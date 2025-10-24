Clip Messi ký hợp đồng mới giữa công trường đang xây dựng 24/10/2025 10:57

(PLO)- Messi ký hợp đồng thứ 2 với Inter Miami từ nay cho đến khi hết hạn ở tuổi 42.

Đội trưởng Argentina và Inter Miami, Messi ký kết hợp đồng mới với CLB anh đang thi đấu.

Ở Mỹ có khác, bối cảnh hiện trường nơi Messi chọn ký hợp đồng thứ hai với Inter Miami như một phim trường hollywood.

Sân vận động Freedom Park, sân nhà mới của Inter Miami đang trong quá trình xây dựng.

Clip Messi ký hợp đồng thứ hai với Inter Miami như có bóng dáng của một đạo diễn thực thụ. Nguồn clip: X/Inter Miami.

Kịch bản Messi bước vào bàn giữa công trường xây dựng đang dang dở, nhìn bản hợp đồng rồi đặt bút ký vào. Đây cũng là bản hợp đồng thứ hai của Messi với Inter Miami có giá trị cho đến hết năm 2028.

Bản hợp đồng hiện hành của Messi với Inter Miami sẽ hết hạn vào cuối năm nay, và nay Messi phải ký hợp đồng mới.

Hiện ở tuổi 38 (Messi sinh năm 1987) đến hết bản hợp đồng thứ 2 nghĩa là Messi tròn tuổi 42.

Trên trang xã hội X (Twitter cũ) của Inter Miami viết dòng chữ bằng tiếng Tây Ban Nha “Leo Messi vẫn tiếp tục là cầu thủ của giải nhà nghề Mỹ trong màu áo Inter Miami đến hết mùa giải 2028”.

Messi tiếp tục gắn bó với Inter Miami cũng thuận lợi cho việc World Cup 2026 diễn ra ở Bắc Mỹ cũng là World Cup cuối cùng và lần thứ 6 của Messi. Theo đó, phần lớn các trận đấu diễn ra trên đất Mỹ (104 trận, Canada và Mexico chỉ 26 trận).

Messi ký hợp đồng thứ nhất với Inter Miami năm 2023, khi anh không cảm thấy vui vẻ ở CLB PSG.

Trước đó Messi phụng sự từ năm 2004 đến năm 2021 cho Barcelona và trưởng thành từ chính đào tạo trẻ La Masia.

Messi có 10 danh hiệu La Liga, 4 Champions League cùng Barcelona. Là đội trưởng vô địch World Cup 2022 và mục tiêu World Cup 2026, Messi cùng đồng đội bảo vệ ngôi vô địch.

Messi đã ghi 114 bàn cho đội tuyển Argentina,vô địch hai Copa America vào năm 2021 và 2024.

Tiền đạo từng 8 lần đoạt Quả bóng vàng thế giới chỉ còn thua danh thủ Đức Miroslav Klose 3 bàn để ngang bằng kỷ lục ghi bàn ở VCK World Cup với 16 bàn, Messi đang có 13 bàn.

Năm 2025 này Messi cũng lập nên kỷ lục giải nhà nghề Mỹ khi ghi 40 bàn qua các trận đấu trong màu áo Inter Miami.