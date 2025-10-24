Không ngờ Arsenal lại có nhiều cơ hội vô địch Champions League 24/10/2025 14:15

(PLO)- Theo dự đoán mới nhất của siêu máy tính thống kê bóng đá, Arsenal đang nổi lên như ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Champions League mùa giải năm nay, với cơ hội giành ngôi vô địch lên tới 21,13%.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Pháo thủ thành London được đánh giá vượt trội ở Champions League so với các đối thủ sừng sỏ khác ở châu Âu, nhờ phong độ thăng hoa và màn trình diễn đầy thuyết phục ở vòng bảng.

Chiến thắng ấn tượng trước Atletico Madrid hồi giữa tuần đã góp phần nâng cao đáng kể vị thế của thầy trò HLV Mikel Arteta. Trước đó, Arsenal cũng đã vượt qua Athletic Bilbao và Olympiakos, cho thấy sự ổn định và bản lĩnh trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Những kết quả này giúp đội bóng Bắc London vươn lên nhóm 3 đội mạnh nhất giải đấu mùa này, đồng thời lọt vào tốp đầu của bảng xếp hạng xác suất vô địch do hệ thống phân tích dữ liệu châu Âu công bố.

Theo mô hình dự đoán, Arsenal có tới 54,38% cơ hội lọt vào bán kết, và 35,57% khả năng góp mặt trong trận chung kết. Những con số này phản ánh sự tiến bộ rõ rệt của đội chủ sân Emirates trong vài mùa giải gần đây, đặc biệt là khi họ đang sở hữu dàn cầu thủ trẻ tài năng cùng lối chơi kiểm soát bóng hiệu quả.

Thầy trò HLV Mikel Arteta có nhiều cơ hội nhất để đăng quang Champions League mùa này. Ảnh: EPA.

Dưới bàn tay của Arteta, Arsenal đã xây dựng được bản sắc rõ ràng, khi kết hợp giữa sức trẻ, sự linh hoạt và tinh thần kỷ luật, yếu tố khiến họ trở thành một trong những đội bóng đáng gờm nhất châu Âu.

Trong khi đó, Paris Saint-Germain (PSG) đương kim vô địch Champions League vẫn nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu với 25,59% cơ hội vào chung kết. Tuy nhiên, mô hình thống kê lại cho thấy khả năng PSG bảo vệ ngôi vương là rất thấp, chỉ khoảng 14,03%. Dù vẫn sở hữu dàn sao đắt giá, đội bóng thủ đô nước Pháp đang đối mặt với thách thức về sự ổn định sau những thay đổi nhân sự ở hàng công.

Manchester City và Liverpool cũng nằm trong top những đội có khả năng cạnh tranh cao. Đội bóng của HLV Pep Guardiola được đánh giá có 12,12% cơ hội vô địch, trong khi Liverpool với sự hồi sinh mạnh mẽ bằng chiến thắng 5-1 trước chủ nhà Eintracht Frankfurt, nhỉnh hơn đôi chút với 12,31%. Chelsea, sau màn hủy diệt Ajax 5-1, cũng được xếp ở vị trí khá tốt với 11,68% cơ hội lọt vào trận chung kết.

Pháo thủ thành London có lối chơi ổn định và hiệu quả. Ảnh: EPA.

Ở nhóm phía sau, những cái tên từng làm mưa làm gió như Bayern Munich, Real Madrid hay Inter Milan vẫn còn hy vọng, nhưng tỷ lệ chiến thắng của họ thấp hơn đáng kể so với các đại diện Premier League. Đáng chú ý, Tottenham sau trận hòa không bàn thắng với Monaco chỉ có 1,34% cơ hội đăng quang, phản ánh phong độ thiếu ổn định của “Gà trống” ở đấu trường châu Âu.

Hai đội bị đánh giá thấp nhất là Barcelona và Newcastle United. Đặc biệt, “Chích chòe” nước Anh chỉ có 3,51% cơ hội đăng quang, dù họ đang cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường trong lần trở lại Champions League sau nhiều năm vắng bóng.

Dù những con số trên chỉ mang tính dự đoán, nó vẫn phần nào phản ánh xu hướng và sức mạnh hiện tại của các đội bóng hàng đầu châu Âu. Với Arsenal, cơ hội chưa bao giờ rõ ràng hơn thế, và nếu duy trì phong độ như hiện tại, thầy trò Arteta hoàn toàn có thể biến 21,13% ấy thành hiện thực, để mang về chiếc cúp bạc Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB.