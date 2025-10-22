Kỳ lạ 3 đội tuyển bóng đá nam Đông Nam Á không có HLV 22/10/2025 16:46

Việc thay đổi HLV vốn không phải chuyện hiếm trong bóng đá, nhưng lần này, hàng loạt quyết định gần như cùng lúc của các liên đoàn ở Đông Nam Á đã khiến giới truyền thông khu vực đặc biệt chú ý. Trong lúc mùa FIFA Days tháng 11 đang cận kề, việc tìm kiếm người dẫn dắt mới trở thành nhiệm vụ cấp bách của một số đội tuyển quốc gia không có HLV.

Singapore – Khoảng trống sau sự ra đi của Tsutomu Ogura

Đội tuyển Singapore rơi vào khủng hoảng nhân sự trên băng ghế huấn luyện kể từ khi ông Tsutomu Ogura người Nhật Bản tuyên bố từ chức vào tháng 6-2025. Kể từ đó, Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) vẫn chưa công bố người kế nhiệm, khiến kế hoạch chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế bị gián đoạn.

Trong thời gian chờ đợi, ông Gavin Lee tạm thời đảm nhiệm vai trò quyền HLV trưởng. Ông cùng các học trò vẫn đang nỗ lực duy trì phong độ ở vòng loại Asian Cup 2027. Sau tám lượt trận, Singapore hiện có 8 điểm, bằng điểm với Hong Kong, đội đang dẫn đầu bảng C. Với hai trận đấu còn lại, “Sư tử đảo quốc” vẫn còn nguyên cơ hội giành vé tham tham dự vòng chung kết châu lục nếu tận dụng tốt cơ hội và duy trì sự ổn định trong giai đoạn nước rút.

Ông thầy người Nhật Tsutomu Ogura chia tay để lại khoảng trống cho làng bóng Singapore. Ảnh: CCT.

Indonesia – Khoảng lặng sau cuộc chia tay Patrick Kluivert

Đội tuyển Indonesia cũng đang trong tình cảnh tương tự sau khi chia tay HLV Patrick Kluivert, cựu danh thủ người Hà Lan, do không thể giúp đội giành quyền tham dự World Cup 2026.

Một tuần sau quyết định này, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) vẫn chưa công bố người thay thế. Chủ tịch Erick Thohir chọn cách im lặng trước báo giới, trong khi tin đồn về danh tính tân HLV trưởng xuất hiện dày đặc trên truyền thông địa phương. Các nguồn tin cho biết, một loạt ứng cử viên đang được cân nhắc, bao gồm Frank de Boer, Shin Tae-yong, Timur Kapadze và Bojan Hodak. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào.

Đội tuyển xứ Vạn đảo đang trong giai đoạn cần ổn định lực lượng và tái thiết chiến lược. Sau thành tích đáng thất vọng tại vòng loại World Cup, người hâm mộ Indonesia kỳ vọng PSSI sẽ sớm đưa ra quyết định đúng đắn để khôi phục tinh thần và niềm tin cho đội tuyển.

HLV Patrick Kluivert vừa rời khỏi ghế nóng ở đội tuyển Indonesia. Ảnh: EPA.

Thái Lan – Sau quyết định bất ngờ với Masatada Ishii

Biến động lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á đến từ Thái Lan, khi Liên đoàn bóng đá nước này (FAT) bất ngờ sa thải HLV Masatada Ishii vào ngày 21-10, chỉ chưa đầy hai năm sau khi ông giúp đội tuyển giành King’s Cup 2024 và ngôi Á quân AFF Cup.

Dù đang có nhiều cơ hội lớn giành vé dự Asian Cup 2027, FAT cho rằng triết lý huấn luyện của chiến lược gia người Nhật Bản không còn phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của bóng đá Thái Lan. Theo truyền thông Thái, Liên đoàn đã bắt đầu liên hệ với một số ứng viên tiềm năng, nhưng danh tính vẫn được giữ kín.

Sự ra đi của HLV Ishii được xem là cú sốc với người hâm mộ “Voi chiến”, bởi đội tuyển dưới thời ông được đánh giá có tổ chức, gắn kết và ổn định. Tuy nhiên, FAT dường như muốn thay đổi để làm mới lối chơi, hướng đến các mục tiêu cao hơn trong khu vực và châu lục.

HLV Ishii vừa bị làng bóng Thái Lan sa thải ngày 21-10. Ảnh: CCT.

Chỉ trong vài tháng, ba đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á bao gồm Singapore, Indonesia và Thái Lan đều cùng rơi vào tình trạng không có HLV trưởng. Sự trùng hợp này phản ánh giai đoạn chuyển giao đầy thách thức mà bóng đá khu vực đang trải qua, khi họ vừa khát khao vươn tầm, vừa phải đối mặt với áp lực thành tích ngày càng cao.

Trong khi Singapore vẫn đang tìm kiếm sự ổn định, Indonesia cần tái thiết tinh thần sau thất bại, còn Thái Lan lại muốn cải tổ chiến lược để duy trì vị thế dẫn đầu. Cả ba liên đoàn đều phải nhanh chóng hành động trước FIFA Days tháng 11, thời điểm các đội tuyển châu Á bước vào loạt trận quan trọng chuẩn bị cho Asian Cup và vòng loại World Cup sắp tới.

Bóng đá Đông Nam Á đang đứng trước bước ngoặt mới, nơi những quyết định về ghế huấn luyện viên trưởng có thể định hình toàn bộ tương lai của khu vực trong vài năm tới.