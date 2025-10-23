Thời điểm diễn ra cuộc hội ngộ giữa Ronaldo và MU 23/10/2025 13:30

(PLO)- Thời điểm diễn ra cuộc hội ngộ giữa Ronaldo và MU được hé lộ khi một người đưa ra tuyên bố - "Tôi biết chắc chắn".

Cristiano Ronaldo đã rời MU trong hoàn cảnh cay đắng vào năm 2022 và một cuộc hội ngộ, theo một cách nào đó, với CLB cũ của anh ấy có vẻ như có thể xảy ra. Theo đó, cuộc hội ngộ giữa Ronaldo và MU có thể xảy ra vào tháng tới tại Saudi Arabia.

Tờ Mirror (Anh) đưa tin, một cuộc hội ngộ đầy ấn tượng giữa Cristiano Ronaldo và Manchester United có thể sớm diễn ra. Nhiều nguồn tin cho biết Quỷ đỏ đang cân nhắc tổ chức một trận giao hữu giữa mùa giải với CLB hiện tại của Ronaldo, Al Nassr, vào một thời điểm nào đó trong những tháng tới.

Trận đấu dự kiến ​​diễn ra tại Saudi Arabia sẽ là cơ hội thích hợp để siêu sao người Bồ Đào Nha nói lời tạm biệt với người hâm mộ MU sau khi nhiệm kỳ thứ hai của anh tại Old Trafford kết thúc trong sự thất vọng. Ronaldo trở lại MU vào năm 2021 sau 12 năm xa cách, nhưng hợp đồng của anh đã bị chấm dứt chỉ hơn một năm sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với Piers Morgan, trong đó anh công khai chỉ trích cả CLB lẫn HLV Erik ten Hag.

Benni McCarthy, người từng là trợ lý của Ten Hag vào thời điểm đó, đã khẳng định rằng bất chấp sự ra đi đầy cay đắng của Ronaldo, cầu thủ năm lần giành giải Quả bóng vàng vẫn xứng đáng có cơ hội được người hâm mộ MU gửi lời chào tạm biệt một cách tử tế.

Cuộc hội ngộ giữa Ronaldo và MU dự kiến diễn ra vào tháng tới. ẢNH: EPA

"Tôi nghĩ cách Ronaldo ra đi không phù hợp với một cầu thủ đẳng cấp thế giới, xuất sắc như anh ấy", McCarthy nói, "Vì vậy, nếu Manchester United được thi đấu với Al Nassr, đó cũng sẽ là một cách tuyệt vời để Ronaldo kết nối lại với CLB mà anh ấy đã cùng đạt được rất nhiều thành tựu, cũng như CLB đã đưa anh ấy lên bản đồ bóng đá thế giới.

Đó cũng là một cách hay để Ronaldo nói lời tạm biệt với các đồng đội ở Manchester United. Bởi vì tôi biết chắc chắn rằng sau khi cuộc phỏng vấn đó kết thúc, anh ấy đã rời đi và chúng tôi không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.

Ronaldo chưa bao giờ được nói lời tạm biệt với các cầu thủ, với các đồng đội và với đội ngũ kỹ thuật đã có mặt ở đó. Nhưng điều này có thể mang đến cho anh ấy cơ hội thích hợp để tái ngộ với những người hâm mộ trung thành của Manchester United. Và những người hâm mộ sẽ có mặt ở đó sẽ dành cho Ronaldo một lời tạm biệt tốt đẹp, bởi vì đó là điều anh ấy xứng đáng nhận được sau những gì đã đạt được tại CLB".

Nhiệm kỳ thứ hai của Ronaldo tại MU khởi đầu đầy hứa hẹn, nhưng sự trở lại của anh lại trùng với thời điểm phong độ sa sút của "quỷ đỏ", khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer cuối cùng bị MU sa thải. Mặc dù tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn thường xuyên ghi bàn, nhưng các nhà phê bình cho rằng sự hiện diện của anh gây bất lợi về mặt chiến thuật.

Ronaldo kết thúc mùa giải với thành tích ấn tượng 24 bàn thắng trên mọi đấu trường, nhưng những nỗ lực của anh vẫn không đủ để giúp MU giành vé dự Champions League. Trong suốt mùa hè, Ronaldo ngày càng thất vọng với định hướng của CLB và bày tỏ mong muốn ra đi.

Sau khi bỏ lỡ phần lớn giai đoạn tiền mùa giải của MU để tìm kiếm cơ hội ra đi, Ronaldo thấy mình bị gạt sang một bên dưới thời tân HLV Erik Ten Hag, thường xuyên bị loại khỏi đội hình xuất phát.

Trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan, Ronaldo tuyên bố anh cảm thấy "bị phản bội" bởi Ten Hag và chỉ trích MU chỉ còn là cái bóng của chính mình thời hậu Sir Alex Ferguson. Hợp đồng của Ronaldo với MU bị chấm dứt vào đêm trước World Cup 2022, sau đó anh ký hợp đồng với đội bóng Al Nassr của Saudi Pro League.

Trong những năm tiếp theo, Ronaldo đã ghi được con số đáng kinh ngạc 105 bàn thắng sau 118 lần ra sân, dẫn đầu một cuộc cách mạng bóng đá tại quốc gia vùng Vịnh. ​​Sự xuất hiện của Ronaldo đã mở đường cho một làn sóng ngôi sao hàng đầu theo chân anh đến Saudi Arabia, làm thay đổi hình ảnh toàn cầu của giải Saudi Pro League.

Mặc dù sự ra đi của Ronaldo khỏi MU để lại dư vị cay đắng, anh vẫn là một nhân vật được người hâm mộ CLB yêu mến và cơ hội được chứng kiến ​​anh ra sân trong trận đấu với MU lần cuối cùng chắc chắn sẽ được chào đón.

Đội bóng của HLV Ruben Amorim đang lên kế hoạch cho một số trận giao hữu để kiếm tiền, đồng thời giúp lấp đầy khoảng trống giữa tuần sau khi không đủ điều kiện tham dự giải đấu châu Âu, với Al Nassr nổi lên là đối thủ tiềm năng.

HLV Ruben Amorim đã bày tỏ sự hào hứng với việc sắp xếp những trận đấu như vậy, làm dấy lên hy vọng về một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc giữa Ronaldo và CLB cũ. "Chúng tôi phải làm điều đó. Và bạn biết đấy, chúng tôi biết rằng khi không thể tham dự cúp châu Âu, chúng tôi có rất nhiều việc phải làm", HLV Amorim của MU nói.

Chúng tôi có người hâm mộ, chúng tôi có ngân sách, chúng tôi phải bù đắp cho rất nhiều thứ. Vì vậy, chúng tôi phải làm điều đó. Chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi muốn được ở bên người hâm mộ trên toàn thế giới. Nếu bạn phải làm điều đó, bạn phải tìm được không gian để thực hiện".