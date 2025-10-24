1 ngày sau khi sa thải HLV, bóng đá Thái Lan có thầy mới 24/10/2025 06:39

(PLO)- Sau quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng Masatada Ishii, bà Nualphan Lamsam, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), đã lên tiếng giải thích chi tiết lý do của động thái này, đồng thời ra mắt người thay thế là Giám đốc Phát triển Kỹ thuật của FAT.

Chủ tịch FAT Nualphan cho biết bóng đá Thái Lan sa thải HLV Ishii với những đánh giá đều được thực hiện dựa trên dữ liệu kỹ thuật, thống kê chuyên môn và trong khuôn khổ pháp lý rõ ràng. Theo bà, quyết định không xuất phát từ cảm tính mà hoàn toàn căn cứ trên các tiêu chí đánh giá khách quan, vì mục tiêu phát triển lâu dài của đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Lý do bóng đá Thái Lan chia tay thầy Nhật

Trong bài đăng chính thức trên trang Facebook cá nhân, chỉ vài giờ sau khi Liên đoàn công bố thông báo sa thải HLV Ishii ngày 21-10, bà Nualphan, thường được người hâm mộ gọi thân mật là Madame Pang, nhấn mạnh rằng việc thay đổi HLV trưởng là một thông lệ phổ biến trong bóng đá hiện đại. “Bất kỳ liên đoàn nào cũng phải chịu trách nhiệm về thành tích và đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ. Chúng tôi không thể để đội tuyển quốc gia trở thành nơi thử nghiệm. Mỗi trận đấu đều có ý nghĩa quan trọng, và mọi quyết định được đưa ra phải dựa trên dữ liệu chứ không phải cảm xúc”.

Theo lời người đứng đầu FAT, bộ phận kỹ thuật đã tiến hành một quy trình đánh giá chi tiết, trong đó tỷ lệ chiến thắng và thành tích ở các giải đấu lớn là hai tiêu chí then chốt. Kết quả phân tích cho thấy dưới thời Ishii, tỷ lệ thắng của đội tuyển thấp hơn so với hai giai đoạn trước.

Madam Pang nói rõ nguyên nhân chia tay HLV Ishii do kết quả không như mong đợi. Ảnh: BKP.

Cụ thể, thời kỳ HLV Mano Polking (hiện dẫn dắt CLB Công an Hà Nội) đạt tỷ lệ chiến thắng trung bình khoảng 56%, trong khi giai đoạn của Kiatisuk Senamuang là khoảng 50%. Mặc dù HLV Ishii được kỳ vọng mang đến một làn gió mới sau khi chính thức nhậm chức vào tháng 12-2023, nhưng chuỗi kết quả không như mong đợi, đặc biệt là việc không thể vượt qua vòng loại thứ hai World Cup vào tháng 6-2024 và thất bại tại AFF Cup 2024, đã khiến liên đoàn buộc phải xem xét lại định hướng.

“Chúng tôi đã ký kết hợp đồng với HLV Ishii với mục tiêu đưa tuyển Thái Lan tiến xa hơn, đặc biệt là lọt vào vòng loại thứ ba World Cup. Tuy nhiên, sau gần một năm, thành tích không đạt như kỳ vọng, và bộ phận kỹ thuật kết luận rằng cần có sự thay đổi để cải thiện hiệu quả đội tuyển”, bà Pang giải thích.

Bà cũng khẳng định rằng mọi thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng đều được thực hiện minh bạch, công bằng và đúng pháp luật. FAT đã thanh toán cho ông Ishii một nửa phần lương còn lại theo thỏa thuận, đồng thời bảo đảm các quyền lợi cá nhân khác trong hợp đồng: “Chúng tôi tôn trọng những gì ông Ishii đã đóng góp cho làng bóng Thái Lan. Tất cả được xử lý một cách lịch sự, đúng tinh thần chuyên nghiệp”.

Bóng đá Thái Lan không có nhiều thành tích dưới thời HLV Ishii. Ảnh: BKP.

Bà Pang cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì đã luôn đồng hành và chia sẻ với liên đoàn trong giai đoạn nhiều biến động. “FAT cam kết tiếp tục hành động vì sự tiến bộ của làng bóng Thái Lan, dựa trên sự tôn trọng, minh bạch và tinh thần cầu thị. Tôi sẽ dẫn dắt nền bóng đá nước nhà tiến lên bằng tất cả sự tự trọng và sẵn sàng lắng nghe mọi lời chỉ trích”, bà viết trong phần kết luận.

Đáng chú ý, lời giải thích của Chủ tịch Nualphan được đưa ra chỉ một ngày sau khi HLV Masatada Ishii đăng tải một thông điệp cá nhân đầy cảm xúc trên Instagram, bày tỏ sự tiếc nuối khi phải chia tay đội tuyển và gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ cùng người hâm mộ Thái Lan. Bài viết của ông nhanh chóng nhận được hàng chục ngàn lượt tương tác từ người hâm mộ ở cả Thái Lan và Nhật Bản.

FAT công bố HLV mới

Ngay sau khi chia tay HLV Ishii, Liên đoàn cũng đã chính thức bổ nhiệm Anthony Hudson - Giám đốc Phát triển Kỹ thuật của FAT - vào vị trí HLV trưởng mới của đội tuyển quốc gia. Theo bà Nualphan, quyết định này là kết quả của sự thống nhất trong nội bộ bộ phận kỹ thuật, nhằm bảo đảm tính liên tục và ổn định trong quá trình huấn luyện, đặc biệt là trước thềm loạt trận quan trọng vào tháng 11 tới.

Chủ tịch FAT chia tay thầy Nhật, chỉ định HLV mới cho đội tuyển Thái Lan. Ảnh: BKP.

“Vào thời điểm nhạy cảm này, đội tuyển cần một người hiểu rõ môi trường bóng đá Thái Lan và có thể nhanh chóng thích ứng với hệ thống hiện tại. Anthony Hudson là lựa chọn phù hợp nhất. Ông ấy đã làm việc với chúng tôi ở mọi cấp độ, từ đội trẻ đến đội tuyển quốc gia, và sở hữu kinh nghiệm quốc tế phong phú”, bà Pang nói.

Anthony Hudson, 43 tuổi, là một chiến lược gia người Mỹ gốc Anh. Ông từng dẫn dắt nhiều đội tuyển quốc gia như Mỹ, New Zealand và Bahrain, cũng như có thời gian làm việc tại các CLB chuyên nghiệp ở Anh và Mỹ. Gia nhập FAT từ năm 2024, Hudson giữ vai trò Giám đốc Phát triển Kỹ thuật, phụ trách đào tạo huấn luyện viên, phát triển bóng đá trẻ và thiết kế hệ thống huấn luyện thống nhất cho các đội tuyển Thái Lan.

FAT khao khát đưa tuyển Thái Lan trở lại thời hoàng kim. Ảnh: BKP.

Theo kế hoạch, Hudson sẽ bắt đầu công việc ngay lập tức. Nhiệm vụ đầu tiên của ông là công bố danh sách đội tuyển quốc gia Thái Lan tham dự loạt trận FIFA Days tháng 11, trong đó đáng chú ý là trận giao hữu với Singapore vào ngày 13-11 và trận vòng loại Asian Cup 2027 trên sân khách gặp Sri Lanka vào ngày 18-11. Đây được xem là cơ hội để ông kiểm nghiệm đội hình và đặt nền tảng cho chiến dịch dài hơi của đội tuyển trong năm 2026.

Bà Pang bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của tân HLV trưởng, nhấn mạnh rằng FAT kỳ vọng Hudson sẽ mang lại sự ổn định và định hướng phát triển rõ ràng cho đội tuyển. “Bóng đá Thái Lan cần sự liên tục và tầm nhìn dài hạn. Chúng tôi tin rằng Anthony Hudson là người phù hợp để dẫn dắt đội tuyển trong giai đoạn này, không chỉ cải thiện thành tích trước mắt mà còn đặt nền móng cho tương lai”, bà khẳng định.