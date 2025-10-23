Harry Kane chạy đua gay cấn với Mbappe cho giải Vua phá lưới Champions League 23/10/2025 13:50

(PLO)- Cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới Champions League mùa giải 2025-2026 đang trở nên rất kịch tính khi Harry Kane rút ngắn khoảng cách và nhảy lên ngang bằng Kylian Mbappe trên bảng xếp hạng những chân sút hàng đầu.

Cả hai ngôi sao lớn Kylian Mbappe và Harry Kane đều đang cho thấy phong độ ổn định và bản năng săn bàn đỉnh cao, khiến cuộc cạnh tranh giải thưởng Vua phá lưới sẽ còn nhiều gay cấn trong các lượt trận sắp tới.

Trong lượt trận thứ ba diễn ra rạng sáng 23-10 (giờ Việt Nam), Harry Kane tiếp tục ghi dấu ấn khi góp một bàn thắng trong chiến thắng 4-0 của Bayern Munich trước Club Brugge trên sân Allianz Arena. Bàn thắng đã giúp “Hùm xám” củng cố vị thế trong bảng đấu, và đưa Kane lên ngang hàng với Mbappe về số lần sút thủng lưới đối phương ở Champions League mùa này, với mỗi người hiện đã có năm pha lập công.

Trong khi đó, Kylian Mbappe lại không thể nổ súng khi Real Madrid chỉ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Juventus tại sân nhà Santiago Bernabeu. Dù không ghi bàn, tiền đạo người Pháp vẫn giữ được vị trí dẫn đầu nhờ hiệu suất ấn tượng trong hai lượt đấu đầu tiên. Tuy nhiên, việc Kane liên tục nổ súng đang tạo nên sức ép đáng kể, báo hiệu một cuộc rượt đuổi nghẹt thở giữa hai chân sút hàng đầu châu Âu.

Mbappe tịt ngòi ở trận đấu mới nhất Champions League nhưng đã ghi 5 bàn cho Real Madrid. Ảnh: EPA.

Ngay phía sau bộ đôi này là nhóm các cầu thủ cũng đang thể hiện phong độ chói sáng, gồm Erling Haaland (Manchester City), Marcus Rashford (Liverpool) và Anthony Gordon (Newcastle United), mỗi người đã có bốn bàn thắng. Haaland và Gordon đều ghi thêm một bàn ở lượt trận thứ ba, giúp đội bóng của họ duy trì hy vọng đi tiếp. Trong khi đó, Rashford tỏa sáng rực rỡ với cú đúp trong trận Liverpool hủy diệt Olympiacos 6-1, qua đó vươn lên nhóm bám đuổi sát sao.

Tính đến thời điểm này, có bảy cầu thủ đang cùng chia sẻ vị trí tiếp theo với ba bàn thắng. Nổi bật trong số đó là Lautaro Martinez (Inter Milan), Fermin Lopez (Barcelona) và Gabriel Martinelli (Arsenal), những cái tên đang góp phần quan trọng trong hành trình của đội bóng mình.

Ngoài ra, còn có Harvey Barnes (Newcastle), Gorka Guruzeta (Athletic Club), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Victor Osimhen (Galatasaray) và Igor Paixao (Marseille), tất cả đều đang cho thấy khả năng ghi bàn ổn định và bản lĩnh thi đấu tại sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Lão tướng Harry Kane cần mẫn săn bàn như con ong thợ. Ảnh: EPA.

Bên cạnh cuộc đua Vua phá lưới đang trở nên hấp dẫn, màn cạnh tranh ở hạng mục “Vua kiến tạo” cũng đang rất đáng chú ý. Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille) và Michael Olise (Bayern Munich) hiện là hai cầu thủ dẫn đầu danh sách kiến tạo với cùng ba pha dọn cỗ cho đồng đội. Sự hiện diện của hai cầu thủ này ở vị trí cao nhất nói thay cho vai trò chiến thuật quan trọng của họ trong lối chơi tấn công hiện đại, nơi tốc độ, khả năng phối hợp và nhãn quan chiến thuật được đặt lên hàng đầu.

Nhìn chung, sự so kè giữa Mbappe và đàn anh Harry Kane cũng gợi lại những cuộc đua Vua phá lưới kịch tính trong quá khứ của Champions League. Trong khi Mbappe được ngợi ca với tốc độ và kỹ thuật siêu việt, thì Kane lại nổi bật nhờ khả năng chọn vị trí và dứt điểm lạnh lùng. Cả hai đều là linh hồn trên hàng công của đội bóng mình, và mỗi bàn thắng ở những lượt trận tiếp theo sẽ trở thành bước ngoặt trong cuộc đua danh giá này.

Với phong độ ổn định của các chân sút hàng đầu và lối chơi tấn công rực lửa mà nhiều đội bóng đang thể hiện, Champions League 2025-2026 sẽ chứng kiến một mùa giải bùng nổ về số lượng bàn thắng. Người hâm mộ đang chờ đợi xem liệu Mbappe có thể duy trì vị thế số một của mình hay Harry Kane sẽ vượt lên để lần đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới châu Âu, phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng của ngôi sao kỳ cựu người Anh, kể từ khi anh chuyển đến làng bóng đá Đức.