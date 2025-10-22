MU tham gia cuộc đua chuyển nhượng ba bên chiêu mộ Anderson 22/10/2025 13:29

(PLO)- MU tham gia cuộc đua chuyển nhượng ba bên nhằm chiêu mộ Elliot Anderson sau khi "quỷ đỏ" không còn quan tâm quá nhiều đến Carlos Baleba.

Ngôi sao Elliot Anderson của Nottingham Forest đã nổi lên như một mục tiêu chuyển nhượng của MU, đội đã không thành công trong việc theo đuổi Carlos Baleba của Brighton vào mùa hè. Điều này khiến MU tham gia cuộc đua chuyển nhượng ba bên để có thể chiêu mộ được ngôi sao mới của tuyển Anh.

Theo đó, tờ Mirror (Anh) đưa tin, Manchester United sẵn sàng tham gia cuộc đua giành chữ ký của Elliot Anderson. Tiền vệ Anderson của Nottingham Forest đã trở thành một cái tên hot sau màn đột phá ngoạn mục vào đội tuyển Anh. Manchester City và Chelsea cũng đang theo dõi sát sao sự phát triển của tiền vệ này, người sẽ tròn 23 tuổi vào tháng tới và được coi là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Anh.

Điều này cũng cảnh báo MU, những người đang muốn tái thiết hàng tiền vệ như một ưu tiên tiếp theo, và họ cũng đã nhắm đến Carlos Baleba của Brighton và Adam Wharton , tài năng trẻ triển vọng của đội tuyển Anh, của Crystal Palace. Tuy nhiên, United cũng rất ngưỡng mộ Anderson, người mới chỉ ra mắt đội tuyển Anh vào tháng 9 nhưng đã có bốn lần khoác áo đội tuyển quốc gia và được đánh giá là một ứng cử viên sáng giá cho suất đá chính tại World Cup năm sau.

Anderson đã được Newcastle bán với giá 35 triệu bảng Anh vào năm ngoái, nhưng đây được coi là một cú sốc lớn. Họ phải làm điều gì đó để cân bằng ngân sách và tuân thủ Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững tài chính của Premier League. Sự tiến bộ của Anderson kể từ đó đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi anh có thể chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự và có khả năng chạy biên.

MU tham gia cuộc đua chuyển nhượng nhằm chiêu mộ Anderson. ẢNH: EPA

Nottingham Forest rõ ràng quyết tâm giữ lại tài sản giá trị này và không muốn bán mặc dù ngày càng có nhiều người quan tâm đến Anderson, người hiện được định giá khoảng 75 triệu bảng Anh.

Man City đang nhắm đến việc tăng cường lực lượng cho hàng tiền vệ khi Rodri vẫn đang chật vật để lấy lại thể lực tốt nhất. Chelsea cũng đã mua sắm rất tốt khi nói đến các tài năng trẻ người Anh, nhưng họ đã có sẵn đội hình chất lượng ở vị trí này.

MU đã chi đậm hơn 200 triệu bảng vào hàng tiền đạo ở mùa hè vừa qua, khi chiêu mộ bộ ba tấn công Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Tuy nhiên, MU đã hụt thương vụ mua Baleba vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè vì bị Brighton từ chối, nhưng điều đó cho thấy MU đang tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự chất lượng.

MU muốn có sự cân bằng tốt hơn ở hàng tiền vệ và có thể sẽ tìm kiếm thêm hai cầu thủ mới khi Bruno Fernandes đã bắt đầu bị tuổi tác "hành hạ", trong khi Casemiro sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè sang năm.

Anderson còn hợp đồng với Nottingham Forest đến tháng 6 năm 2029 và sẽ nhận được một khoản phí chuyển nhượng khổng lồ. Anh là cầu thủ chủ chốt của đội bóng, đã chơi trọn vẹn 10 trận đấu của Nottingham Forest tại Premier League và Europa League mùa này.

MU đã liên hệ với Brighton về khả năng có Baleba trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng thương vụ này không đi đến đâu vì Seagulls vẫn giữ nguyên mức định giá chuyển nhượng của mình là khoảng 100 triệu bảng Anh.

"Tôi không nghĩ Baleba là một câu chuyện dài dòng", chủ tịch của Brighton, Tony Bloom, chia sẻ với tờ The Argus gần đây, "Manchester United đã quan tâm đến cậu ấy, nhưng chúng tôi đã nói rằng cậu ấy không có mặt trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này và họ đã bỏ đi.

Nhưng về Carlos Baleba, sự tiến bộ của cậu ấy thật đáng kinh ngạc. Cậu ấy là một cầu thủ cực kỳ quan trọng đối với CLB bóng đá này, và tôi rất vui mừng khi cậu ấy tiếp tục gắn bó với chúng tôi trong mùa giải này".