Thần đồng 15 tuổi của MU được Amorim triệu tập lên đội 1 24/10/2025 13:47

(PLO)- HLV Ruben Amorim triệu tập thần đồng 15 tuổi của MU, người mệnh danh là "Neymar tiếp theo" để tập luyện cùng đội 1

MU nổi tiếng vớI học viện đào tạo ra nhiều tài năng trẻ và Ruben Amorim tin rằng ông đã tìm thấy thần đồng tiếp theo của họ. Theo đó, thần đồng 15 tuổi của MU JJ Gabriel đã được Amorim triệu tập lên đội 1 đội chủ sân Old Trafford.

Thần đồng JJ Gabriel của Manchester United đã lần đầu tiên tham gia buổi tập luyện cùng đội một sau khi lọt vào mắt xanh của HLV Ruben Amorim. Gabriel, mới 15 tuổi, đã xác nhận trên mạng xã hội rằng anh đã tập luyện cùng các cầu thủ chuyên nghiệp của Manchester United lần đầu tiên, khi họ chuẩn bị cho trận đấu với Brighton vào thứ Bảy ở vòng 9 Premier League.

Cầu thủ chạy cánh này, với lối chơi được so sánh với thần tượng Neymar của anh, đã được trao hợp đồng hai năm tại Old Trafford vào tháng 6. Giám đốc kỹ thuật MU Jason Wilcox đã tham gia vào các cuộc thảo luận dẫn đến việc Gabriel cam kết tương lai với MU, một điều bất thường đối với một cầu thủ ở độ tuổi của anh.

Là một ngôi sao của đội tuyển Anh ở cấp độ U-15, Gabriel đã thu hút sự chú ý của Amorim khi HLV của MU được xem những đoạn clip ghi lại quá trình tiến bộ của cậu bé trong giai đoạn tiền mùa giải. Amorim rất ấn tượng và đã gặp trực tiếp Gabriel.

Thần đồng 15 tuổi của MU Gabriel đăng ảnh lên Instagram cho thấy mình tập luyện cùng đội 1 "quỷ đỏ". ẢNH: INSTAGRAM/MANCHESTER UNITED

Gabriel đã theo dõi trận mở màn mùa giải của Quỷ Đỏ, trận thua 1-0 trước Arsenal, từ khu vực dành cho giám đốc tại Old Trafford. Cậu bé 15 tuổi được thông báo rằng thỉnh thoảng cậu sẽ tham gia các buổi tập của đội một và giờ thì buổi tập đầu tiên đã đến.

Vào thứ năm (giờ Anh), Gabriel đã chia sẻ một câu chuyện trên Instagram xác nhận rằng anh đã tập luyện cùng đội 1 của MU. Gabriel đã đăng một bức ảnh chụp trong phòng thay đồ với chú thích: "Buổi tập luyện của đội một", cùng với biểu tượng cảm xúc hình "dấu tích".

Gabriel, tên đầy đủ là Joseph Junior Andreou Gabriel, đã chia sẻ bức ảnh này với hơn 200.000 người theo dõi. Truyền thông Anh đưa tin rằng anh đã tham gia một trận đấu tập 11 đấu 11 của đội 1 MU.

Mùa giải này, Gabriel đã là cầu thủ thường xuyên của đội U-18 MU, được huấn luyện bởi cựu tiền vệ "Quỷ đỏ" Darren Fletcher, mặc dù anh mới chỉ 14 tuổi khi bắt đầu mùa giải.

Tự mình lập hat-trick vào lưới Derby County hồi tháng Tám, Gabriel đã ghi bảy bàn sau sáu trận, góp phần làm tăng thêm sự hào hứng cho anh tại Old Trafford. Gabriel đã có hợp đồng tài trợ với Nike sau sự cạnh tranh quyết liệt từ đối thủ Adidas .

Tờ Manchester Evening News (Anh) đưa tin Gabriel đã được đề nghị có chỗ ngồi riêng tại sân vận động mới trị giá 2 tỉ bảng Anh của MU, dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2030. Về mặt công khai, MU muốn giảm bớt kỳ vọng vào Gabriel nhằm tránh gây áp lực cho thần đồng 15 tuổi của MU này.

Gabriel tròn 15 tuổi vào ngày 6-10, nghĩa là nếu ra mắt Ngoại hạng Anh trước ngày 5-4 sang năm, anh sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân ở giải đấu cao nhất nước Anh. Ngôi sao trẻ của Arsenal, Ethan Nwaneri (15 tuổi 181 ngày) hiện đang là người nắm giữ kỷ lục này.

Cơ hội có trận đấu chính thức ra mắt đội 1 MU có thể xuất hiện với Gabriel khi bộ đôi tấn công Bryan Mbeumo và Amad sẽ đại diện cho quốc gia của chơi ở giải vô địch các quốc gia châu Phi 2025-26. Giải đấu khai mạc vào ngày 21-12.