh thần kỷ luật và khả năng thích ứng cao.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang giữ kỷ lục 8 lần giành huy chương vàng SEA Games và đang hướng đến chức vô địch thứ 9 trong lịch sử.