Cầu thủ và HLV xộ khám vì cá cược bất hợp pháp 24/10/2025 10:42

(PLO)- HLV Portland Trail Blazers – Chauncey Billups – và hậu vệ Miami Heat – Terry Rozier – đã bị bắt hôm 23-10, do liên quan đến các vụ cá cược bất hợp pháp gây chấn động NBA.

HLV Chauncey Billups.

Theo Giám đốc FBI - Kash Patel, Billups là cựu ngôi sao Detroit Pistons và là thành viên Hall of Fame – bị bắt vì cá cược bất hợp pháp, có liên hệ với các trò poker gian lận do các gia đình tội phạm mafia điều hành.

Rozier cùng cựu cầu thủ kiêm trợ lý HLV Damon Jones nằm trong số sáu người bị bắt trong một vụ án cá cược, giám đốc Patel cho biết tại buổi họp báo ở New York.

Cá cược bất hợp pháp như thế nào?

“Mức độ gian lận thật kinh khủng. Chúng tôi đang nói đến hàng chục triệu USD gian lận, trộm cắp và cướp bóc trong một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm”, giám đốc Patel phát biểu.

Cả Billups và Rozier đều bị NBA (Hiệp hội bóng rổ nhà nghề Mỹ) khai trừ ngay lập tức sau khi bị bắt.

NBA ra thông báo: “Chúng tôi coi những cáo buộc này là vô cùng nghiêm trọng. Sự liêm chính của giải đấu luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”.

Hai nghi can còn bị truy tố về tội âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền.

Rozier đã ra hầu tòa liên bang ở Orlando (Florida), được tại ngoại nhưng phải nộp tiền bảo lãnh và tịch thu hộ chiếu, đồng thời sẽ phải xuất hiện tại tòa New York vào ngày 8-12.

Billups cũng được tại ngoại sau khi ra tòa ở Portland (Oregon) và đồng ý ra hầu tòa New York vào ngày 24-11.

Theo Công tố viên Liên bang Joseph Nocella, Billups (49 tuổi) là một trong hơn 30 người bị truy tố vì có liên quan đến một đường dây tổ chức poker phi pháp quy mô toàn quốc.

Sự nổi tiếng của Billups được cho là đã giúp thu hút người chơi đến những trận bài ăn tiền lớn, trong đó sử dụng công nghệ gian lận hiện đại như máy xáo bài có thể đọc bài, camera ẩn và bộ bài có mã vạch.

Trong khi đó, Rozier và Jones bị cáo buộc tham gia vào một trong những vụ bê bối cá cược bất hợp pháp trong thể thao trắng trợn nhất, kể từ khi cá cược trực tuyến được hợp pháp hóa ở Mỹ.

Các bị cáo bị tình nghi đặt cược trái phép vào phong độ của cầu thủ thuộc các đội Charlotte Hornets, Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers và Toronto Raptors.

Một trong bảy trận NBA bị nêu trong bản cáo trạng diễn ra vào ngày 23-3-2023, thời điểm Rozier còn khoác áo Hornets. Rozier bị cáo buộc thông báo trước cho đồng phạm rằng anh sẽ rời sân sớm vì giả vờ “chấn thương”.

Dựa vào thông tin đó, nhóm này đã đặt cược hơn 200.000 USD vào các chỉ số cá nhân của Rozier, và khi anh rời sân sau 9 phút, nhóm đã kiếm lời hàng chục nghìn USD, theo Ủy viên cảnh sát New York Jessica Tisch.

Dù Billups không bị nêu đích danh trong vụ cá độ thể thao, một nhân vật ẩn danh trong bản cáo trạng – có tiểu sử thi đấu và huấn luyện trùng khớp với ông – được mô tả là liên quan đến cá cược bất hợp pháp trong một trận của Trail Blazers năm 2023.

Cầu thủ Terry Rozier.

Sự trung thực là tối thượng

Trong 11 năm thi đấu cho ba đội NBA, Rozier ghi trung bình 13,9 điểm mỗi trận. Anh từng nằm trong diện điều tra của vụ bê bối cá độ dẫn đến án cấm vĩnh viễn của Jontay Porter (Toronto Raptors) năm ngoái.

Hồi tháng 1, NBA cho biết không tìm thấy bằng chứng Rozier vi phạm quy định của giải nhưng anh vẫn đang hợp tác với cuộc điều tra liên bang.

Luật sư của Rozier - James Trusty nói trong thông cáo: “Các công tố viên dường như đang tin vào những nguồn cực kỳ thiếu tin cậy thay vì dựa vào chứng cứ thực tế. Terry đã được NBA minh oan, và giờ họ lại hồi sinh một vụ án không có cơ sở. Terry không phải tay cá độ – nhưng anh ấy sẵn sàng chiến đấu và tự tin sẽ chiến thắng”.

Hiệp hội Cầu thủ NBA (NBPA) cũng ra tuyên bố: “Sự liêm chính của môn thể thao là điều tối thượng đối với cầu thủ NBA, nhưng quyền được suy đoán vô tội cũng quan trọng không kém. Cả hai đều bị tổn hại khi danh tiếng cầu thủ bị lợi dụng để gây chú ý. Chúng tôi sẽ đảm bảo các thành viên của mình được bảo vệ và hưởng đầy đủ quyền lợi pháp lý trong suốt quá trình này”.

Công tố viên cho biết Damon Jones, từng chơi và huấn luyện cho Cleveland Cavaliers, đã cung cấp thông tin nội bộ về chấn thương và tình trạng cầu thủ cho giới cá cược trong khi làm “trợ lý HLV không chính thức” cho Los Angeles Lakers mùa 2022–2023.

Theo quy định NBA, cầu thủ và nhân viên đội bóng bị nghiêm cấm cá cược vào các trận đấu NBA hoặc cung cấp thông tin mật có thể ảnh hưởng đến kết quả thi đấu trước khi được công bố rộng rãi.