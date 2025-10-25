MU - Brighton: Chiến thắng thứ ba liên tiếp 25/10/2025 05:39

MU đang trải qua những ngày tháng thăng hoa trong hai tuần vừa qua, khi Quỷ đỏ giành hai chiến thắng liên tiếp: khởi đầu với trận thắng 2-0 trước Sunderland, tiếp theo là ba điểm kịch tính ngay trên sân Anfield của Liverpool với tỷ số 2-1 ở những phút cuối vòng 8 cuối tuần trước. Bây giờ, MU đặt mục tiêu giành chiến thắng thứ ba liên tiếp khi tiếp đón Brighton trên sân nhà Old Trafford ở vòng 9 Premier League.

Giành 6 điểm ở hai vòng đấu gần nhất, MU leo lên nửa trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Đây là lần đầu tiên sau 11 tháng kể từ khi HLV Amorim được bổ nhiệm mà Quỷ đỏ có hai chiến thắng liên tiếp. Vẫn còn quá sớm để nói MU trở lại quỹ đạo chiến thắng, nhưng nhìn vào tình hình thực tế, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn phía trước.

Lịch thi đấu phần nào ủng hộ MU khi những đối thủ ở các vòng trước tương đối yếu, thậm chí lép vế nếu xét về lực lượng và thành tích như Nottingham, Tottenham hay Everton. Cơ hội tích điểm để chen chân vào top 6 đang rộng mở phía trước; chỉ cần chủ sân Old Trafford biết tận dụng cơ hội thì việc cạnh tranh vào nhóm Big Six hoàn toàn có thể.

Đang đà thăng hoa, MU đặt mục tiêu giành chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Premier League. Ảnh: EPL

Ở vòng 9 này, MU sẽ tiếp đón Brighton trên sân nhà. Trước một đối thủ đang có phong độ không ổn định, cơ hội để Quỷ đỏ tiếp tục mang về 3 điểm là rất lớn.

Về phía đội khách, dù mang về 12 điểm sau 8 vòng đấu và đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng, nhưng nhìn vào thực tế, “Chim mòng biển” đang có phong độ thiếu ổn định từ đầu mùa. Lối chơi tấn công biên dựa vào Mitoma đang dần mất tác dụng khi tiền đạo người Nhật thường thất bại trong các pha tranh chấp.

Hành quân làm khách trên sân Old Trafford ở vòng 9 Premier League là một thử thách lớn cho Brighton, đặc biệt trong giai đoạn MU đang hừng hực khí thế. Một điểm sẽ là mục tiêu khả dĩ cho “Chim mòng biển” ở vòng đấu này.

Brighton đang chờ lịch sử lặp lại khi từng thắng MU 3-1 ngay trên sân Old Trafford. Ảnh: EPL

Tuy nhiên, CĐV Brighton hoàn toàn có thể tin tưởng vào một kết quả tích cực, bởi thành tích đối đầu gần đây đang nghiêng về phía họ. Nếu chỉ tính 5 trận gần nhất ở Premier League khi đụng độ MU, Brighton thắng 4 và thua 1. Trong lần gần nhất làm khách tại Old Trafford, Brighton giành chiến thắng 3-1. Lịch sử có thể lặp lại, và người hâm mộ “Chim mòng biển” có quyền hy vọng vào kịch bản này.

Thông tin lực lượng, MU vắng trung vệ Lisandro Martinez. Trong khi đó Brighton vắng Solly March, Adam Webster và Jack Hinshelwood phải ngồi ngoài vì chấn thương. Trận đấu giữa MU và Brighton sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ 30, ngày 25-10.