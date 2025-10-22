Arsenal “hủy diệt” Atletico Madrid, Man City thắng nhẹ nhàng 22/10/2025 07:39

(PLO)- Arsenal có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Atletico Madrid ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League. Một đại diện khác của Premier League là Man City thắng nhẹ 2-0 trước Villarreal.

Bước vào trận đấu Arsenal đã tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm lợi thế dẫn trước. Ngay phút thứ 4, Eze bất ngờ tung ra cú sút bóng trúng chân hậu vệ Atletico đổi hướng, tiếc là bóng đi trúng xà ngang khung thành ra ngoài.

Phút 19, Eze tiếp tục làm khổ hàng thủ Atletico khi có pha chọc khe thông minh để Bukayo Saka thoát xuống loại bỏ hàng thủ đối phương, tuy nhiên, thủ thành Oblak đã kịp lao ra khép góc nên Saka không thể đưa bóng vào lưới.

Sức nóng trên sân ngày càng lớn, áp lực mà Pháo thủ tạo ra cho Atletico ngày càng nhiều. Phút 36, từ pha phối hợp tấn công nhanh, Bukayo Saka tạt bóng vừa tầm để Martinelli tung cú dứt điểm quyết đoán tung lưới thủ thành Oblak, tiếc là bàn thắng không được công nhận do tiền đạo Arsenal đã rơi vào thế việt vị.

Gyokeres tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp Arsenal giành 3 điểm quan trọng. Ảnh: UEFA

Sang hiệp 2, thế trận có phần khởi sắc hơn cho Atletico nhưng bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa đến. Phút 56, Arsenal được hưởng quả đá phạt trực tiếp, Delan Rice bấm bóng kỹ thuật tìm đến vị trí của Garbiel, trung vệ Arsenal bật cao đánh đầu tung lưới Oblak, 1-0 nghiêng về Arsenal.

Nhận bàn thua bất ngờ, Atletico vùng lên tấn công nhưng không mang lại hiệu quả, thậm chí lưới của đại diện Tây Ban Nha phải rung lên lần 2 sau pha đi bóng dũng mãnh của Skelly. Phút 65, hậu vệ cánh Arsenal đi bóng xộc thẳng vào trung lộ Atletico rồi chuyền bóng vừa tầm để Martinelli cứa lòng chính xác, không cho thủ thành Oblak cơ hội cản phá, tỷ số được nâng lên 2-0 cho Arsenal.

Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Atletico tiếp tục phải nhận bàn thua thứ 3. Phút 67, Arsenal phản công nhanh, Martinelli dốc bóng bên hành lang cánh trái rồi căng ngang để Eze dứt điểm, bóng tìm đến đúng vị trí của Gyokeres, tiền đạo mũi nhọn của Pháo thủ dễ dàng dứt điểm bồi để nâng tỷ số lên 3-0 cho Arsenal.

Phút 71, tiếp tục tình huống cố định mang lại niềm vui cho Arsenal, từ pha đá phạt góc, Garbiel bật cao đánh đầu kiến tạo cho Gyokeres đệm bóng ở cự li gần, ấn định chiến thắng 4-0 cho Arsenal.

Atletico bất lực trước các đợt tấn công của Arsenal. Ảnh: UEFA

Với chiến thắng này Arsenal tiếp tục đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Champions League với 9 điểm sau 3 lượt trận. Một đại diện khác của Ngoại hạng Anh là Man City thắng dễ dàng 2-0 trước Villarreal, bàn thắng được ghi do công của Erling Haaland và Bernardo Silva.

Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác, ĐKVĐ PSG hủy diệt Bayer Leverkusen với tỷ số 7-2, Barcelona nhấn chìm Olympiakos với tỷ số 6-1, Newcastle thắng Benfica 3-0, Inter Milan thắng Union SG 4-0 và Dortmund thắng Copenhagen 4-2.