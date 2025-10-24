Kỷ lục của Messi bất khả xâm phạm 24/10/2025 13:14

(PLO)- Kỷ lục ghi bàn liên tiếp của Lionel Messi tại La Liga vẫn được xem là một trong những cột mốc vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, và cho đến nay, nó dường như vẫn nằm ngoài tầm với của mọi chân sút, kể cả những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới như Erling Haaland.

Theo trang Planet Football, siêu sao người Argentina đã thiết lập kỷ lục khó tin khi ghi bàn trong 21 trận liên tiếp ở mùa giải 2012-2013, một con số mà ngay cả trong thời đại bóng đá hiện đại đầy khốc liệt, vẫn chưa ai tiệm cận được.

Trong chuỗi trận đáng kinh ngạc đó, Messi ghi tới 33 bàn thắng chỉ sau 21 vòng đấu, trung bình hơn 1,5 bàn mỗi trận. Anh khép lại mùa giải năm ấy với 46 pha lập công tại La Liga, góp phần quan trọng giúp Barcelona cán mốc 100 điểm và giành chức vô địch quốc nội dưới sự dẫn dắt của HLV Tito Vilanova.

Giai đoạn ấy cũng chính là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của El Pulga, khi anh liên tiếp giành 4 Quả bóng vàng từ năm 2009 đến 2012 và lập nên kỷ lục thế giới vô tiền khoáng hậu với 91 bàn thắng chỉ trong năm dương lịch 2012. Cho đến nay, cột mốc đó vẫn được xem là bất khả xâm phạm.

Messi từng ghi bàn trong 21 trận liên tiếp. Ảnh: EPA.

Erling Haaland, chân sút người Na Uy đang khoác áo Manchester City, được nhiều người xem là truyền nhân xứng đáng của những tay săn bàn huyền thoại. Ở tuổi 25, Haaland đã khiến thế giới ngả mũ thán phục khi duy trì hiệu suất ghi bàn đáng sợ: 22 bàn chỉ sau 12 trận gần nhất trong màu áo Man City và đội tuyển quốc gia.

Sở hữu thể hình, tốc độ và khả năng dứt điểm toàn diện, Haaland được kỳ vọng có thể phá vỡ nhiều kỷ lục cá nhân trong tương lai. Tuy nhiên, ngay cả với phong độ hủy diệt ấy, anh vẫn chưa thể chạm đến kỳ tích của Messi.

Tại Premier League, chuỗi ghi bàn dài nhất của Haaland mới chỉ dừng lại ở con số 6 trận, một thành tích ấn tượng nhưng vẫn còn cách rất xa so với chuỗi 21 trận liên tiếp của Messi cách đây hơn một thập kỷ. Giới chuyên môn nhận định rằng, bối cảnh bóng đá ngày nay khiến việc tái lập kỳ tích tương tự trở nên vô cùng khó khăn. Các đội bóng hiện đại có hệ thống phòng ngự chặt chẽ hơn, lịch thi đấu dày đặc buộc các HLV phải xoay tua đội hình liên tục, khiến việc duy trì phong độ đỉnh cao trong suốt một giai đoạn dài gần như là điều không tưởng.

Haaland mơ mộng tái lặp kỳ tích của Messi. Ảnh: EPA.

Điều đáng nói là kỷ lục của Messi không chỉ phản ánh phong độ xuất sắc, mà còn cho thấy sự ổn định, bản lĩnh và khả năng duy trì cảm hứng thi đấu phi thường. Trong chuỗi 21 trận ấy, anh ghi bàn vào lưới mọi đối thủ tại La Liga, từ những đội nhóm đầu như Real Madrid, Atletico Madrid đến các đội đang chiến đấu trụ hạng. Đó là minh chứng cho năng lực toàn diện của một cầu thủ được xem là vĩ đại nhất mọi thời đại.

Dù Haaland vẫn đang trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới và hoàn toàn có thể phá vỡ hàng loạt kỷ lục khác trong tương lai, nhưng cột mốc của Messi vẫn là biểu tượng cho sự hoàn hảo. Nó không phải con số thống kê khô khan, mà cho thấy một giai đoạn huy hoàng trong lịch sử bóng đá, khi một thiên tài người Argentina đã biến mọi sân cỏ thành sân khấu của riêng mình.

13 năm đã trôi qua, nhưng kỷ lục ấy vẫn đứng vững như một tượng đài bất diệt, thách thức mọi thế hệ tiền đạo nối tiếp trong hành trình tìm kiếm sự vĩ đại tương tự.