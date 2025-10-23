Kỷ lục bàn thắng ‘điên rồ’ ở UEFA Champions League 23/10/2025 12:21

(PLO)- UEFA Champions League mùa giải 2025-2026 mới đi được 3 lượt trận đã chứng kiến một cột mốc lịch sử khi kỷ lục về số bàn thắng ghi được trong một tuần thi đấu chính thức bị phá vỡ.

Tuần thi đấu thứ ba của vòng bảng UEFA Champions League vừa diễn ra giữa tuần đã khép lại với tổng cộng 71 bàn thắng, con số cao nhất trong lịch sử giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu.

Sự bùng nổ bàn thắng này đến từ hàng loạt trận đấu mãn nhãn, trong đó có đến 6 trận khép lại với ít nhất năm bàn thắng. Paris Saint-Germain là tâm điểm khi vùi dập Bayer Leverkusen 7-2 trong một màn trình diễn tấn công hủy diệt được xem là ấn tượng nhất tuần. PSV Eindhoven cũng không chịu kém cạnh, đánh bại Napoli tới 6-2, trong khi Barcelona thể hiện phong độ thăng hoa bằng chiến thắng 6-1 trước Olympiacos Piraeus.

Mới nhất, Chelsea và Liverpool tiếp tục góp phần vào cơn mưa bàn thắng với cùng tỷ số 5-1, lần lượt trước Ajax và Eintracht Frankfurt. Đáng chúng ý, mặc dù số lượng bàn thắng ở lượt trận này đạt mức kỷ lục, không phải tất cả các trận đều sôi nổi. Ba cuộc đối đầu trong cùng tuần lại khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa những trận đấu bùng nổ và những màn trình diễn kín kẽ về chiến thuật.

Paris Saint-Germain hủy diệt Bayer Leverkusen 7-2. Ảnh: EPA.

Thành tích 71 bàn thắng của tuần thi đấu thứ ba UEFA Champions League 2025-2026 đã vượt qua kỷ lục cũ được thiết lập chỉ một mùa trước. Ở mùa 2024-2025, lượt trận thứ năm từng được xem là “tuần lễ vàng” của bàn thắng, với tổng cộng 67 pha lập công trong 18 trận. Mùa giải năm đó cũng chứng kiến hàng loạt cột mốc lịch sử khác khi UEFA Champions League ghi nhận tổng cộng 618 bàn thắng sau 189 trận đấu, đạt mức trung bình 3,27 bàn mỗi trận, cao nhất kể từ khi giải đấu mang thể thức hiện tại. Con số này đã chính thức vượt qua kỷ lục trung bình 3,24 bàn/trận của mùa 2020-2021.

Nếu nhìn lại, UEFA Champions League đang cho thấy xu hướng ngày càng hấp dẫn hơn về mặt tấn công. Trong vài mùa gần đây, tần suất xuất hiện các trận đấu có tỷ số đậm tăng đáng kể, phản ánh sự thay đổi trong triết lý thi đấu của nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu, khi chú trọng kiểm soát, tốc độ và pressing tầm cao thay vì lối chơi phòng ngự an toàn như trước.

Nỗi buồn của các thủ môn ở vòng đấu có số bàn thắng cao nhất. Ảnh: EPA.

Theo thống kê, những vòng đấu có nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu châu Âu cho thấy mùa 2025-2026 đang trên đà trở thành một trong những mùa giải bùng nổ nhất. Đứng đầu danh sách là vòng đấu thứ ba của mùa này với 71 bàn. Theo sau là vòng một của chính mùa giải 2025-2026 cùng vòng năm của mùa 2024-2025, đều ghi nhận 67 bàn thắng. Vòng tám mùa trước đạt 64 bàn, còn vòng một mùa 2000-2001 từng nổi tiếng với 63 bàn trong 16 trận. Các vòng hai và ba của mùa 2025-2026 tiếp tục góp mặt trong danh sách khi cùng cán mốc hơn 60 bàn thắng.

Những con số này cho thấy sự kịch tính ngày càng tăng của Champions League và nói thay cho giải đấu vẫn là sân khấu đỉnh cao cho bóng đá tấn công hiện đại. Với nhịp độ này, mùa giải 2025-2026 có thể sẽ không chỉ phá kỷ lục về số bàn thắng trong một tuần, mà còn có cơ hội thiết lập một chuẩn mực hoàn toàn mới về hiệu suất ghi bàn trong suốt cả mùa.