AFC Champions League 2, Gamba Osaka - TX. Nam Định 3-1: TX. Nam Định trắng tay tại Osaka nhưng vẫn nhì bảng 22/10/2025 19:28

Trận Gamba Osaka tiếp TX. Nam Định vừa kết thúc, theo đó, TX. Nam Định thua 1-3. Trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng F AFC Champions League 2.

HLV Vũ Hồng Việt Nam của TX. Nam Định đá đội hình xuất phát 9 tây, hai cầu thủ nội là Lý Công Hoàng Anh và Lâm Ti Phông.

Không ngoài dự đoán, Gamba Osaka đang đứng thứ 9 J-League 1, giải đấu có 20 đội đã thể hiện đẳng cấp vượt trội.

Gamba Osaka tiếp TX. Nam Định chỉ đá một tây là tiền đạo Issam Jebali. Ảnh:AFC

Nếu vị khách TX. Nam Định đưa đội hình xuất phát tây chiếm đa số thì Gamba Osaka chỉ đá một tây là tiền đạo Issam Jebali, người Tunisia. Có thể nói rằng, HLV Daniel Poyatos của Gamba Osaka không phải tung đội hình mạnh nhất. Thường thì các CLB Nhật khi dự các giải châu lục họ tung đội hình chừng gần một nửa, tức có thể 4 hoặc 5 ngoại binh. Tuy nhiên tiếp TX. Nam Định, đại diện Nhật chỉ đá xuất phát 1 tây. Nhìn cách Issam Jebali thể hiện thì ngoại binh này của Gamba Osaka không quá xuất sắc, anh cao to, xử lý thiếu tinh tế và xoay xở không quá nhanh, những pha xoay người trong không gian hẹp rất vụng. Tuy nhiên có thể “giá trị” của tiền đạo cao to này ở chỗ tì đè, bứt phá tốc độ và ghi bàn 1 chạm.

Lâm Ti Phông có vài cơ hội ghi bàn cho TX. Nam Định nhưng lại không thành bàn thắng. Ảnh:AFC

Trong ba bàn thắng của Gamba Osaka ghi vào lưới thủ môn Caique của TX. Nam Định thì chính Issam Jebali ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 phút 52 từ pha phản công và Jebalid đệm bóng cận thành.

Trong khi đó bàn mở điểm của Gamba Osaka do công Rin Mito ghi phút 16 cũng từ từ cú đệm cận thành.

Phút 89, Ryotaro sút cầu môn có vẻ không chuẩn nhưng bóng lại chạm hông Walber đứng ngay trước cầu môn Caique để quả bóng đổi hướng chui tọt vào lưới sát cột nâng tỉ số lên 3-0.

Kyle Hudlin có bàn danh dự cho TX. Nam Định ở phút 90+4.

TX. Nam Định dù tây chiếm áp đảo nhưng vẫn thua Gamba Osaka. Ảnh:AFC

TX. Nam Định thua 1-3, nhìn cách chơi thì khoảng cách trình độ khá lớn của hai đội.

TX. Nam Định chơi bóng nhanh, dài cũng không hơn Gamba Osaka, còn chơi ngắn, phối hợp nhóm thì lại hỏng vì các cầu thủ Gamba Osaka ập vào rất nhanh để cướp bóng rồi tổ chức phản công cực kỳ nguy hiểm. Bàn nâng tỉ số lên 2-0 do công Jebali là như thế.

Nhìn chung Gamba Osaka chỉ chơi như kiểu động cơ chạy ở mức trung bình, trong khi TX. Nam Định thì nỗ lực tột độ cũng không thể thắng. Tuy nhiên có thể HLV Vũ Hồng Việt cũng đã xác định, cạnh tranh suất vào vòng 16 đội ở bảng F này (ngôi nhì bảng) là với Ratchaburi của Thái Lan và Eastern của Hong Kong chứ không thể cạnh tranh ngôi đầu bảng với Gamba Osaka.

Ngày 5-11, TX. Nam Định về sân nhà tiếp Gamba Osaka ở lượt về (lượt trận thứ tư).

Dù thua trận này, nhưng TX. Nam Định vẫn đảm bảo ngôi nhì bảng vì hai trận đầu đội toàn thắng, còn Ratchaburi và Eastern đều trắng tay. Gamba Osaka toàn thắng 3 trận.

Tối 23-10, CLB CA. Hà Nội ra quân lượt trận thứ 3 ở bảng E tiếp Macarthur (Úc) lúc 19 giờ 15 trên sân Hàng Đẫy.