'Tôi sẽ chơi ở MU nếu không vì vận rủi'

(PLO)- "Tôi sẽ chơi ở MU với đồng đội cũ của mình nếu không phải vì vận rủi".

Amad và Dejan Kulusevski là hai cầu thủ đến từ Atalanta và chơi cho một số đội bóng lớn nhất châu Âu nhưng Lukas Vorlicky tin rằng anh có thể theo kịp họ. Vorlicky tiếc nuối chia sẻ, "Tôi sẽ chơi ở MU cùng Amad nếu không vì vận rủi".

Cầu thủ chạy cánh Lukas Vorlicky của Slavia Prague khẳng định anh đã có thể theo chân Amad đến đội bóng khổng lồ của Premier League Manchester United nếu không bị chấn thương hành hạ sự nghiệp. Cầu thủ 23 tuổi này đã trải qua các học viện đào tạo trẻ của các đội bóng của Séc là Boskovice và Zbrojovka Brno trước khi ký hợp đồng với Atalanta vào năm 2017.

Sau khi gây ấn tượng với đội Primavera và U-17 Atalanta, Vorlicky đã có trận ra mắt chuyên nghiệp trong trận thua 2-1 của Atalanta tại Serie A trước Lecce vào tháng 2 năm 2023. Anh chơi thêm bảy phút trong hai trận tiếp theo gặp AC Milan và Udinese trước khi bị chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Không lâu sau đó, anh trở về Cộng hòa Séc khoác áo Slavia Prague, trong khi những cầu thủ như Amad và Dejan Kulusevski cũng gia nhập các đội bóng hàng đầu châu Âu. MU đã chi 19 triệu bảng Anh để có được Amad khi anh mới 18 tuổi, vào tháng 10 năm 2020. Amad gia nhập đội chủ sân Old Trafford dưới thời Ole Gunnar Solskjaer vào tháng 1 năm 2021.

Sau thời gian cho mượn tại Rangers và Sunderland, ngôi sao người Bờ Biển Ngà hiện là thành viên chủ chốt trong đội hình của Ruben Amorim. Kulusevski được Juventus chiêu mộ vào năm 2020 sau khi được trao giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải Serie A.

Hai năm sau, tuyển thủ Thụy Điển gia nhập Tottenham theo dạng cho mượn 18 tháng, trước khi hợp đồng được ký chính thức. Cả hai cầu thủ, khi khỏe mạnh, đều là những người thường xuyên ra sân ở Ngoại hạng Anh cho đội bóng của mình.

Tổng cộng, Vorlicky trải qua năm ca phẫu thuật đầu gối trong bảy năm thi đấu cho Atalanta. Kể từ khi trở lại Prague, anh chỉ chơi 14 trận cho đội một và thêm 10 trận cho đội B, cùng với chấn thương khiến khả năng ra sân của anh bị hạn chế.

Trả lời phỏng vấn tờ báo DNES của Séc, Vorlicky đã chia sẻ về vận rủi của mình và tin rằng anh đã có thể chơi cùng Amad và Kulusevski tại MU hoặc Tottenham. "Tôi không muốn nói điều này, nghe có vẻ tự phụ, nhưng đúng vậy", Vorlicky cho biết khi được hỏi liệu anh có thể chơi ở cùng đẳng cấp với cặp đôi này hay không.

Từ khi tôi còn nhỏ, mọi người đã nói với tôi rằng tôi có thể lớn lên và trở thành một cầu thủ bóng đá vĩ đại. Điều đó càng đúng hơn ở Atalanta, bởi vì mọi người trong CLB đều tin tưởng tôi. Nhưng tôi cũng luôn nhận thức được rằng mình là một cậu bé đến từ Boskovice, người thường cùng bạn bè đến sân sỏi đá sau giờ học để đá bóng".

Khi được hỏi liệu anh có đổ lỗi cho các bác sĩ trước đây về những chấn thương đáng tiếc của mình không, Vorlicky nói thêm: "Tại sao? Bác sĩ cũng chỉ là con người mà thôi. Hôm đó bác sĩ phẫu thuật cho 10 người, tôi gặp xui xẻo, chuyện đó xảy ra thường xuyên, tôi không thể thay đổi được. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi khỏe mạnh? Tôi là người rất hạnh phúc. Liệu tôi có còn được như vậy nếu tiếp tục thi đấu không? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ tiếc là mình đã không được thi đấu".