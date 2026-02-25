Cơ hội lập 'đại bản doanh' tại trung tâm khởi nghiệp 17.000m2 giữa lòng TP.HCM 25/02/2026 15:01

Ngày 25-2, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết vừa chính thức ban hành bộ tiêu chí và quy trình xét chọn các tổ chức, cá nhân hỗ trợ khởi nghiệp tham gia sử dụng không gian làm việc tại tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB) tại địa chỉ 123 Trương Định, phường Xuân Hòa.

Trở thành đối tác trong hệ sinh thái khởi nghiệp

Việc này nhằm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năng động, hội nhập quốc tế, quy tụ các nguồn lực chất lượng cao.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo TP gặp gỡ cộng đồng khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo tháng 12-2025. Ảnh: SIHUB

Theo đó, TP.HCM mời gọi các tổ chức ươm tạo, tăng tốc, quỹ đầu tư, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp dẫn dắt, tổ chức trung gian kết nối thị trường - công nghệ, cùng các cá nhân có năng lực chuyên môn, mạng lưới và kinh nghiệm thực tiễn đăng ký tham gia hoạt động tại SIHUB.

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết các đơn vị được xét chọn sẽ được xem xét ký thoả thuận sử dụng không gian làm việc chuyên nghiệp tại trung tâm TP trong thời gian từ 3-5 năm theo cơ chế hợp tác hiện hành. Đồng thời tham gia các chương trình ươm tạo, tăng tốc, kết nối đầu tư trong nước và quốc tế do TP tổ chức hoặc phối hợp triển khai.

Việc đăng ký tham gia xét chọn không chỉ là sử dụng hạ tầng làm việc, mà còn trở thành đối tác trong mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của TP.

“Chúng tôi chú trọng xét chọn dựa trên tiêu chí về mức độ phù hợp với định hướng phát triển hệ sinh thái của TP, kế hoạch hoạt động cụ thể và cam kết đồng hành dài hạn trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp. Việc đặt ra bộ tiêu chí rõ ràng nhằm bảo đảm lựa chọn đúng đối tượng, đúng mục tiêu và sử dụng hiệu quả nguồn lực công phục vụ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo” - đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP cho hay.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, việc xét chọn dựa trên bộ tiêu chí gồm 5 nhóm với tổng điểm 100. Gồm: năng lực pháp lý và pháp nhân, năng lực tài chính và nguồn lực, kinh nghiệm hoạt động; phù hợp chiến lược và cam kết hợp tác, uy tín và tác động cộng đồng.

Hạn chót nhận hồ sơ là 17 giờ ngày 20-3-2026. Các đơn vị quan tâm có thể tìm hiểu chi tiết về bộ tiêu chí và tải biểu mẫu đăng ký tại cổng thông tin điện tử của SIHUB: https://sihub.gov.vn/dang-ky-ho-tro-khoi-nghiep.

Đón tiếp nhiều đoàn lãnh đạo

SIHUB là đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, giữ vai trò đầu mối kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của TP.

Tòa nhà 123 Trương Định với khuôn viên gần 17.000m². Ảnh: MINH HOÀNG

Tòa nhà 123 Trương Định với khuôn viên gần 17.000m² được vận hành theo mô hình gồm hai không gian chính: không gian triển khai các chương trình, hoạt động do nhà nước hỗ trợ và không gian thu hút các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tư nhân trong và ngoài nước cùng đồng hành với nhà nước phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo theo cơ chế hiện hành.

Hiện nay, tầng 6 của tòa nhà đang được bố trí không gian làm việc cho Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Kể từ khi khánh thành và đi vào vận hành vào tháng 8-2025, tòa nhà SIHUB đã đón tiếp nhiều đoàn lãnh đạo Trung ương, TP, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, trường đại học, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tham quan, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, kết nối đầu tư, triển khai chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Trung tâm hiện đang hợp tác chặt chẽ với nhiều đối tác uy tín như Trường Kinh doanh Ivey (Canada), Đại học Leipzig (CHLB Đức), Investment NSW (Úc) và Block 71 (Singapore), Trung tâm Đổi mới Kinh tế Sáng tạo Jeonbuk (JBCCEI – Hàn Quốc)…

Trong năm 2025, SIHUB đã tổ chức hơn 20 chương trình hợp tác quốc tế với hơn 9.500 lượt tham dự và 2.000 phiên kết nối, tiêu biểu là Triển lãm Mega Us Expo quy tụ hơn 200 startup/doanh nghiệp SME và thu hút khoảng 9.000 lượt khách tham quan, hoạt động ký kết hợp tác với kỳ lân công nghệ Canva nhằm tăng cường kết nối tri thức, chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu.