Mourinho thua tâm phục khẩu phục, thừa nhận trình độ của đối thủ 22/10/2025 12:31

Newcastle đã đánh bại Benfica với tỷ số 3-0 tại Champions League trên sân nhà St James' Park vào rạng sáng nay 22-10, nhờ các bàn thắng của Anthony Gordon và Harvey Barnes. HLV của Benfica Mourinho thua tâm phục khẩu phục.

HLV Jose Mourinho của Benfica buộc phải chịu thêm một thất bại nữa trước Newcastle, nhưng "người đặc biệt" không thể không dành lời khen ngợi đối thủ sau tiếng còi mãn cuộc, một điều hiếm thấy ở ông. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không mất nhiều thời gian để nhấn mạnh ai là người khiến đội bóng của mình thất bại tại Champions League.

Trong khi đội chủ sân St James' Park ăn mừng chiến thắng 3-0 với ba điểm, Mourinho đã hướng thẳng về phía Anthony Gordon để dành lời khen ngợi. Tuyển thủ Anh đã ghi bàn mở tỷ số, giúp Chích Chòe vươn lên vị trí thứ bảy tại vòng bảng của giải đấu hàng đầu châu Âu.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận Gordon đã gây áp lực khủng khiếp lên hàng phòng ngự Benfica và ghi bàn mở tỉ số, nhưng Harvey Barnes mới là người ghi được cú đúp. Thủ môn Nick Pope tung cú ném xa cho cầu thủ chạy cánh Barnes, người bình tĩnh để đưa bóng vào vòng cấm và dứt điểm ghi bàn cho Newcastle.

Mourinho không có gì để bào chữa sau trận thua của Benfica trước Newcastle. ẢNH: EPA

Gordon sau đó đã kiến ​​tạo cho Barnes ghi bàn ấn định tỉ số 3-0 ở những phút cuối trận, giúp Newcastle giành chiến thắng quan trọng trước đoàn quân của HLV Mourinho. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, Mourinho đã nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Gordon.

“Điều này cho tôi thấy trình độ của Newcastle", Mourinho thua tâm phục khẩu phục nói, “Chúng tôi không thể cạnh tranh với sức mạnh của họ. Chúng tôi thua vì sự gắn kết và bị lộ sơ hở. Vấn đề chỉ là trình độ mà thôi.

Bàn thắng thứ hai của họ là một cú sốc tâm lý. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu là Anthony Gordon. Các cầu thủ chạy cánh của họ có tốc độ và sức mạnh và họ có đến bốn cầu thủ như vậy".

Cựu cầu thủ trẻ của Everton, Gordon, đã trở thành cầu thủ Newcastle đầu tiên ghi bàn trong ba trận liên tiếp tại Champions League. "Điều đó có ý nghĩa rất lớn, nhưng chúng tôi cần nhiều hơn thế, tham vọng của tôi không dừng lại ở đó", Gordon nói, "Vì chúng tôi có quá nhiều cơ hội, chúng tôi phải tận dụng một cơ hội để trấn tĩnh tinh thần.

Tôi rất vui khi thấy bóng vào lưới. Được chơi cùng Jacob Murphy, tôi biết cậu ấy sẽ luôn chuyền bóng tốt. Bàn thắng đó hoàn toàn phụ thuộc vào cậu ấy. Tất cả chúng tôi đều yêu mến Nick Pope. Anh ấy là một trong những người được yêu mến nhất trong phòng thay đồ, một cầu thủ xuất sắc và một thủ môn hàng đầu. Anh ấy đã giúp chúng tôi vượt qua rất nhiều trận đấu trong mùa giải này, và một số pha cứu thua của anh ấy thật đáng kinh ngạc".

HLV Eddie Howe của Newcastle cũng dành nhiều lời khen ngợi cho cậu học trò Gordon. "Anthony Gordon thật xuất sắc. Cậu ấy trông thực sự nguy hiểm trong suốt trận đấu", HLV của Newcastle khẳng định, "Gordon năng động, quyết liệt và tích cực.

Jacob Murphy luôn là một mối đe dọa trong kiến ​​tạo, cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Một số đường chuyền cậu ấy thực hiện rất tốt. Tôi rất vui khi Harvey Barnes vào sân và có được hai bàn thắng, điều này cho thấy sự đa năng của cậu ấy. Điều đó sẽ mang lại lợi ích cho cả ba cầu thủ này".