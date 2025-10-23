Ngôi sao của MU có thể thực hiện vụ chuyển nhượng gây sốc 23/10/2025 13:50

MU chuẩn bị tiếp nhận một số yêu cầu chuyển nhượng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 vào đầu năm 2026, nhưng Ruben Amorim không muốn để các cầu thủ ra đi, ngay cả những người đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thời gian thi đấu. Bây giờ, ngôi sao của MU lên tiếng về vụ chuyển nhượng gây sốc sang đối thủ khác ở Premier League

Ngôi sao Joshua Zirkzee của Manchester United đang để ngỏ khả năng chuyển nhượng vào tháng 1 sau khi dành phần lớn thời gian ngồi dự bị hồi đầu mùa giải. West Ham được cho là đang chuẩn bị một lời đề nghị mượn tiền đạo người Hà Lan mà Quỷ Đỏ đã ký hợp đồng cách đây 2 mùa giải.

Zirkzee chỉ mới ra sân bốn lần dưới thời Ruben Amorim mùa này và vẫn chưa đá chính trận nào. Tiền đạo người Hà Lan chỉ chơi 82 phút trong mùa giải này sau khi bị đẩy xuống vị trí chính thức sau sự xuất hiện của Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha trong kỳ chuyển nhượng.

Mặc dù vậy, MU vẫn chưa muốn để ngôi sao bị họ ruồng bỏ Zirkzee ra đi, nhưng theo The i Paper (Anh), điều đó sẽ không làm Zirkzee chùn bước. Cựu ngôi sao của Bologna Zirkzee đang tìm kiếm các lựa chọn trước kỳ chuyển nhượng mùa đông.

West Ham sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Ý, với Napoli, Juventus và AS Roma được cho là quan tâm đến Zirkzee. Có thông tin cho rằng AS Roma sẽ cân nhắc chấm dứt hợp đồng cho mượn Evan Ferguson từ Brighton để tạo điều kiện cho thương vụ chiêu mộ Zirkzee.

Ngôi sao của MU Zirkzee không có nhiều cơ hội ra sân dưới thời Amorim. ẢNH: EPA

Cũng có thông tin cho rằng HLV trưởng West Ham, Nuno Espirito Santo, muốn có một tiền đạo cắm để hỗ trợ, nhằm giúp đội bóng tránh xuống hạng, một nhân vật giống Chris Wood hơn là Zirkzee.

Phát biểu hồi đầu mùa giải, HLV Amorim của MU cho biết ông hiểu sự thất vọng của những cầu thủ như Zirkzee và Kobbie Mainoo vì không có nhiều cơ hội ra sân. Vị HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha tin rằng những ồn ào về chuyển nhượng là điều thường thấy ở Old Trafford.

"Tôi hiểu điều đó, nhưng họ là cầu thủ của chúng tôi và chúng tôi cần mọi người có một mùa giải tốt", HLV Ruben Amoim của MU nói, "Tôi cũng biết rằng ở CLB của chúng tôi, mọi thứ đều rất ồn ào. Các cầu thủ không được ra sân. Họ muốn được ra sân, và còn có World Cup nữa. Có những người đại diện lắng nghe các cầu thủ, nói chuyện liên tục".

HLV Ruben Amorim đã nói nhiều hơn về hoàn cảnh khó khăn của Kobbie Mainoo. Tiền vệ người Anh cũng đã phải vật lộn để có được vài phút ra sân sau khi bị MU từ chối cho mượn vào mùa hè.

"Không, giống như nhiều cầu thủ khác, Mainoo muốn được thi đấu nhiều hơn. Tôi đã không nói chuyện với cậu ấy trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, nhưng tôi đã nói chuyện trong tuần này", Amorim nói, "Vì tôi không muốn Kobbie Mainoo nghĩ rằng tôi nói chuyện với cậu ấy chỉ để níu kéo cậu ấy. Tôi không muốn có cảm giác đó.

Tôi rất tin tưởng Kobbie Mainoo, nhưng một số bạn lại cho rằng Kobbie Mainoo đã hoàn thành công việc rồi. Tôi nghĩ Mainoo có thể làm tốt hơn nhiều, cậu ấy có thể tiến bộ rất nhiều. Tôi nghĩ với một số cầu thủ thì thế là đủ (tài năng của họ), nhưng với Mainoo thì chưa đủ. Có lẽ không công bằng, nhưng tôi nghĩ mình đang giúp đỡ Kobbie Mainoo, và thế là hết. Mainoo sẽ có cơ hội như những cầu thủ khác".