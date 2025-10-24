CLB Nam Định bất ngờ chọn ông Nguyễn Trung Kiên thay thế HLV Vũ Hồng Việt 24/10/2025 17:23

(PLO)- Chiều 24-10, CLB Nam Định chính thức công bố sự thay đổi quan trọng trên băng ghế huấn luyện. Theo đó, ông Nguyễn Trung Kiên được bổ nhiệm làm HLV trưởng, trong khi ông Vũ Hồng Việt chuyển sang đảm nhận vai trò Giám đốc Kỹ thuật của đội bóng.

Ông Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1979, là cái tên quen thuộc với người hâm mộ Thành Nam. Xuất thân từ lò đào tạo trẻ Nam Định, ông từng là một tiền vệ tài hoa, khoác áo Nam Định, Cảng Sài Gòn và có thời gian được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ, ông theo đuổi công tác huấn luyện và sớm khẳng định năng lực ở vai trò quản lý chuyên môn. Năm 2023, ông Nguyễn Trung Kiên trở lại CLB Nam Định với cương vị Giám đốc Kỹ thuật, cùng ban huấn luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Hồng Việt gặt hái nhiều thành công vang dội. Bộ đôi này đã giúp đội bóng giành hai chức vô địch V-League liên tiếp và một danh hiệu Siêu cúp Quốc gia chỉ trong ba mùa giải, dấu mốc lịch sử đối với bóng đá thành Nam.

Tuy nhiên, bước sang mùa giải 2025-2026, nhà đương kim vô địch V-League lại đang trải qua giai đoạn chệch nhịp. Sau bảy vòng đấu đầu tiên, Nam Định mới chỉ có 7 điểm, thành tích khiến đội bóng rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng. Ở các đấu trường quốc tế như AFC Champions League Two và Shopee Cup, đội bóng thành Nam thi đấu không tệ khi thắng ba và thua một sau bốn trận, nhưng màn trình diễn ở giải quốc nội lại chưa đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ.

CLB Nam Định thay tướng sau trận thua chủ nhà Gamba Osaka 1-3 ở đấu trường AFC Champions League Two. Ảnh: CCT.

Trước tình hình đó, ban lãnh đạo CLB và Tập đoàn Xuân Thiện, đơn vị chủ quản đội bóng, quyết định thực hiện sự điều chỉnh nhân sự nhằm tạo làn gió mới. Việc ông Nguyễn Trung Kiên được chọn nắm quyền HLV trưởng được xem là bước đi nhằm ổn định tinh thần và duy trì bản sắc “máu lửa” của Nam Định.

Với kinh nghiệm sâu rộng và sự am hiểu về đội bóng, HLV Nguyễn Trung Kiên được kỳ vọng sẽ giúp đội sớm trở lại phong độ vốn có. Ông bắt đầu công việc ngay trong buổi tập chiều 24-10, đánh dấu khởi đầu cho chặng đường mới của đội bóng.

Trong thông báo gửi người hâm mộ, Nam Định nhấn mạnh: “Trong bóng đá, không CLB nào tránh khỏi thời điểm khó khăn, và đội bóng Nam Định cũng không ngoại lệ. Nhưng bằng tinh thần chiến đấu kiên cường, khát vọng chiến thắng và sự đoàn kết, chúng ta tin tưởng đội bóng sẽ sớm tìm lại quỹ đạo thành công”.

HLV Vũ Hồng Việt lên ngồi ghế Giám đốc kỹ thuật như một cách "giải hạn" của đội bóng thành Nam. Ảnh: CCT.

Câu lạc bộ cũng khẳng định, nhiệm vụ lâu dài mà Tập đoàn Xuân Thiện đặt ra là phát triển bền vững, hướng tới những thành tích ổn định và lâu dài ở cả đấu trường trong nước lẫn quốc tế. Đội bóng thành Nam đồng thời gửi lời tri ân và kêu gọi người hâm mộ tiếp tục đồng hành trong giai đoạn thử thách này: “Chúng ta đã cùng nhau đi qua những năm tháng vinh quang, thì cũng sẽ sát cánh vượt qua nỗi buồn thất bại. Chính những khoảnh khắc đó sẽ càng gắn kết tinh thần thành Nam và tạo nên niềm tự hào không thể phai mờ”.

Sự chuyển giao trên băng ghế huấn luyện lần này được xem là nỗ lực của CLB Nam Định nhằm duy trì bản sắc, vực dậy phong độ và hướng đến hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch V-League. Với niềm tin, sự ủng hộ của khán giả và tinh thần chiến đấu đặc trưng, đội bóng thành Nam hứa hẹn sẽ sớm trở lại vị thế xứng đáng trong lòng người hâm mộ cả nước.