“Chuyện đời” qua việc Thái Lan sa thải HLV Masatada Ishii 23/10/2025 12:13

(PLO)-HLV Masatada Ishii của tuyển Thái Lan bị sa thải tiếp tục gây nên làn sóng chỉ trích tại Thái Lan...

Đại đa số fan Thái Lan phẫn nộ với việc LĐBĐ Thái Lan (FAT) sa thải HLV Masatada Ishii của đội tuyển Thái Lan.

Chuyện HLV Masatada Ishii bị FAT cho thôi việc trông rất đời thường, nó giống như quan điểm ai cũng không sai, nói khác đi là ai cũng đúng nhưng mỗi góc nhìn cho ra một hình hài khác nhau của một vấn đề.

HLV Masatada Ishii bày tỏ bất ngờ sốc khi bị FAT trảm sau hai trận thắng thuyết phục Đài Loan. Ảnh:B.P

Hầu như fan bóng đá trên cả nước Thái Lan rất tức giận khi HLV Masatada Ishii bất ngờ bị FAT "trảm" khi mà gần đây nhất ông dẫn dắt tuyển Thái Lan đánh bại Đài Loan 2-0 và 6-1 ngày 9 và 14-10 vừa qua. Tuy nhiên sau đó không có “tuần trăng mật” đẹp cho HLV Masatada Ishii mà là tin buồn, sốc.

Fan Thái Lan cho rằng HLV Masatada Ishii là HLV ngoại giỏi thứ hai trong lịch sử thầy ngoại của tuyển Thái Lan. Dẫn chứng cho điều này, nhiều fan Thái Lan nêu chứng cứ cụ thể, ông dẫn tuyển Thái Lan đưa đội từ ngoài tốp 100 FIFA vào tốp 100, cụ thể là vị trí 96 thế giới hiện nay sau khoảng thời gian ngắn, đó là minh chức rõ nét nhất việc trảm HLV Masatada Ishii là sai lầm, là xúc phạm. Gần đây ông lại dẫn tuyển Thái Lan đánh bại Đài Loan cả hai trận. Đó là nhìn góc độ từ fan Thái Lan, từ fan của Masatada Ishii.

Fan Thái Lan tức giận chĩa mũi công kích vào Phó Chủ tịch FAT kiêm Trưởng ban chuyên môn Chanvit Polchivin khi HLV Masatada Ishii bị sa thải. Ảnh:B.P

Thậm chí fan Thái Lan còn “lôi” hai vị có quyền sinh quyền sát HLV Masatada Ishii chính là Phó Chủ tịch FAT kiêm Trưởng ban Chuyên môn Chanvit Polchivin và Phó Ban Piyapong Pue-On, một cựu danh thủ thuộc bậc huyền thoại của bóng đá Thái Lan.

Tuy nhiên Ban chuyên môn của FAT lại lý luận chẳng sai, rằng khả năng chuyên môn của HLV Masatada Ishii không phù hợp khi dẫn tuyển Thái Lan sang Turkmenistan là bị đội “kèo dưới” này đánh bại 3-1 (cùng đêm 10-6, tuyển Việt Nam bị Malaysia đánh bại 4-0). Điều đó làm cho tuyển Thái Lan rất có khả năng mất ngôi đầu bảng đi Asian Cup 2027, trong khi tuyển Việt Nam thì sáng cửa khi Malaysia dính án nặng từ FIFA.

Ngoài ra HLV Masatada Ishii cũng là “tội đồ” khi dẫn tuyển Thái Lan để Philippines đánh bại 2-1 ở lượt đi bán kết AFF Cup 2024, đấy là điều xấu hổ cho tuyển Thái Lan hơn nửa thế kỷ Philippines mới làm được.

Tuy nhiên tuyển Thái Lan thắng 3-1 ở lượt về. Vào chung kết AFF Cup 2024, Thái Lan thua tuyển Việt Nam cả lượt đi tại Phú Thọ và lượt về trên sân Rajamangala. Tại King’s Cup 2025, Thái Lan để thua Iraq trên sân nhà mất ngôi vô địch cũng là “tội nặng”.

Bên nào cũng có cái lý lẽ của mình. Nhưng ở đây ban chuyên môn của FAT phải đúng hơn.