Nghịch lý V-League 2025-2026 25/10/2025 06:39

(PLO)- Sau 7 vòng đấu V-League 2025-2026 trôi qua, bức tranh tổng thể cho thấy sự vươn lên thật mạnh mẽ của tân binh Ninh Bình FC trong khi nhà đương kim vô địch Nam Định rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng, gây xáo trộn chiếc ghế nóng.

V-League 2025-2026 cho thấy sự tương phản và nghịch lý giữa một tân binh Ninh Bình hiên ngang đứng đầu bảng và nhà đương kim vô địch Nam Định đang vật lộn ở nhóm cuối, khiến cho cuộc đua năm nay trở nên khó lường.

Thử tài các tân binh

Vòng 8 mở màn vào chiều 25-10 với trận “derby tân binh” giữa PVF-CAND (7 điểm) và Ninh Bình FC (17 điểm), đội đang tạm giữ ngôi đầu bảng. Ninh Bình với đội hình giàu kinh nghiệm và chiều sâu lực lượng, tiếp tục chứng minh vị thế ứng viên vô địch nhờ chuỗi trận bất bại kể từ đầu mùa. Ngược lại, PVF-CAND dù chỉ mới lên hạng và không có nhiều thời gian chuẩn bị, lại khiến giới chuyên môn nể phục khi mới chỉ thua hai trận, thắng một và hòa bốn trận.

Dưới bàn tay của HLV Thạch Bảo Khanh, đội bóng trẻ trung PVF-CAND đang thích nghi rất nhanh với không khí khắc nghiệt của V-League 2025-2026. Tuy nhiên, thử thách trước Ninh Bình FC chắc chắn không hề dễ dàng, nhất là khi đoàn quân của HLV Albadalejo đang đạt phong độ cao. Chỉ cần nhìn cách họ đánh bại Hà Nội FC 2-1 ngay tại sân Hàng Đẫy ở vòng trước cũng đủ thấy bản lĩnh của tân binh “không sợ ai” này.

Tân binh PVF-CAND không dễ dàng bị khuất phục bởi Ninh Bình FC. Ảnh: CCT.

Trận đấu khác ở vòng 8 V-League 2025-2026 cũng diễn ra ngày 25-10 tại sân Gò Đậu, nơi Becamex TP.HCM (7 điểm) chạm trán Hà Nội FC (8 điểm). Sau chiến thắng ấn tượng trước Nam Định ngay trên sân khách ở vòng trước, đội bóng đất Thủ đang tràn đầy tự tin. Dưới thời tân HLV Đặng Trần Chỉnh, Becamex TP.HCM cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong lối chơi và tinh thần chiến đấu.

Nhưng ở bên kia chiến tuyến, đối thủ Hà Nội FC vẫn luôn là khắc tinh truyền thống của Minh Khoa và đồng đội, từng nhiều lần khiến đội bóng miền Nam ôm hận. Dưới sự chỉ đạo của tân HLV Harry Kewell, đại diện bóng đá Thủ đô đang trong quá trình làm mới mình, sở hữu lối đá tấn công chủ động, kiểm soát bóng tốt, dù vẫn chưa thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng một cách hiệu quả.

Thất bại đáng tiếc trước Ninh Bình FC ở vòng 7 đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất của Hà Nội là thiếu chính xác trong khâu dứt điểm. Giới chuyên môn tin rằng nếu khắc phục được điều này, đội bóng Thủ đô hoàn toàn có thể trở lại nhóm đầu.

Nhà đương kim vô địch Nam Định đang có khởi đầu V-League 2025-2026 vất vả. Ảnh: CCT.

Nam Định chờ thay tướng và bất ổn HA Gia Lai

Trận cầu đáng chú ý của vòng 8 V-League 2025-2026 diễn ra trên sân Thiên Trường, khi nhà đương kim vô địch Nam Định (7 điểm) buộc phải thắng SHB Đà Nẵng (5 điểm) để chấm dứt chuỗi 3 thất bại liên tiếp. Áp lực đang đè nặng lên đội bóng thành Nam, khi họ đang chơi vơi ở vị trí thứ 10.

HLV Vũ Hồng Việt sau trận thua ở AFC Champions League Two trên sân Gamba Osaka đã chủ động xin từ chức, dù ban lãnh đạo Nam Định cố thuyết phục ông làm thêm một trận nữa. Và hiện chủ sân Thiên Trường đang gặp nhiều tổn thất vì chấn thương và phong độ sa sút của các trụ cột, họ vẫn được kỳ vọng sẽ bừng tỉnh khi thi đấu trên “thánh địa”. Phía bên kia, SHB Đà Nẵng luôn cho thấy tinh thần chiến đấu kiên cường nhưng sẽ rất khó có điểm nếu Nam Định chơi đúng phong độ.

Ngày 26-10, tâm điểm vòng 8 V-League 2025-2026 đổ dồn về sân Pleiku, nơi HA Gia Lai (3 điểm) tiếp đón Thể Công Viettel (15 điểm). Từng là thế lực của giải đấu quốc nội, HA Gia Lai giờ đây chỉ còn cái tên, khi sa sút trầm trọng với 3 trận hòa, 4 trận thua và mới ghi được đúng 1 bàn sau bảy vòng đấu, thành tích tệ nhất giải.

HA Gia Lai chìm dưới đáy bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu. Ảnh: CCT.

Trong khi đó, Thể Công Viettel lại cho thấy sự ổn định với 7 trận bất bại, ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 4, ít nhất giải. HLV Popov đang giúp các học trò “biến hình” thành một trong những đội bóng khó bị đánh bại nhất, và trận gặp HA Gia Lai chính là một cơ hội hoàn hảo cho đội khách có chiến thắng ngay trên sân Pleiku.

Cũng trong ngày, Hải Phòng (11 điểm) sẽ đụng độ Hà Tĩnh (9 điểm) trên sân Lạch Tray. Đội bóng đất Cảng đang thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 4 trận bất bại trên sân nhà, giành 10/12 điểm tối đa. Sự gắn kết trong lối chơi cùng khả năng tận dụng lợi thế sân bãi giúp họ được đánh giá cao hơn đối thủ. Trong khi đó, Hà Tĩnh thi đấu thất thường khi xa nhà. Dù hai đội có lực lượng tương đồng, nhưng cán cân vẫn nghiêng nhẹ về phía Hải Phòng nhờ sự ổn định và tinh thần thi đấu rực lửa trước khán giả nhà.

Thể Công Viettel đang bám sát đội dẫn đầu Ninh Bình trên bảng xếp hạng. Ảnh: CCT.

Một cuộc chạm trán bốc lửa khác là cuộc đối đầu giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM). Cả hai đội cùng có 14 điểm, nhưng CAHN nhỉnh hơn về phong độ khi bất bại sau 6 trận (4 thắng, 2 hòa) và còn tạm dẫn đầu bảng E ở đấu trường AFC Champions League Two. Đoàn quân của HLV Mano Polking đang thể hiện sức mạnh đồng đều ở cả ba tuyến, trong khi đội bóng CA TP.HCM đang cho thấy khát vọng tái thiết hình ảnh xưa cũ.

Trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An (6 điểm) đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Thanh Hóa (4 điểm), đội đang chìm sâu trong khủng hoảng và nhiều khả năng thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn sẽ làm tốt điều đó.