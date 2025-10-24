HLV Vũ Hồng Việt từ chức 24/10/2025 12:06

(PLO)- Trở về sau trận thua Gamba Osaka 1-3 ở đấu trường AFC Champions League Two 2025-2026, mặc dù Nam Định vẫn đứng nhì bảng nhưng HLV Vũ Hồng Việt muốn rời khỏi chiếc ghế nóng vốn đã lung lay từ trước.

Ông thầy trẻ Vũ Hồng Việt đã nói lời chia tay CLB Nam Định sau thất bại trước Gamba Osaka tại vòng bảng AFC Champions League Two 2025-2026, khép lại một hành trình nhiều thăng trầm cùng đội chủ sân Thiên Trường. Quyết định ra đi của ông Việt được xem là dấu chấm hết cho một giai đoạn đầy vinh quang xen lẫn sóng gió trong sự nghiệp cầm quân tại đội bóng thành Nam.

Trong hai mùa giải 2023-2024 và 2024-2025, HLV Vũ Hồng Việt từng giúp Nam Định viết nên lịch sử khi giành liên tiếp hai chức vô địch V-League, đưa đội bóng này từ vị thế hiện tượng trở thành một thế lực thực sự của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, hào quang ngắn ngủi ấy dường như không còn được duy trì ở mùa bóng hiện tại. Đội bóng áo trắng rơi vào tình trạng thiếu ổn định, phong độ thất thường, khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng.

Tại giải quốc nội V-League 2025-2026, Nam Định đang xếp thứ 10 trên tổng số 14 đội, hơn nhóm cầm đèn đỏ vỏn vẹn 4 điểm. Sau 7 vòng đấu, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt mới có 7 điểm. Trận thua trước Gamba Osaka với đội hình nhiều ngoại binh ở đấu trường châu lục càng khiến bầu không khí trong đội thêm ảm đạm và áp lực đè nặng lên chiến lược gia sinh năm 1979.

Nam Định vừa thua ở sân khách Gamba Osaka tại đấu trường AFC Champions League Two 2025-2026. Ảnh: CCT.

Dù thống kê cho thấy Nam Định vẫn duy trì lối chơi kiểm soát bóng vượt trội, với tỷ lệ trung bình 60,1% mỗi trận và tung ra tới 13,5 cú dứt điểm, nhưng hiệu quả ghi bàn lại rất thấp. Toàn đội chỉ ghi được 6 bàn sau 7 trận, con số quá khiêm tốn so với giá trị đội hình ước tính khoảng 10 triệu euro, một trong những đội có lực lượng mạnh và đắt giá nhất V-League hiện nay.

Tuy nhiên, tham vọng thống trị cuộc chơi trong nước và chinh phục giải đấu quốc tế cấp CLB của thầy trò ông Việt lại không như ý muốn. Dễ thấy trong một đội hình có đến 40 cầu thủ giàu cá tính, trong đó gồm nhiều ngoại binh, ông Việt rất khó xoay sở. Có trận đấu ở AFC Champions League Two 2025-2026, ông đã tung ra 11 cầu thủ ngoại, mà vẫn còn một ngoại binh ngồi ghế dự bị. Trong khi đó, tại V-League chỉ quy định 3 ngoại binh cùng lúc trên sân, lối chơi của Nam Định buộc phải biến đổi cho phù hợp, dù không phải cầu thủ nào cũng hài lòng.

Sau 7 vòng đấu ở V-League, đội bóng thành Nam mới có 7 điểm, xếp thứ 10/14. Ảnh: CCT.

Theo nguồn tin nội bộ, ông Việt đã chủ động nộp đơn xin từ chức sau chuỗi trận không như ý. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Nam Định vẫn bày tỏ mong muốn ông dẫn dắt đội thêm một trận nữa trước khi đôi bên hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng. Dù chưa rõ người kế nhiệm, nhưng việc ông Việt ra đi được xem là bước ngoặt lớn, mở ra giai đoạn chuyển giao cho đội bóng thành Nam sau hơn hai năm gắn bó và tạo dựng nhiều dấu ấn đáng nhớ cùng CLB.

Ngày 27-10, có thể HLV Vũ Hồng Việt sẽ cầm quân nhà đương kim vô địch Nam Định trận cuối cùng ở sân nhà Thiên Trường tiếp đón SHB Đà Nẵng tại vòng 8 V-League.