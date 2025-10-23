Maguire bị Sevilla chế giễu vì bàn thắng vào lưới Liverpool 23/10/2025 12:51

(PLO)- Harry Maguire bị Sevilla chế giễu sau khi anh được ca ngợi nhờ "cú đánh đầu quyết định" vào lưới Liverpool đem về chiến thắng cho MU ngay tại Anfield.

Pha đánh đầu quyết định chiến thắng của Harry Maguire trong trận MU thắng Liverpool 2-1 ở vòng 8 Premier League đã được đăng lại trên mạng xã hội. Nhưng Maguire bị Sevilla chế giễu sau bài đăng này. CLB của La Liga Sevilla đã sử dụng bài đăng này để "troll" trung vệ người Anh.

Harry Maguire đã đánh đầu ghi bàn thắng quyết định cho Manchester United tại Liverpool vào Chủ Nhật tuần trước, nhưng một bài đăng trên mạng xã hội ca ngợi chiến công của anh đã bị Sevilla chế giễu.

Trung vệ người Anh ghi bàn thắng chấm dứt chuỗi 10 năm chờ đợi chiến thắng của MU trước Liverpool trên sân khách Anfield. Đây không phải lần đầu tiên Maguire ghi được những bàn thắng quan trọng trong những mùa giải gần đây, một trong số đó là ở đấu trường châu Âu.

MU đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục ở tứ kết Europa League mùa trước khi ghi ba bàn chỉ trong bảy phút để đánh bại Lyon tại Old Trafford. Chính Maguire là người đánh đầu ghi bàn ở phút cuối cùng của hiệp phụ ấn định tỉ số 5-4 sau khi MU bị dẫn đến 4-2, mở ra khung cảnh hân hoan tại Manchester.

Maguire bị Sevilla chế giễu sau khi anh bàn thắng vào lưới Liverpool. ẢNH: EPA

Trang Twitter của Europa League đã đăng tải video và trích dẫn việc Maguire nổi tiếng với những "cú đánh đầu quyết định" sau chiến công của anh tại Liverpool. Nhưng bài đăng này đã bị Sevilla đăng lại, kèm theo một video khác về trận đấu ở cúp châu Âu, trong đó Maguire đánh đầu phản lưới nhà khi đội bóng Tây Ban Nha cứu vãn trận đấu tại Old Trafford, gỡ hòa 2-2 sau khi bị dẫn trước hai bàn.

Trận đấu đó diễn ra vào thời HLV Erik ten Hag còn dẫn dắt MU. MU tưởng chừng như đã dễ dàng giành chiến thắng ở lượt đi vòng loại trực tiếp của Europa League, nhưng đội bóng của La Liga đã ghi hai bàn thắng vào cuối trận, qua đó đảm bảo tỷ số hòa 2-2 trước trận lượt về.

Ở lượt về, đội bóng Tây Ban Nha đã có chiến thắng tưng bừng 3-0 ngay trên sân nhà, qua đó loại MU khỏi đấu trường châu Âu. Sevilla đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước chỉ sau tám phút khi Youssef En-Nesyri dứt điểm sau một sai lầm của Maguire.

Đã có những tin đồn về việc Ten Hag muốn bán Maguire trong thời gian anh ở Manchester, nhưng hậu vệ này vẫn ở lại và tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của mình. HLV Ruben Amorim của MU tiếp tục tin dùng tuyển thủ Anh.

Tương lai của Maguire tại MU vẫn chưa rõ ràng khi trung vệ này đang bước vào năm cuối hợp đồng và vẫn chưa có lời đề nghị gia hạn chính thức nào được đưa ra cho cầu thủ 32 tuổi. Nếu MU muốn giữ chân tuyển thủ Anh, họ sẽ phải đưa ra những điều khoản mới trong hợp đồng gia hạn.

Vào đầu năm mới 2026, Maguire có thể tự do đàm phán và ký trước hợp đồng với các CLB khác. Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin rằng các cuộc thảo luận thường xuyên vẫn đang diễn ra giữa MU và Maguire nhưng ban lãnh đạo "quỷ đỏ" vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.