MU xúc tiến chiêu mộ 'Ronaldo tiếp theo' 22/10/2025 12:59

Manchester United là một trong số các CLB được cho là quan tâm đến việc ký hợp đồng mượn "Ronaldo tiếp theo" của Real Madrid, và tiền đạo Benjamin Sesko có thể sẽ phải cạnh tranh nhiều hơn ở tuyến trên.

Manchester United đang nhắm đến một bản hợp đồng mượn trên thị trường mùa đông với mục tiêu là dành cho ngôi sao trẻ Endrick của Real Madrid. Endrick được mệnh danh là "Ronaldo tiếp theo" của Real Madrid. Cầu thủ 19 tuổi người Brazil này được cho là không hạnh phúc ở thủ đô Tây Ban Nha sau khi không còn được trọng dụng.

Endrick đã hồi phục thể lực sau chấn thương gân kheo, nhưng vẫn chưa trở lại sân cỏ. Mặc dù được HLV trưởng Xabi Alonso của Real Madrid xếp vào sân thay người trong sáu trận liên tiếp, Endrick vẫn nhiều lần bị bỏ qua để nhường chỗ cho Gonzalo Garcia.

Mùa giải trước, dưới thời HLV Carlo Ancelotti, Endrick cũng được sử dụng khá hạn chế, chỉ đá chính tám trận. Tuy nhiên, Endrick vẫn có 37 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi bảy bàn và có một pha kiến ​​tạo. Endrick đang ngày càng khao khát rời Madrid. Anh đã nói với người đại diện rằng trừ khi có sự thay đổi đáng kể về tình hình, anh sẽ tìm cách ra đi vào tháng Giêng sang năm.

Endrick được mệnh danh là "Ronaldo tiếp theo" của Real Madrid. ẢNH: EPA

Cầu thủ 19 tuổi này đã khiến Real Madrid trả cho Palmeiras 61 triệu bảng Anh để chiêu mộ anh vào năm 2024, nhưng mới chỉ đá chính ba trận tại giải La Liga. MU là một trong những CLB được cho là quan tâm đến việc mượn cầu thủ tuổi teen này vào năm mới. Juventus, Newcastle United và West Ham United cũng được cho là rất quan tâm đến Endrick.

Nếu cầu thủ người Brazil này đến Old Trafford, Benjamin Sesko sẽ phải cạnh tranh quyết liệt cho vị trí tiền đạo cắm, khi Matheus Cunha đã tạo nên chỗ đứng vững chắc. Cunha được HLV Amorim bố trí đá chính thay cho Sesko trong trận gặp Liverpool tại Anfield vào Chủ Nhật và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi giúp đội quân của Ruben Amorim giành chiến thắng quan trọng 2-1.

Sesko, người chủ yếu được sử dụng từ ghế dự bị mùa này, ghi hai bàn trong chín trận cho MU và vào sân trong 30 phút cuối trận gặp Liverpool. Trong khi đó, Endrick không thiếu các CLB quan tâm đến anh.

Tờ báo Pháp L'Equipe cho rằng Marseille cũng muốn ký hợp đồng với Endrick để thay thế Amine Gouiri và Pierre-Emerick Aubameyang, hai ngôi sao sẽ rời CLB để tham dự Cúp bóng đá châu Phi vào đầu năm sau. Các CLB ở Tây Ban Nha Real Sociedad và Valencia cũng được nhắc đến như những đối thủ tiềm năng, trong khi Paris Saint-Germain cũng theo dõi tình hình

HLV Xabi Alonso của Real Madrid đã nói về khả năng Endrick và Garcia sẽ ra đi theo dạng cho mượn vào tháng 1 sau chiến thắng 1-0 trước Getafe vào Chủ Nhật. "Tôi không nghĩ đến điều đó lúc này", chiến lược gia người Tây Ban Nha nói, "Nó không nằm trong tâm trí tôi. Cả hai đều đã sẵn sàng ra sân. Đây là vị trí có sự cạnh tranh rất khốc liệt".