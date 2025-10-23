Baleba đàm phán với HLV của Brighton, hé lộ nguyên nhân xuống phong độ 23/10/2025 14:10

(PLO)- Carlos Baleba đàm phán với HLV của Brighton trong bối cảnh anh nhận được sự quan tâm của MU.

Cầu thủ quốc tế người Cameroon Carlos Baleba đã bày tỏ rõ ràng cảm xúc của mình trước trận đấu với MU. Baleba đàm phán với HLV của Brighton, nói chuyện riêng với ông Fabian Hurzeler trong bối cảnh liên tục có tin đồn anh sẽ chuyển đến Manchester United, tờ Sun Sports (Anh) đưa tin.

Tiền vệ 21 tuổi Baleba đã phải vật lộn để tìm lại phong độ trong mùa giải này sau khi Red Devils đàm phán với Seagulls về vụ chuyển nhượng vào mùa hè. Baleba là một trong những cầu thủ nổi bật của Premier League bên ngoài nhóm "sáu CLB lớn" truyền thống mùa giải trước, nhận được nhiều lời khen ngợi vì màn trình diễn năng động ở hàng tiền vệ.

Nhưng Baleba đã bị thay ra vào giờ nghỉ giữa hiệp ba lần trong mùa giải này, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy mọi chuyện không ổn với ngôi sao người Cameroon. Tờ Sun Sport (Anh) đưa tin, MU vẫn đang theo dõi sát sao tình hình của Baleba nhưng anh đã đàm phán, nói chuyện và trấn an HLV Hurzeler của Brighton về cam kết của anh với CLB.

Baleba đàm phán với HLV của Brighton. ẢNH: EPA

Ngoài ra, nguyên nhân Baleba xuống phong độ ở mùa giải này cũng được chỉ ra. Nó không liên quan đến việc Baleba không tập trung thi đấu vì được MU quan tâm như tin đồn. Ở hậu trường, Baleba đang phải vật lộn với chấn thương đầu gối khiến quá trình chuẩn bị trước mùa giải của anh bị gián đoạn.

Chấn thương này đã hạn chế thể lực của Baleba khi bước vào chiến dịch mới và ảnh hưởng đến sự tự tin cũng như sự ổn định của anh trong những tuần đầu tiên của mùa giải. Đáng mừng là Baleba dường như đang tìm lại nhịp điệu thi đấu. Anh cho thấy dấu hiệu trở lại phong độ đỉnh cao trong hai trận đấu gần nhất của Brighton, gặp Wolves và Newcastle.

Màn trình diễn của Baleba trước Newcastle đặc biệt ấn tượng, giúp Brighton giành chiến thắng quan trọng 2-1 ở vòng 8 Premier League. Đây được coi là trận đấu hay nhất của Baleba từ đầu mùa giải đến nay.

HLV Fabian Hurzeler của Brighton. ẢNH: REX

Sau trận đấu, Baleba đã lên Instagram để bày tỏ niềm vui và ám chỉ rằng anh đã trở lại phong độ tốt nhất. Baleba viết: "Chiến thắng của đội nhà thật tuyệt vời, tôi đã cảm thấy mình trở lại".

Bất chấp phong độ đang hồi phục, những đồn đoán về tương lai của Baleba vẫn không hề lắng xuống. Nhiều nguồn tin cho biết đội chủ sân Old Trafford vẫn rất quan tâm đến việc có được chữ ký của Baleba.

Mùa hè vừa qua, Quỷ đỏ không thể đáp ứng được mức giá mà Brighton yêu cầu cho Baleba, nhưng vì hàng tiền vệ vẫn là một khu vực quan trọng cần được quan tâm nên MU dự kiến ​​sẽ xem xét lại thương vụ mua Baleba.

Sun Sport tiết lộ đồng đội của Baleba ở đội tuyển Cameroon và hiện chơi cho MU là Bryan Mbeumo đã khuyến khích anh cân nhắc chuyển đến Old Trafford, coi đây là bước đi hợp lý tiếp theo trong sự nghiệp của Baleba.

Baleba, người mà mùa giải trước đã chia sẻ với Sun Sport về tham vọng giành Quả bóng vàng thế giới, được coi là ngôi sao tiềm năng của tương lai và Brighton có thể sẽ yêu cầu mức phí chuyển nhượng gần bằng mức phí họ bán Moises Caicedo cho Chelsea (115 triệu bảng Anh) nếu MU tiếp tục hỏi mua.