AFC Champions League 2, CLB CA. Hà Nội - Macarthur 1-1: Chuyến đi Úc hứa hẹn khó khăn của CLB CA. Hà Nội 23/10/2025 21:33

(PLO)- CLB CA. Hà Nội vẫn duy trì ngôi nhất bảng sau khi kết thúc lượt đi nhưng hứa hẹn khó khăn trong chuyến đến Úc làm khách...

Trận đấu mang tính bản lề ở lượt trận thứ ba vòng bảng AFC Champions League 2, CLB CA. Hà Nội đã để hòa đại diện Úc- Macarthur 1-1 trên sân nhà. Điều này làm cho CA. Hà Nội gặp nhiều khó trong trận lượt về tái đấu với Macarthur tại Sydney (Úc) vào ngày 6-11.

Nếu như CLB CA. Hà Nội bảo toàn được bàn thắng mở tỉ số 1-0 ở phút 30 của Văn Đô để lấy trọn 3 điểm thì chuyến đến Úc sắp tới sẽ có niềm tin cao tiếp tục duy trì ngôi đầu.

Văn Đô (88) ăn mừng bàn thắng phút 30 cho CLB CA.Hà Nội. Ảnh:AFC

Tuy nhiên vị khách đến từ Úc đã có bàn san bằng 1-1 vào phút 76 do công Uskok từ pha bật cao đánh đầu rất đỉnh sau cú đá phạt góc khiến thủ môn Vũ Thành Vinh (thay Nguyễn Filip phút 72) phản xạ không kịp, phải vào lưới nhặt bóng.

Với trận hòa Macarthur 1-1 này ngay trên sân Hàng Đẫy, CLB CA. Hà Nội vẫn duy trì ngôi đầu bảng lượt đi, tuy nhiên ngôi đầu khả năng cao sẽ mất sau trận đầu của lượt về khi thầy trò HLV Mano Polking sang Sydney làm khách trước Macarthur.

Macarthur không hề lép vế dù phải làm khách tại Hàng Đẫy trước CA. Hà Nội. Ảnh: AFC

Đại diện của Úc không quá mạnh như những CLB khác của Úc, nhưng với đội hình toàn tây, chơi ăn ý, chắc chắn cũng làm cho CA. Hà Nội gặp khó trong khâu áp sát cầu môn để ghi bàn.

HLV Mano Polking tung đội hình xuất phát với có bốn cầu thủ nội gồm Quang Hải, Văn Đô, Đình Trọng và Đình Bắc. Với cách này, đội khách Macarthur dễ tiếp cận cách chơi của chủ nhà mà không bị áp lực nhiều.

CA. Hà Nội vẫn duy trì ngôi nhất bảng E lượt đi.

Macarthur có chút nặng phòng ngự, tuy nhiên những pha phản công của họ cũng có độ nét và tính sát thương cao. Điều này vốn thường thấy khi những đại diện Úc chạm trán với một đội bóng Đông Nam Á, đó là sự nhanh nhẹn, gọn gàng và đơn giản. Macarthur thể hiện cũng rất rắn mặt và khi cần cũng sẵn sàng tiểu xảo rất kín.

Sau khi bị đối phương gỡ hòa, CA. Hà Nội nỗ lực tìm cơ hội để nuôi mục tiêu lấy trọn 3 điểm. Tuy nhiên mọi nỗ lực đều không thành. Nhìn cách thể hiện của Macarthur đã cho thấy việc họ có được 1 điểm tại Hàng Đẫy có thể đã đạt chỉ tiêu đề ra và chờ trận lượt về sẽ nằm ở tốp 2, thậm chí lên ngôi nhất bảng để vào vòng 16 đội.

Ở trận đấu cùng bảng, chủ nhà Tai Po của Hong Kong chia điểm với Bắc Kinh FC qua trận hòa 3-3. CA. Hà Nội tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng.