Đội U-23 Indonesia không qua được vòng bảng, sao bảo vệ ngôi vô địch SEA Games?

(PLO)- Đội U-23 Indonesia không có được những cầu thủ ưng ý tại SEA Games 33, họ thua cả U-23 Ấn Độ, vì sao ra nông nỗi?

Những ngày qua, HLV Indra Sjafri của đội U-23 Indonesia đang có dấu hiệu trách móc nhiều thứ. Song ông vẫn quả quyết Indonesia sẽ nỗ lực tột độ bảo vệ thành công ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm nay.

HLV Indra Sjafri nêu lý do ông không có được những cầu thủ theo ý mình để thực thi đấu ý đồ chiến thuật. Đó là trong thời gian qua khi toàn bộ ê kíp người Hà Lan nắm quyền mọi thứ ở LĐBĐ Indonesia (PSSI), từ HLV Gerald Valenburg đến giám đốc kỹ thuật PSSI đều là nhóm người Hà Lan.

HLV Indra Sjafri của đội U-23 Indonesia bị động vì nhiều cái tên ông rất cần nhưng đã bị loại khỏi danh sách đăng ký sơ bộ SEA Games 33. Ảnh: Bola

Trong đó nhóm chuyên gia Hà Lan này đã chọn và gửi danh sách sơ bộ 50 cầu thủ U-23 Indonesia lên ban tổ chức SEA Games 22 và AFF, đơn vị hỗ trợ SEA Games. Trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ không nhiều cái tên mà HLV Indra Sjafri ưng ý để phục vụ cho ý đồ, đấu pháp của mình.

Thực ra HLV Indra Sjafri là người mà Ban chấp hành PSSI rất ủng hộ, nhưng đã bị chủ tịch PSSI Erick Thohir bác tất cả. Vai trò giám đốc kỹ thuật của HLV Indra Sjafri cũng bị ông Erick Thohir vô hiệu hóa bằng nhóm chuyên gia Hà Lan.

50 cái tên của U-23 Indonesia đăng ký sơ bộ lên ban tổ chức SEA Games 33 vắng nhiều ngôi sao chủ chốt trong cách nắm đội của HLV Indra Sjafri, bây giờ trong 50 cầu thủ ấy chỉ loại ra mà không được phép thay thế bổ sung. HLV Indra Sjafri đau đầu nhất ở chỗ này. Tuy nhiên vốn là người giàu trách nhiệm, ông sẽ nỗ lực đến cùng.

Có khi đội U-23 Indonesia còn không vượt qua được vòng bảng?

U-23 Indonesia đã bị HLV Gerald Vanenburg phá nát, trong đó chiến lược gia Hà Lan này dẫn dắt còn không thắng nổi U-23 Lào, dẫn đến Indonesia không thể góp mặt tại VCK U-23 châu Á năm tới.

Lối chơi của U-23 Indonesia đang bị manh mún. Cụ thể đợt tập trung vừa qua (tháng 10), Indonesia đá hai trận giao hữu với U-23 Ấn Độ lại thua 1-2 và hòa 1-1 ngay trên đất Indonesia. Bây giờ HLV Indra Sjafri phải làm lại từ đầu khi thiếu nhiều át chủ bài.

Tháng 11 tới, U-23 Indonesia sẽ tập trung, đó là cơ hội cho HLV Indra Sjafri xốc lại tinh thần toàn đội và tìm lại lối chơi của chính mình. U-23 Indonesia hiện nay đang mang những “dư chấn xấu” rất nặng từ việc thất bại ở vòng loại U-23 châu Á, để U-23 Ấn Độ cực yếu đánh bại 2-1, lối chơi rối bời, rất thách thức cho HLV Indra Sjafri.

Nhiều át chủ bài của U-23 Indonesia trong cách xây dựng của HLV Sjafri không thể góp mặt. Ảnh: Bola

U-23 Indonesia ở bảng C cùng với Philippines, Myanmar và Singapore. 10 đội được chia làm ba bảng đấu, bảng C là bảng duy nhất có 4 đội có thực lực tương đồng nhau. Mỗi bảng đá vòng tròn chọn đội nhất bảng và ba đội nhì ba bảng so đọ thành tích để chọn đội nhì duy nhất vào bán kết.

Với cách thể hiện của U-23 Indonesia như hiện nay, nhiều trụ cột đã bị loại từ “vòng gửi xe”, sự xáo trộn do nhiều thầy dẫn dắt khiến đội trẻ này mất phương hướng và có vẻ chưa hồi phục. U-23 Indonesia coi chừng bị loại ngay sau vòng bảng SEA Games 33. Vì những đội bảng C có thực lực lực không hề yếu hơn đội U-23 Indonesia đang lạc lối.