Bà Trương Thị Bích Hạnh làm Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP.HCM 12/08/2025 10:52

(PLO)- Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Sáng 12-8, Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM về thành lập Đảng bộ MTTQ Việt Nam TP.HCM; quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM về chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, công bố quyết định của Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP.HCM về thành lập và chỉ định nhân sự cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Lãnh đạo TP.HCM trao quyết định thành lập Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (cầm hoa), được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG



Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM gồm 12 thành viên. Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 thành viên.

Trong đó, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy. Ông Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành đoàn, làm Phó Bí thư Đảng ủy.

Ngoài ra còn có ông Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM và ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trao quyết định cho thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm năm thành viên, trong đó ông Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành Đoàn, làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, làm Phó Chủ nhiệm.

Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng công bố thành lập và chỉ định nhân sự các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc.

Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng công bố thành lập và chỉ định nhân sự các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cụ thể, chi bộ Văn phòng, chỉ định ông Nguyễn Quốc Việt, Chánh Văn phòng, làm Bí thư Chi bộ.

Chi bộ Ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, chỉ định bà Lê Thị Hoa, Trưởng Ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, làm Bí thư Chi bộ.

Chi bộ Ban Tổ chức, kiểm tra, chỉ định ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, làm Bí thư Chi bộ.

Chi bộ Ban Dân tộc và Tôn giáo, chỉ định ông Thạch Nghi Xuân, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo, làm Bí thư Chi bộ.

Chi bộ Ban Công tác xã hội, chỉ định bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng Ban Công tác xã hội, làm Bí thư Chi bộ.

Đảng bộ bộ phận Ban Công tác công đoàn, có Bí thư là ông Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.

Chi bộ Ban Công tác nông dân chỉ định ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Hội Nông dân TP, làm bí thư.

Đảng bộ bộ phận Ban Công tác đoàn và thanh thiếu nhi chỉ định ông Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Bí thư Thành Đoàn, làm bí thư.

Đảng bộ bộ phận Ban Công tác phụ nữ, có Bí thư là bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.

Chi bộ Ban Công tác cựu chiến binh đã chỉ định ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP, làm bí thư chi bộ.