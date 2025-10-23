Hàng công hoàn hảo của MU khi chiêu mộ "Ronaldo tiếp theo" 23/10/2025 07:01

(PLO)- Hàng công hoàn hảo của MU sau khi chiêu mộ ngôi sao trẻ được mệnh danh là "Ronaldo tiếp theo" của Real Madrid.

MU là một trong nhiều CLB hàng đầu châu Âu được cho là quan tâm đến Endrick của Real Madrid, người được mệnh danh là "Ronaldo tiếp theo". Ngôi sao mới 19 tuổi người Brazil Endrick sẽ tạo nên hàng công hoàn hảo của MU.

Mặc dù có tài năng đầy hứa hẹn, cầu thủ người Brazil Endrick vẫn đang chật vật tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên tại đội chủ sân Bernabeu. Endrick ký hợp đồng với Los Blancos vào năm 2022 nhưng chỉ gia nhập vào năm 2024 khi anh tròn 18 tuổi với mức phí chuyển nhượng khổng lồ 52 triệu bảng, có thể lên tới 61 triệu bảng Anh nếu tính phụ phí.

Enrick đã có nhiều lần khoác áo đội tuyển quốc gia Brazil. Tuy nhiên, Enrick gặp khó khăn trong việc chen chân vào đội hình chính Real Madrid của HLV Xabi Alonso mùa giải này khi anh phải cạnh tranh với những siêu sao như Kylian Mbappe, Jude Bellingham và Vinicius Junior.

Có tin đồn cho rằng Endrick rất muốn rời Real Madrid, với việc đội bóng của HLV Ruben Amorim nằm trong số những điểm đến tiềm năng của anh. Tờ Mirror Football (Anh) đã suy đoán về hàng công của MU sẽ trông như thế nào nếu họ đạt được thỏa thuận đầy tham vọng với Endrick.

Endrick sẽ tạo nên hàng công hoàn hảo của MU. ẢNH: EPA

Endrick bắt đầu ở đâu để tạo nên hàng công hoàn hảo của MU?

Tờ Sunday People (Anh) đưa tin Endrick đã nói với người đại diện của mình rằng nếu anh không sớm có thêm thời gian thi đấu tại Madrid, ngôi sao được mệnh danh là "Ronaldo tiếp theo" có thể sẽ phải ra đi vào tháng 1 sang năm.

Sunday People nêu tên MU là điểm đến tiềm năng và nếu đạt được thỏa thuận, Endrick có thể phù hợp hoàn hảo với vị trí tiền đạo cắm của Amorim. Cầu thủ 19 tuổi này có khả năng sáng tạo khi cần thiết, cho phép các đồng đội thoải mái tấn công, giống như những gì Matheus Cunha đã làm trước Liverpool.

MU không bố trí Sesko đá tiền đạo cắm trên hàng công và đẩy lên ghế dự bị, điều đó giúp họ có thể kéo giãn hàng phòng ngự của Liverpool bằng cách sử dụng khả năng thích ứng của Cunha. Nếu Endrick gia nhập đội hình MU thì Sesko có thể được sử dụng từ băng ghế dự bị nếu đội cần cách tiếp cận trực tiếp hơn.

Matheus Cunha chuyển sang cánh phải

Cunha đã có một màn trình diễn ấn tượng trước Liverpool. Cunha rất linh hoạt và sẵn sàng chơi ở bất cứ vị trí nào. Bản hợp đồng trị giá 62,5 triệu bảng Anh của MU đã chơi tốt ở cả vị trí tiền đạo cắm lẫn tiền vệ số 10. Trong hàng công trong mơ này, Cunha sẽ lùi sâu hơn một chút về cánh phải.

Amorim thường bố trí Bryan Mbeumo ở cánh phải, còn Cunha ở cánh trái lùi sâu hơn và cho phép tiền đạo cánh còn lại gần như chơi cùng với một tiền đạo. Tuy nhiên, trong trường hợp Endrick đến MU, các vị trí trên sẽ bị đảo ngược: một cầu thủ chạy cánh truyền thống thường dạt biên sẽ chơi bên trái, còn Cunha chơi bên phải cầu thủ người Brazil Endrick. Cunha trước đây đã chơi ở vị trí này tại Wolves.

Điều này không chỉ tăng thêm sự ăn ý khi Cunha và Endrick từng chơi cùng nhau trong màu áo đội tuyển quốc gia Brazil, mà còn củng cố sức mạnh cho cả hai cánh. Hiện tại, Amad và Mbeumo chơi bên cánh phải, còn Diogo Dalot hoặc Patrick Dorgu sẽ sát cánh cùng Cunha bên cánh trái.

Nếu hoán đổi vị trí, chúng ta có thể thấy Cunha và Amad tạo thành một cặp đôi tấn công ăn ý ở một bên cánh, điều này có thể hiệu quả hơn vì Mbeumo và Amad có phong cách quá giống nhau.

Antoine Semenyo được đưa vào bên trái của MU

Antoine Semenyo của Bournemouth hiện đang là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất Ngoại hạng Anh. Anh có tốc độ đáng kinh ngạc bên cánh trái và ghi được sáu bàn thắng trong mùa giải này. Semenyo có thể được định giá lên tới 75 triệu bảng.

MU đã được liên hệ với Semenyo, và trong trường hợp này, Semenyo được đưa về để mang đến cho MU một mối đe dọa chết người bên cánh trái. Bộ ba tấn công gồm Endrick, Cunha và Semenyo sẽ tạo nên sự cân bằng trên toàn sân.

Tiền vệ cánh thiên về phòng ngự có thể hỗ trợ Semenyo, trong khi Amad có thể dâng cao tấn công, với Cunha chơi lùi sâu hơn. Cần lưu ý rằng việc MU loại Mbeumo khỏi đội hình xuất phát sau màn trình diễn ấn tượng của anh ở mùa này dường như là điều khó xảy ra.

Tuy nhiên, nếu Semenyo đến Old Trafford, việc MU trao cho một trong những tài năng tấn công hàng đầu Ngoại hạng Anh một suất đá chính là điều dễ hiểu. Mbeumo có thể vào sân từ ghế dự bị như Sesko, và Amorim có thể điều chỉnh bộ ba tấn công của mình cho những trận đấu cụ thể cần một mối đe dọa lớn hơn ở cánh phải.