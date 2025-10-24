7 cầu thủ nhập tịch Malaysia im lặng khiến giới truyền thông sợ hãi 24/10/2025 14:59

"7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cấm thi đấu hiện đang làm chủ nghệ thuật im lặng", đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ New Straits Times (Malaysia). New Straits Times bình luận, "Trong khi ngày càng có nhiều lời kêu gọi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đưa vụ việc ra Tòa án trọng tài thể thao (CAS), các cầu thủ ở trung tâm vụ bê bối về tư cách thi đấu của FIFA vẫn im lặng, và sự im lặng đó đang trở nên đáng sợ".

Bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero đã bị liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đưa ra lệnh cấm thi đấu một năm vì sai phạm về nhập tịch. Cả FAM và các cầu thủ cũng bị FIFA phạt tiền.

Kể từ khi lệnh trừng phạt được FIFA công bố vào ngày 26-9, không cầu thủ nhập tịch nào trong số 7 cầu thủ đó đưa ra tuyên bố hoặc cố gắng làm rõ lập trường của mình. Ngay cả những động thái nhỏ nhất trên mạng xã hội của họ cũng được người hâm mộ mổ xẻ để tìm câu trả lời. Sự im lặng của họ đã gây ra cuộc tranh luận rằng, liệu họ có được ai khuyên nên im lặng hay chỉ đơn giản là không muốn đối mặt với hậu quả?, tờ New Straits Times cho biết.

Chuyên gia bóng đá Malaysia Datuk Dr Pekan Ramli cho biết vẫn chưa rõ liệu các cầu thủ có hiểu hết những rủi ro khi họ đồng ý đại diện cho Malaysia hay họ bị che mắt bởi sức hấp dẫn của việc khoác lên mình màu áo quốc gia.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vẫn giữ im lặng đến lúc này. ẢNH: New Straits Times

"Liệu họ có nhận thức được những tác động này không, hay họ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không đến mức này? Hoặc có thể họ đã được hứa hẹn điều gì đó khiến họ bỏ qua những rủi ro", Pekan Ramli nói, "Nhưng nếu FIFA thực sự có bằng chứng cho thấy ông bà của họ không phải là người Malaysia, thì bản thân các cầu thủ phải chịu trách nhiệm. Nếu họ biết mà vẫn im lặng, thì đây là hậu quả mà họ phải gánh chịu".

Ông Pekan Ramli nói thêm rằng hình phạt này sẽ là lời cảnh báo nghiêm khắc cho những người khác muốn tìm đường tắt đến với bóng đá quốc tế. "Mỗi lệnh trừng phạt không chỉ là sự trừng phạt mà còn là một thông điệp gửi đến người khác", ông cho biết, "Đây là lời nhắc nhở rằng mọi lối tắt trong bóng đá đều phải trả giá."

Ngoài án treo giò một năm và khoản tiền phạt lớn, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia hiện phải đối mặt với tổn hại nghiêm trọng về danh tiếng có thể theo họ trong nhiều năm.

Pekan Ramli cho biết: "Vị thế của họ trong cộng đồng bóng đá quốc tế đã bị ảnh hưởng đáng kể và tranh cãi này có thể sẽ ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán trong tương lai của CLB".

Tuy nhiên, ông tin rằng mặc dù tương lai trước mắt của nhóm 7 cầu thủ này có vẻ ảm đạm, nhưng khả năng chơi bóng của họ vẫn có thể giúp họ tìm được con đường trở lại, nếu họ xử lý hậu quả bằng sự minh bạch và khiêm tốn.

"Hình ảnh của họ bị hoen ố, đúng vậy, nhưng tài năng vẫn là tài năng", ông Pekan Ramli khẳng định, "Nếu họ có thể chứng minh được sự chân thành và xây dựng lại niềm tin, các CLB ở Malaysia vẫn có thể trao cho họ một cơ hội khác".

Việc bị FIFA đình chỉ thi đấu 1 năm không chỉ khiến họ phải rời xa nhiệm vụ quốc tế mà còn gây tổn hại cho các CLB của họ ở nước ngoài, khi các CLB đột nhiên thấy mình không có những cầu thủ chủ chốt trong cả một mùa giải. Sau khi đầu tư mạnh vào lương và hợp đồng, những CLB này có thể cảm thấy bất công khi mất đi cầu thủ mà không phải do lỗi của họ.

Mặc dù chưa có khiếu nại chính thức nào được đệ trình, nhưng giới bóng đá đang ngày càng bàn tán về việc liệu các CLB trên có thể theo đuổi vụ kiện đòi bồi thường hay buộc FAM phải chịu trách nhiệm về việc họ mất cầu thủ hay không. Đó sẽ là một động thái làm gia tăng thêm áp lực tài chính cho bóng đá Malaysia.