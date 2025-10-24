Tân HLV Hudson hứa vực dậy bóng đá Thái Lan 24/10/2025 13:47

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức bổ nhiệm Anthony Hudson làm HLV trưởng mới của đội tuyển quốc gia, với kỳ vọng đưa “Voi Chiến” bước sang một giai đoạn phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn bao giờ hết.

FAT đã làm lễ ra mắt tân HLV, với sự tham dự của Chủ tịch Nualphan Lamsam (Madam Pang), các quan chức cấp cao bóng đá Thái Lan và đông đảo phóng viên.

Trong buổi họp báo, chiến lược gia người Anh mở đầu bằng những lời cảm ơn chân thành: “Xin chào tất cả mọi người. Tôi rất vinh dự được hiện diện ở đây. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Madam Pang cùng các thành viên lãnh đạo Liên đoàn đã tin tưởng và trao cho tôi cơ hội quý giá này. Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để giúp làng bóng Thái Lan đạt được tầm cao mới”.

Anthony Hudson, 44 tuổi, không phải là cái tên xa lạ trong giới huấn luyện quốc tế. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống bóng đá, cha ông là Alan Hudson, cựu cầu thủ nổi tiếng của Chelsea và Arsenal, ông Hudson sớm định hình triết lý bóng đá hiện đại, chú trọng tính kỷ luật, kiểm soát và phát triển cầu thủ trẻ. Trong sự nghiệp huấn luyện, ông từng đảm nhiệm vai trò ở nhiều nền bóng đá khác nhau như Bahrain, New Zealand, Mỹ và Qatar, để lại nhiều dấu ấn trong công tác đào tạo và quản lý chuyên môn.

Tân HLV Anthony Hudson có nhiều kinh nghiệm làm bóng đá tại một số quốc gia. Ảnh: EPA.

Chia sẻ thêm về hành trình mới tại Đông Nam Á, HLV Hudson bày tỏ: “Tôi đã có cơ hội làm việc ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng được dẫn dắt đội tuyển Thái Lan là một vinh dự đặc biệt. Tôi cảm nhận rõ niềm đam mê bóng đá của người dân nơi đây, họ thân thiện, khiêm nhường và luôn nở nụ cười. Chính sự tích cực và nhiệt huyết đó khiến tôi cảm thấy vô cùng phấn khích”.

Trước khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng, Anthony Hudson từng giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật của FAT, phụ trách hệ thống đào tạo trẻ và giám sát chiến lược phát triển dài hạn cho các đội tuyển U-23 và các tuyến trẻ khác. Ông chia sẻ rằng quãng thời gian này đã giúp mình hiểu rõ hơn về cấu trúc bóng đá Thái Lan, những tiềm năng lẫn thách thức cần giải quyết.

“Trong vai trò giám đốc kỹ thuật, tôi đã đặt ra nhiều câu hỏi, phân tích dữ liệu và tiếp nhận ý kiến từ các chuyên gia. Mỗi quốc gia có cách tiếp cận khác nhau, có nơi ưu tiên đội tuyển quốc gia, có nơi chú trọng đào tạo trẻ hay bóng đá nữ. Điều quan trọng là phải xác định rõ mục tiêu và xây dựng lộ trình phù hợp”, Hudson nói.

Tân HLV của đội tuyển Thái Lan hứa hẹn nâng tầm các học trò thành công. Ảnh: EPA.

Nhà cầm quân người Anh cũng khẳng định, nhiệm vụ trọng tâm của ông sẽ là tạo dựng một nền tảng bền vững, kết nối chặt chẽ giữa các cấp độ đội tuyển, hướng đến việc hình thành một bản sắc làng bóng Thái Lan hiện đại, gắn kết, kỹ thuật và kỷ luật. “Tôi tin Thái Lan có đầy đủ tiềm năng để vươn xa hơn nữa. Tôi ở đây để giúp biến tiềm năng đó thành hiện thực”, ông nói thêm.

Theo kế hoạch của FAT, Anthony Hudson sẽ có màn ra mắt chính thức trên cương vị HLV trưởng trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào dịp FIFA Days tháng 11 tới. “Voi Chiến” sẽ đá giao hữu với đội tuyển Singapore (hiện xếp hạng 155 thế giới) vào ngày 13-11 trên sân Thammasat.

Sau đó, đội tuyển Thái Lan có chuyến làm khách trước Sri Lanka (hạng 193 thế giới) trong khuôn khổ vòng loại Cúp bóng đá châu Á 2027. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng trong hành trình của Anthony Hudson cùng đội tuyển Thái Lan, với mục tiêu tái khẳng định vị thế hàng đầu khu vực và hướng tới những tầm cao mới trên đấu trường châu lục.