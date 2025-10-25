Brentford – Liverpool: Cần một chiến thắng 25/10/2025 06:09

(PLO)- Hành quân làm khách trên sân Gtech Community của Brentford ở vòng 9 Premier League, Liverpool cần một chiến thắng để lấy lại cảm giác sau chuỗi trận bết bát ở giải đấu này.

Đoàn quân của HLV Arne Slot đang đánh mất phong độ nghiêm trọng khi để thua liên tiếp 4 trận, trong đó có 3 trận ở Ngoại hạng Anh và thua Galatasaray 0-1 ở đấu trường Champions League. Chuỗi 4 thất bại này khiến CĐV Liverpool đứng ngồi không yên khi nhìn các đối thủ kình địch ngày càng bỏ xa đội bóng của mình. Bây giờ, Liverpool cần một chiến thắng trước Brentford ở vòng 9 Premier League

Khởi đầu chuỗi thất bại của Liverpool là trận thua 1-2 trước Crystal Palace ở những phút cuối, tiếp đến là thua 0-1 trước Galatasaray. Chưa dừng lại ở đó, The Kop tiếp tục để thua Chelsea 2-1 và gần nhất là MU với cùng tỷ số.

Từ đội bóng từng bỏ xa Arsenal và Man City trên bảng xếp hạng Premier League, hiện tại Liverpool lại tụt lại phía sau, bị Pháo thủ nới rộng khoảng cách lên 5 điểm, còn Man City hơn 1 điểm.

Isak vẫn chưa thể hiện được nhiều nhưng Liverpool cần một chiến thắng trước Brentford. Ảnh: UEFA

Đội hình của HLV Arne Slot đang có nhiều vấn đề dù đã mang về nhiều bom tấn chất lượng như Florian Wirtz hay Alexander Isak, nhưng đóng góp của hai tân binh này chưa nhiều. Trong chiến thắng 5-1 trước Frankfurt ở lượt trận thứ 3 vòng bảng hồi giữa tuần, Florian Wirtz đóng góp 2 kiến tạo, còn Isak thì mờ nhạt. Ngoài ra, chân sút số 1 của The Kop là Salah đang có phong độ cực thấp, khi anh mới chỉ ghi được 2 bàn sau 8 vòng đấu.

Chiến thắng trước Frankfurt phần nào giúp tinh thần của Liverpool ổn định trở lại. Ở vòng 9 này, đoàn quân HLV Arne Slot sẽ hành quân đến sân Gtech Community của Brentford – một thử thách không đơn giản khi “Bầy ong” đang hồi sinh mạnh mẽ.

Dưới thời tân HLV Keith Andrews, Brentford đang cho thấy sức sống mới. Chiến thắng 2-0 trước West Ham ở vòng 8 đã giúp “Bầy ong” leo lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 10 điểm. Chân sút số 1 của họ, Igor Thiago, đang nằm trong top 3 chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất với 5 bàn.

Với phong độ ổn định, Brentford hoàn toàn tự tin trong cuộc tiếp đón Liverpool trên sân nhà. Một bất ngờ hoàn toàn có thể được HLV Keith Andrews tạo ra trước The Kop.

Thiago đang là chân sút số 1 của Brentford với 5 bàn thắng sau 8 vòng đấu. Ảnh: EPL

Nếu xét về phong độ hiện tại, Brentford nhỉnh hơn Liverpool, nhưng xét về thành tích đối đầu, The Kop lại áp đảo hoàn toàn. Tính trong 5 trận đối đầu gần nhất ở mọi đấu trường, Liverpool toàn thắng. Trận đấu gần nhất trên sân Gtech Community, Liverpool cũng giành chiến thắng 2-0.

Thông tin lực lượng, Brentford không có sự phục vụ của bộ đôi Antoni Milambo và Paris Maghoma do chấn thương. Về phía Liverpool Wataru Endo, Stefan Bajcetic, Alisson Becker và Giovanni Leoni vắng mặt vì chấn thương; khả năng ra sân của Ryan Gravenberch vẫn còn bỏ ngỏ.

Trận đấu giữa Brentford và Liverpool sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 26/10.