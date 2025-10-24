Pogba có bước chuyển bất ngờ trong sự nghiệp nhờ vợ 24/10/2025 07:29

Paul Pogba có bước chuyển bất ngờ trong sự nghiệp, cựu sao của MU vừa công bố ra mắt một thương hiệu quần áo cùng với người vợ xinh đẹp Zulay, người mẫu cho bộ sưu tập trên. Paul Pogba đã khiến người hâm mộ sốc với động thái mới nhất trong sự nghiệp của mình.

Pogba, người từng được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu khi chơi tại Manchester United, Juventus và tuyển Pháp, đang tìm cách xây dựng lại sự nghiệp bóng đá của mình sau khi chấp hành xong lệnh cấm thi đấu vì sử dụng doping.

Và, trong khi ký hợp đồng với AS Monaco, Pogba đang có bước đi khác ngoài ngoài sự nghiệp bóng đá cùng người vợ xinh đẹp khi cặp đôi này ra mắt một dòng quần áo mới. Theo đó, thương hiệu Pogba MDXCIII đã ra mắt vào cuối tuần qua. Pogba cùng với người vợ xinh đẹp của anh, Zulay, chia sẻ những bức ảnh về một số sản phẩm trong bộ sưu tập mới nhất.

Pogba có bước chuyển bất ngờ trong sự nghiệp cùng vợ là Zulay. ẢNH: EPA

Người mẫu và nhà thiết kế nội thất người Bolivia Zulay đã giới thiệu một số mẫu mũ, bộ đồ thể thao và áo khoác của thương hiệu Pogba MDXCIII khi cô chú thích bài đăng của mình: "Thời gian chờ đợi đã kết thúc, đợt ra mắt đầu tiên đã đến!!".

Dòng sản phẩm này được thành lập bởi Pogba và đối tác kinh doanh Jonathan, “đại diện cho tầm nhìn táo bạo và hiện đại về sự xa xỉ”.

Trên trang web của mình, công ty cho biết thêm: “Hơn cả một thương hiệu, đó là tuyên bố về phong cách: một bản sắc mạnh mẽ, dễ nhận biết ngay lập tức, bắt nguồn từ văn hóa và chiến thắng. Từ xưởng của chúng tôi ở Miami, mọi sáng tạo đều được chế tác như một tác phẩm đặc biệt với chất liệu vải cao cấp, đường cắt chính xác, hoàn thiện hoàn hảo.

Chúng tôi hợp tác với những nghệ nhân và nhà sản xuất giỏi nhất để tạo ra những bộ trang phục thể hiện sức mạnh, sự thanh lịch và thiết kế vượt thời gian. Tham vọng của chúng tôi tuy đơn giản nhưng vô cùng to lớn: định nghĩa lại chuẩn mực của thể thao hạng sang, kết hợp sự xuất sắc, chân thực và cảm xúc. Pogba MDXCIII đại diện cho sự cân bằng hoàn hảo giữa phong cách và hiệu suất".

Zulay quảng bá cho bộ sưu tập thời trang. ẢNH: INSTAGRAM ZULAY

Tuy nhiên, nếu người hâm mộ muốn sở hữu những sản phẩm này, họ sẽ phải bỏ ra một khoản tiền khá lớn, áo phông có giá hơn 100 bảng Anh và mũ có giá lên tới 70 bảng Anh. “Vector Socks” có giá là 26 bảng Anh, trong khi “Victory Boxers” có giá là 48 bảng Anh, tuy nhiên, sản phẩm đắt nhất lại là bộ đồ thể thao đầy đủ, khiến người mua phải trả thêm 300 bảng Anh.

Paul Pogba và Zulay kết hôn vào năm 2019 và có ba đứa con chung. Họ cũng từng ra mắt bộ sưu tập trang sức xa xỉ Unbreakable tại thương hiệu danh tiếng Elke Berr.