HLV Pep Guardiola lại đặt học trò bên cạnh Messi 23/10/2025 16:11

(PLO)- Sau chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Villarreal tại Champions League, HLV Pep Guardiola của Manchester City đã không giấu nổi niềm tự hào khi dành những lời khen có cánh cho học trò Bernardo Silva, thậm chí còn so sánh anh với huyền thoại người Argentina Lionel Messi.

Trên sân Estadio de la Ceramica, các học trò của HLV Pep Guardiola tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Villarreal với tỷ số 2-0, qua đó củng cố chuỗi trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Erling Haaland mở tỷ số ở phút 17 sau đường kiến tạo tinh tế của Rico Lewis, tiếp tục chuỗi 12 trận ghi bàn liên tiếp, con số thể hiện phong độ hủy diệt của chân sút người Na Uy.

Đến phút 40, Bernardo Silva nhân đôi cách biệt cho đội khách bằng một cú đánh đầu dũng mãnh sau pha treo bóng chuẩn xác của Savinho, khép lại hiệp một với thế trận hoàn toàn thuộc về Man City.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Pep Guardiola vững vàng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng tổng của Champions League, đồng thời kéo dài mạch thắng lên con số ba. Tuy nhiên, điều khiến buổi họp báo sau trận đấu trở nên đặc biệt không chỉ là kết quả, mà là những lời tán dương nồng nhiệt mà Pep dành cho Bernardo Silva.

Bernardo Silva chơi sáng tạo ở trận thắng Villareal. Ảnh: EPA.

Đây không phải là lần đầu tiên Pep đưa ra những so sánh như vậy, nhưng lần này, sự ví von của ông lại khiến giới truyền thông và người hâm mộ đặc biệt chú ý: “Tôi rất vui vì Erling lại ghi bàn, nhưng còn hạnh phúc hơn khi Bernardo Silva làm điều đó, và đặc biệt là bằng đầu. Tôi bỗng nhớ tới Messi, cách anh ấy đánh đầu, như thể mang theo một cây búa trên cổ vậy. Dù cả hai đều có vóc dáng nhỏ bé, nhưng họ lại sở hữu sức mạnh phi thường khi tranh chấp bóng bổng”.

Lời khen của HLV Pep Guardiola khiến người hâm mộ gợi nhớ đến thời kỳ ông còn dẫn dắt Barcelona, nơi Lionel Messi đã định hình nên một huyền thoại. Đây cũng không phải lần đầu tiên chiến lược gia người Tây Ban Nha so sánh học trò của mình với siêu sao Argentina.

Trước đó, vào tháng 1-2025, Pep từng nói về Erling Haaland, khẳng định rằng tiền đạo người Na Uy có những điểm tương đồng với Messi ở khả năng ghi bàn, dù hai người sở hữu phong cách thi đấu khác biệt. “Về mặt số liệu và hiệu suất ghi bàn, Haaland rất giống Leo, nhưng họ là hai kiểu cầu thủ khác nhau. Messi có thể chơi ở mọi vị trí và tạo ra cơ hội cho bất kỳ ai”.

Thầy trò HLV Pep Guardiola đứng thứ 5 ở Champions League sau 3 vòng đấu. Ảnh: EPA.

Giờ đây, đến lượt Bernardo Silva trở thành người được Pep ca ngợi. Theo Guardiola, cầu thủ nhỏ con Silva không chỉ là linh hồn trong lối chơi của Man City mà còn là tấm gương về sự kiên trì, tinh thần chiến đấu và khả năng đọc trận đấu nhạy bén. Dù không phải cầu thủ có thể hình lý tưởng, nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha luôn biết cách dùng trí tuệ và kỹ thuật để làm chủ khu trung tuyến. Anh được xem là “bộ não sáng tạo” trong lối chơi kiểm soát bóng đặc trưng của Man City, đồng thời là thủ lĩnh thầm lặng trong phòng thay đồ.

Dẫu vậy, bên cạnh niềm vui chiến thắng, HLV Pep Guardiola vẫn có lý do để lo lắng. Hàng tiền vệ của Man City đang bị tàn phá bởi chấn thương. Rodri, người vừa trở lại sau chấn thương đầu gối, lại tiếp tục gặp vấn đề ở gân kheo. Trong khi đó, Nico Gonzalez, cầu thủ trẻ đã thi đấu ấn tượng thay thế Rodri suốt đầu mùa, phải rời sân đầu hiệp hai vì đau đầu gối. Mateo Kovacic vào sân thay thế cũng chỉ mới bình phục sau chấn thương gân Achilles kéo dài và vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Tình trạng này khiến Guardiola buộc phải cân nhắc bổ sung lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Dù Man City đã chiêu mộ Tijjani Reijnders trong mùa hè, Pep vẫn cho rằng đội hình cần thêm một tiền vệ phòng ngự chất lượng để đảm bảo chiều sâu và duy trì sự ổn định trong giai đoạn khốc liệt của mùa giải.