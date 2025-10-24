Mẹ của Beckham lần đầu tiên gặp Messi, Inter Miami muốn chiêu mộ Neymar 24/10/2025 15:09

(PLO)- Một khoảnh khắc ngọt ngào và đầy cảm xúc đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội khi mẹ của Beckham, bà Sandra Beckham, lần đầu tiên gặp siêu sao Lionel Messi tại trung tâm huấn luyện của CLB Inter Miami.

Cựu danh thủ người Anh không giấu nổi niềm tự hào và xúc động khi chứng kiến cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa mẹ mình và cầu thủ vĩ đại nhất thế giới Lionel Messi, đang khoác áo đội bóng Inter Miami do chính ông đồng sở hữu.

Beckham, 50 tuổi, đã ghi lại toàn bộ khoảnh khắc bằng máy ảnh cá nhân. Trong tấm hình đầu tiên, bà Sandra 76 tuổi bắt tay Messi với nụ cười rạng rỡ, trong khi tấm thứ hai cho thấy cả hai vui vẻ tạo dáng chụp ảnh kỷ niệm. Ngay sau đó, Beckham đã chia sẻ những hình ảnh này lên tài khoản Instagram của mình, nơi anh có hơn 88 triệu người theo dõi, kèm dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: “Khi mẹ gặp Leo lần đầu tiên”.

Bài đăng ngay lập tức nhận được “bão” tương tác từ người hâm mộ và các thành viên trong gia đình Beckham. Romeo - con trai thứ hai của David Beckham - để lại biểu tượng cảm xúc mặt khóc xúc động, còn Victoria Beckham, cựu thành viên nhóm Spice Girls, bình luận bằng hai trái tim đỏ, thể hiện niềm vui và sự tự hào về khoảnh khắc gia đình ấm áp.

Cựu danh thủ Anh David Beckham chụp hình cho mẹ và đàn em Messi. Ảnh: TS.

Dưới phần bình luận, hàng ngàn người hâm mộ đã bày tỏ sự thích thú: “Bức ảnh thật tuyệt! Ghen tị quá!”, “Thật ngọt ngào”, “Giờ chỉ còn thiếu một bức ảnh mẹ anh gặp chính anh nữa thôi!”, hay “Khoảnh khắc thật đáng nhớ.” Một fan khác còn nhận xét: “Lionel Messi thật đặc biệt, ai cũng yêu quý anh ấy, giống như mẹ của anh vậy, David”.

Cuộc gặp gỡ này diễn ra trong bối cảnh tương lai của Lionel Messi tại Inter Miami đang là chủ đề được giới truyền thông chú ý. Hợp đồng hiện tại của siêu sao người Argentina sẽ hết hạn vào cuối năm nay, và nếu không ký gia hạn, anh sẽ trở thành cầu thủ tự do. Tuy nhiên, vào rạng sáng 24-10, hai bên đã đặt bút ký hợp đồng mới. Bản hợp đồng gia hạn với Messi giúp anh tiếp tục gắn bó với đội bóng đến hết năm 2028, cũng là lúc Inter Miami chuyển sang sân vận động mới Miami Freedom Park trị giá 1 tỷ USD, dự kiến khánh thành vào mùa giải 2026.

Đội bóng Mỹ đang lên kế hoạch chiêu mộ Neymar để chơi bóng chung với Messi và Suarez. Ảnh: EPA.

Ngoài ra, đội bóng của Beckham cũng đang lên kế hoạch đưa về một cái tên đình đám khác: Neymar. Cầu thủ người Brazil sắp mãn hạn hợp đồng với Santos, và Inter Miami muốn chiêu mộ anh theo dạng chuyển nhượng tự do để tái hợp bộ ba huyền thoại của Barcelona gồm Messi, Neymar và Luis Suarez. Nếu thương vụ thành công, đây là một cú hích lớn cho MLS, giúp giải đấu tăng sức hút toàn cầu và biến Inter Miami thành tâm điểm của làng bóng đá thế giới.

Trong khi đó, bản thân David Beckham cũng đang bận rộn với những dự án ngoài sân cỏ. Theo báo Anh, cựu đội trưởng đội tuyển Anh đang đàm phán với Liên đoàn bóng đá Anh (FA) để đóng vai trò hỗ trợ công tác chuyên môn và truyền thông cho “Tam Sư” trước thềm World Cup 2026, giải đấu sẽ được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.