Lý do tiền đạo Salah bị người hâm mộ Liverpool phản ứng dữ dội 23/10/2025 12:50

(PLO)- Chiến thắng đậm 5-1 của Liverpool trước chủ nhà Eintracht Frankfurt tại vòng bảng Champions League 2025-2026 lẽ ra phải là một đêm trọn vẹn niềm vui cho người hâm mộ The Kop, nhưng lại dấy lên ấn tượng xấu của tiền đạo Salah.

Tâm điểm sau cơn mưa gôn của Liverpool không phải là màn trình diễn thăng hoa của đội bóng, mà chính là sự thất vọng ngày càng lớn dành cho tiền đạo Salah, khi ngôi sao người Ai Cập đang đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cả khán đài lẫn mạng xã hội.

HLV Arne Slot đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi quyết định để Mohamed Salah ngồi dự bị trong phần lớn thời gian trận đấu diễn ra tại Deutsche Bank Park vào rạng sáng 23-10 (giờ Việt Nam). Cầu thủ chạy cánh kỳ cựu chỉ được tung vào sân ở phút 74, khi thế trận gần như đã an bài. Tuy nhiên, thay vì tận dụng cơ hội để ghi điểm trong mắt người hâm mộ, tiền đạo Salah lại khiến mọi chuyện tồi tệ hơn bằng một tình huống xử lý gây tranh cãi ở phút 90.

Trong pha bóng ấy, Salah nhận bóng bên cánh phải, đột phá vào vòng cấm trong tư thế khá thuận lợi. Trước mặt anh là lựa chọn chuyền bóng cho Florian Wirtz, người ở vị trí trống trải hơn và có khả năng ghi bàn cao hơn nhiều. Nhưng thay vì chuyền, Salah lại quyết định dứt điểm từ góc hẹp. Cú sút không thành công, và ngay lập tức, tiếng la ó vang lên từ khán đài, trong khi mạng xã hội tràn ngập những lời chỉ trích nhắm vào anh.

Salah bị cho là ích kỷ khi không chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn ở tư thế thuận lợi. Ảnh: EPA.

Không ít cổ động viên cho rằng hành động của tiền đạo Salah thể hiện sự ích kỷ và đặt lợi ích cá nhân lên trên tập thể. “Đó lẽ ra đã là bàn thắng đầu tiên của Wirtz cho Liverpool, nếu như Salah chịu chuyền bóng. Một quyết định quá tệ hại, đặc biệt khi Wirtz đang rất cần bàn thắng để tự tin hơn”, một người hâm mộ bình luận. Một người khác nhắc lại: “Anh ta từng làm điều tương tự khi gặp Manchester United, khi cả Wirtz và Isak đều có vị trí tốt hơn, nhưng Salah vẫn chọn sút”.

Trên các diễn đàn của cổ động viên Liverpool, có nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc Salah cần thay đổi thái độ. “Cậu ấy phải dừng ngay thói quen ích kỷ này lại. Trận này, Salah hoàn toàn có thể có hai đường kiến tạo nếu chịu chuyền thay vì cố gắng ghi bàn trong tư thế khó”, một tài khoản bình luận. Một người khác bức xúc hơn: “Thật mệt mỏi với lối chơi cá nhân của Salah. Anh ta có thể dễ dàng tạo cơ hội cho Wirtz, nhưng lại không”.

Sự việc này càng khiến dư luận chú ý bởi phong độ của tiền đạo Salah từ đầu mùa chưa thực sự thuyết phục. Sau 12 lần ra sân trên mọi đấu trường, chân sút người Ai Cập chỉ ghi được ba bàn và có ba pha kiến tạo, con số được xem là khiêm tốn so với tiêu chuẩn vốn rất cao của anh. Trong nhiều mùa giải trước, Salah luôn nằm trong top những cầu thủ ghi bàn hàng đầu Ngoại hạng Anh, thậm chí từng giành Chiếc giày vàng.

Ngôi sao người Ai Cập bị người hâm mộ phản ứng trong cơn mưa gôn của Liverpool. Ảnh: EPA.

Dưới triều đại của HLV Arne Slot, Liverpool đang trong quá trình chuyển đổi phong cách chơi, ưu tiên sự gắn kết và phân phối cơ hội đồng đều hơn giữa các tuyến. Vì thế, những pha xử lý mang tính cá nhân của Salah càng bị soi kỹ hơn. Nhiều chuyên gia nhận định đây có thể là bước ngoặt khiến anh phải điều chỉnh lại cách tiếp cận trận đấu nếu không muốn đánh mất vai trò trụ cột trong đội hình.

Mặc dù Liverpool vẫn đang thể hiện phong độ ổn định tại Champions League, với ba trận bất bại và hàng công ghi bàn ấn tượng, nhưng câu chuyện về Salah cho thấy những thách thức mà HLV Arne Slot phải đối mặt trong việc cân bằng giữa cá tính ngôi sao và tinh thần tập thể. Với một biểu tượng như Salah, mọi quyết định và hành động đều bị đặt dưới kính hiển vi, và lần này, rõ ràng người hâm mộ chưa sẵn sàng tha thứ cho anh.