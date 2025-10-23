HLV của Malaysia không hài lòng vì rơi vào bảng ‘tử thần’ với Việt Nam tại SEA Games 33 23/10/2025 16:34

(PLO)- HLV đội tuyển bóng đá nữ Malaysia, ông Joel Cornelli, đã lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng khi đội của ông rơi vào bảng đấu được xem là “tử thần” tại SEA Games 33.

Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra vào cuối tuần qua tại Bangkok, Thái Lan, đã chính thức xác định cục diện các bảng đấu, mở đầu cho hành trình chinh phục huy chương vàng của 8 đội tuyển khu vực Đông Nam Á.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A quy tụ đội chủ nhà Thái Lan, cùng với Indonesia, Campuchia và Singapore. Trong khi đó, bảng B được đánh giá là có tính cạnh tranh khốc liệt hơn khi gồm các đội Việt Nam, Myanmar, Philippines và Malaysia. Đây cũng chính là bảng đấu mà HLV Cornelli cho rằng “quá chênh lệch” so với bảng còn lại, bởi cả ba đối thủ của Malaysia đều đang nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực về thứ hạng FIFA.

“Dựa trên bảng xếp hạng thế giới, Việt Nam đang ở vị trí thứ 37, Myanmar đứng thứ 39, còn Philippines xếp hạng 56. Trong khi đó, ở bảng A, ngoài Thái Lan ra, các đội còn lại như Campuchia, Indonesia và Singapore đều ở thứ hạng thấp hơn đáng kể. Rõ ràng, sự phân bổ lần này chưa thực sự cân bằng,” ông Cornelli phát biểu trên trang Harimau Malaya.

HLV Cornelli e ngại các học trò Malaysia rơi vào bảng quá nặng ký ở SEA Games 33. Ảnh: NST.

Mặc dù thừa nhận đội bóng của mình phải đối mặt với thử thách lớn, vị chiến lược gia người Brazil vẫn tỏ ra lạc quan. Ông nhấn mạnh rằng Malaysia sẽ không đầu hàng và sẽ tận dụng mọi cơ hội để giành quyền vào vòng bán kết SEA Games 33.

“Chúng tôi tập trung vào việc hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao tinh thần thi đấu và sự tự tin cho các cầu thủ. Ngoài ra, đội sẽ có hai trận giao hữu quan trọng với đội tuyển nữ Hồng Kông để kiểm nghiệm lối chơi và chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games”, HLV Cornelli chia sẻ thêm.

Theo ban tổ chức, toàn bộ các trận đấu của môn bóng đá nữ tại SEA Games 33 sẽ được tổ chức tại sân vận động Chonburi, Thái Lan. Giải đấu giữ nguyên thể thức truyền thống: hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, sau đó hai đội chiến thắng sẽ tranh ngôi vô địch trong trận chung kết, trong khi hai đội thua sẽ gặp nhau ở trận tranh huy chương đồng.

Tuyển nữ Việt Nam đang giữ kỷ lục 8 lần vô địch SEA Games. Ảnh: CCT.

Về lịch sử thành tích, bóng đá nữ Việt Nam vẫn là thế lực hàng đầu của khu vực với 8 huy chương vàng, khẳng định vị thế số một Đông Nam Á suốt hơn hai thập kỷ qua. Đội tuyển Thái Lan xếp thứ hai với năm danh hiệu vô địch, trong khi Myanmar và Philippines đang dần khẳng định mình với lực lượng trẻ giàu tiềm năng và hệ thống đào tạo bài bản.

Đối với Malaysia, bóng đá nữ nước này vẫn đang trong giai đoạn tái thiết dưới thời HLV Cornelli, người được kỳ vọng mang lại làn gió mới bằng triết lý chơi bóng hiện đại, đề cao tính tổ chức và tinh thần chiến đấu. Mặc dù chưa từng giành huy chương tại SEA Games, đội tuyển nữ Malaysia đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong những năm gần đây, đặc biệt sau khi nâng cấp giải vô địch quốc gia và tăng cường đầu tư vào đào tạo trẻ.

Thật khó cho HLV Cornelli giúp các học trò Malaysia gây bất ngờ ở bảng "tử thần". Ảnh: NST.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Indonesia, từng vắng mặt ở kỳ SEA Games trước, sẽ tái xuất sau hai năm tập trung xây dựng lực lượng. Với biệt danh Garuda Pertiwi, đội bóng xứ Vạn đảo kỳ vọng có thể tạo nên bất ngờ ở bảng A, nơi họ sẽ đối đầu với chủ nhà Thái Lan.

SEA Games 2025 hứa hẹn mang đến một giải đấu sôi động và hấp dẫn, khi các đội tuyển đều bước vào cuộc cạnh tranh với tâm thế mới, mục tiêu rõ ràng và khát vọng khẳng định vị thế trong khu vực. Dù rơi vào bảng đấu “tử thần”, đội tuyển nữ Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Joel Cornelli chắc chắn sẽ không dễ bị khuất phục, và chính điều đó có thể khiến bảng B trở thành tâm điểm của toàn giải.