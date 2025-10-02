AFC Champions League 2, Eastern- TX.Nam Định 0-1: TX. Nam Định đá “toàn tây” vẫn bế tắc cho đến khi Lâm Ti Phông vào sân 02/10/2025 20:20

Tuy nhiên HLV Vũ Hồng Việt đã cho đội hình xuất phát toàn tây nhưng không làm ăn gì được trước Eastern suốt hiệp 1 lượt trận thứ hai AFC Champions League 2, cho đến khi Lâm Ti Phông được tung vào sân đầu hiệp 2 thì mới phá vỡ bế tắc cho TX. Nam Định.

Nếu như lượt trận đầu tiên, TX. Nam Định thắng Ratchaburi của Thái Lan với 10 tây thì lần này đến Hong Kong, họ đá với đội hình xuất phát "toàn tây" với mục tiêu quan trọng là tìm được sự khởi đầu hoàn hảo với 2 chiến thắng.

TX. Nam Định có chiến thắng vất vả trước Eastern FC. Ảnh:CTP

Bảng F ngoài một Gamba Osaka của Nhật Bản vượt đẳng cấp thì TX. Nam Định chỉ còn cách chắt chiu từng chiến thắng khi gặp các đối thủ khác để đánh chiếm ngôi nhì bảng vào vòng 16 đội.

Ba đội TX. Nam Định, Ratchaburi hay Eastern mà đòi thắng Gamba Osaka dù sân nhà hay sân khách thì điều cực khó và thậm chí là không thể, nên việc TX. Nam Định đã làm được 2 chiến thắng đầu tiên là điều quan trọng để giành suất đi tiếp.

TX. Nam Định ra quân 2 trận toàn thắng ở bảng F. Ảnh:CTP

Đá trên sân Mong Kok với đội hình xuất phát toàn tây, TX. Nam Định chơi chưa được liền lạc, họ vây ráp đối thủ cũng nhiều, sút cầu môn cũng nhiều song nó không có tính bất ngờ hay hiểm hóc. Nhìn chung lối chơi của đội khách không có tính sát thương và mảng miếng bất ngờ cũng không có.

Trong khi đó chủ nhà Eastern FC có nhiều nguồn cầu thủ ngoại khác nhau, từ châu Âu, Nam Mỹ, Hàn Quốc Nhật Bản. Nhất là nhóm cầu thủ Hàn Quốc và Nhật Bản tạo nên sự kín kẽ cho Eastern FC. Hiệp 1 trôi qua, dù có phần áp đảo nhưng TX. Nam Định không thể làm rung mành lưới thủ môn Yapp Hung Fai.

Đầu hiệp 2, Lâm Ti Phông được tung vào, Phong có thể hình cao to, sức càn lướt và sức mạnh ấn tượng liên tục cầm bóng đột nhập vào vùng cấm Eastern. Chính sự mạnh mẽ của Lâm Ti Phông đã khiến phòng ngự Eastern xộc xệch và áp lực nhiều.

Phút 55, từ cú đưa bóng lên dọc trung lộ của thủ môn Yapp Hung Fai để thoát áp lực, Lam Hin Ting "đóng" quả bóng bằng bụng cực kỳ chủ quan để hai cầu thủ TX. Nam Định lao đến tước bóng rồi dứt điểm thành bàn. Một bàn thua đầy lỗi lầm từ thủ môn Yapp Hung Fai đến sự chủ quan của Lam Hin Ting dẫn đến Normann Hansen cướp bóng và trừng phạt.

Đó cũng là bàn thắng duy nhất trận giúp TX. Nam Định thắng cả 2 trận tại Champions League 2. Nếu như các chân sút TX. Nam Định chỉn chu hơn thì có thể có hai bàn cách biệt. Song dẫu, việc TX. Nam Định thắng Eastern trên sân khách đã là ưu thế cực lớn rồi.