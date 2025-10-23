TP.HCM sẽ tổ chức Giải chạy bộ 'Đại đoàn kết dân tộc' lần I, năm 2025 23/10/2025 16:08

(PLO)- TP.HCM sẽ tổ chức Giải chạy bộ “Đại đoàn kết dân tộc” lần I, năm 2025, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có kết luận về chủ trương tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, gắn với kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2025).

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng, trong đó có Giải chạy bộ “Đại đoàn kết dân tộc” lần I, năm 2025, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ tổ chức Giải chạy bộ “Đại đoàn kết dân tộc” lần I, năm 2025, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. (Ảnh minh họa)

Thành ủy giao Đảng ủy UBND TP lãnh đạo UBND TP chỉ đạo các sở, ngành liên quan tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức thành công Giải chạy bộ và các hoạt động kỷ niệm.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy phân công các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Trưởng các sở, ngành tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại các địa phương, bảo đảm không khí phấn khởi, thiết thực và lan tỏa tinh thần đoàn kết.

Đảng ủy các xã, phường, đặc khu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chu đáo Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2025.

Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP được giao chủ trì, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, sở, ngành xây dựng kế hoạch cụ thể; tổ chức các hoạt động thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; hướng dẫn các địa phương tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” vào ngày 18-11-2025.