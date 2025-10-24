Lionel Messi đưa ra quyết định bước ngoặt với Inter Miami 24/10/2025 10:46

(PLO)- Lionel Messi đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Inter Miami, qua đó sẽ tiếp tục thi đấu tại Giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS) cho đến hết mùa giải 2028.

Lionel Messi quyết định ở lại Inter Miami đến năm 2028. Ảnh: AFP

Trên tài khoản X (Twitter) của Inter Miami, đội bóng đăng tải đoạn video Lionel Messi ký hợp đồng ngay giữa sân vận động Freedom Park mới (đang được xây dựng), kèm dòng chú thích ngắn gọn: “He’s Home” (Anh ấy đã về nhà).

“Tôi rất hạnh phúc khi được tiếp tục ở lại đây và tiếp tục cùng dự án này – một giấc mơ đã trở thành hiện thực tuyệt đẹp: được thi đấu trong sân vận động này, tại Miami Freedom Park. Từ khi tôi đến Miami, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, vì thế tôi thật sự vui mừng khi được tiếp tục gắn bó với nơi này”, Messi chia sẻ trong thông báo của CLB.

Đồng sở hữu Inter Miami - David Beckham nói quyết định của Lionel Messi phản ánh “cam kết của anh ấy với thành phố, với CLB và với bóng đá”.

“Anh ấy vẫn tận tâm như thuở nào và vẫn khao khát chiến thắng. Với tư cách là những người chủ, chúng tôi cảm thấy thật may mắn khi có một cầu thủ yêu bóng đá đến vậy, đã đóng góp quá nhiều cho môn thể thao này và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ ở Mỹ”, Beckham nhấn mạnh.

Hợp đồng hiện tại của Messi sẽ hết hạn vào cuối mùa giải MLS 2025, và thỏa thuận mới này được xem là thủ tục tất yếu, sau khi các nguồn tin từ CLB tiết lộ, đôi bên đã đạt được thỏa thuận gia hạn từ tháng trước.

Bản hợp đồng mới giúp Messi duy trì thi đấu đỉnh cao ít nhất đến sau World Cup 2026, giải đấu được Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai.

Tác động to lớn từ Lionel Messi đến MLS

Sau quãng thời gian không mấy vui vẻ tại Paris Saint-Germain, Messi gia nhập Inter Miami năm 2023 và đã tạo nên cơn địa chấn tại MLS – giúp lượng khán giả, doanh thu bán vé và truyền thông tăng kỷ lục.

Ủy viên MLS - Don Garber nhận định: “Khi Lionel Messi chọn MLS làm giải đấu của mình, đó là bước ngoặt lịch sử – không chỉ với Inter Miami mà còn với toàn bộ nền bóng đá Bắc Mỹ”.

Sự nghiệp huy hoàng của Messi

Messi dành phần lớn sự nghiệp đỉnh cao cho Barcelona (2004–2021), nơi anh trưởng thành từ lò La Masia và cùng đội giành: 10 danh hiệu La Liga, 4 cúp Champions League.

Năm 2022, anh dẫn dắt Argentina vô địch World Cup tại Qatar, và bày tỏ mong muốn bảo vệ danh hiệu tại kỳ World Cup tới. Messi đã ghi 114 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia và hai lần vô địch Copa America (2021, 2024).

Kỷ lục và phong độ của Lionel Messi tại MLS

Messi có thể tham dự kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp – việc chưa từng có trong lịch sử, dù Cristiano Ronaldo cũng có thể san bằng kỷ lục này.

Anh hiện chỉ còn thiếu 3 bàn để vượt qua kỷ lục 16 bàn tại World Cup của Miroslav Klose.

Tại vòng loại khu vực Nam Mỹ, Argentina đã giành vé sớm tới World Cup 2026, hơn đội xếp nhì 9 điểm; Messi là vua phá lưới với 8 bàn thắng, bao gồm cú đúp trong trận có thể là lần cuối anh thi đấu trên sân nhà gặp Venezuela hai tuần trước.

Tại MLS, Messi được bầu chọn là Cầu thủ giá trị nhất (MVP) mùa 2024, dù Inter Miami bị loại ở vòng play-off.

Năm 2025, anh trở thành cầu thủ đạt mốc 40 bàn nhanh nhất lịch sử MLS. Mùa này, Messi tiếp tục tỏa sáng, đưa Inter Miami trở lại vòng play-off sau khi đứng thứ 3 khu vực miền Đông.

Anh kết thúc mùa giải với 29 bàn sau 28 trận, trong đó có cú hat-trick trong chiến thắng 5-2 trước Nashville SC, qua đó giành Chiếc giày vàng MLS.