TP.HCM: Hiệp thương cử 65 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Bình 20/10/2025 14:25

(PLO)- Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Hiệp Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hiệp thương cử ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường với 65 người.

Ngày 20-10, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Hiệp Bình diễn ra phiên chính thức, với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Nghĩa tình - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

Phường Hiệp Bình có diện tích 16,01 km2, dân số 191.878 người, là một trong những phường đông dân tại TP.HCM.

Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trương Thị Mỹ Hạnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Giữ vững vai trò nòng cốt của MTTQ trong kỷ nguyên mới

Bà Trương Thị Mỹ Hạnh đánh giá, nhiệm kỳ vừa qua, phường Hiệp Bình đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực; qua đó góp phần quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo bà, đây là nền tảng vững chắc để mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội phường Hiệp Bình kế thừa, phát huy trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng nhìn nhận, đại hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ để từ đó mạnh dạn có giải pháp khắc phục. Điều cho thấy tinh thần quyết tâm cao, cùng chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng phường ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trương Thị Mỹ Hạnh đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Hiệp Bình. Ảnh: THANH TUYỀN

Bà Trương Thị Mỹ Hạnh cho rằng nhiệm kỳ 2025-2030 là một nhiệm kỳ đặc biệt, khởi đầu cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới, vì hạnh phúc của nhân dân.

“Đây cũng là nhiệm kỳ mà TP.HCM sau hợp nhất có quy mô rất lớn cả về dân số lẫn quy mô kinh tế, hướng đến xây dựng siêu đô thị có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực. Đồng thời, phải đảm bảo mục tiêu tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp gần dân hơn, phục vụ người dân tốt hơn” - Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhấn mạnh.

Để làm được điều đó, bà Trương Thị Mỹ Hạnh yêu cầu MTTQ phường cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, giữ vững vai trò nòng cốt của lực lượng MTTQ trong khối đại đoàn kết toàn dân, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của mọi tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ tới… Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.

Ra mắt 65 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: THANH TUYỀN

Hiệp thương 65 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

Đại hội cũng đã hiệp thương Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 65 ủy viên.

Cùng đó, hiệp thương Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Bình gồm 5 thành viên. Trong đó, ông Phan Hồng Điệp là Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Bốn phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường gồm ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch Công đoàn phường; bà Nguyễn Hoàng Trúc Loan, Chủ tịch hội LHPN Việt Nam phường; ông Phạm Trần Tấn Phong, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường; ông Trần Văn Mách, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường

Ngoài ra, đại hội cũng hiệp thương cử 5 đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Đại hội cũng thống nhất chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới, bám sát tinh thần nghị quyết đại hội Đảng bộ phường Hiệp Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và những định hướng trọng tâm trong giai đoạn mới triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.