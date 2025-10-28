Lionel Messi hướng đến World Cup 2026 28/10/2025 10:42

Messi nhận Chiếc giày vàng MLS và khao khát được có mặt tại World Cup 2026. Ảnh: REUTERS

Bên cạnh đó, Messi cũng thừa nhận tuổi tác và thể trạng sẽ quyết định vai trò của anh trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch thế giới của Argentina.

Siêu sao người Argentina vừa gia hạn hợp đồng với CLB Inter Miami (MLS) đến năm 2028, cho thấy anh chưa có ý định giải nghệ, dù sẽ bước sang tuổi 39 vào tháng 6-2026.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News, chủ nhân 8 Quả bóng vàng – Messi khẳng định, sẽ dành thời gian trong năm tới để đánh giá thể trạng trước khi quyết định có dự World Cup diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada hay không.

“Được tham dự một kỳ World Cup luôn là điều phi thường, và tôi rất muốn điều đó. Tôi muốn có mặt ở đó, trong trạng thái tốt nhất, và đóng góp quan trọng cho đội tuyển – nếu tôi được gọi. Tôi sẽ đánh giá từng ngày khi bước vào giai đoạn tiền mùa giải năm sau cùng Inter Miami, để xem liệu mình có thực sự đạt 100% phong độ, có thể hữu ích cho đội tuyển hay không, rồi mới đưa ra quyết định”, Messi chia sẻ tại buổi phỏng vấn được công bố ngày 27-10.

Messi nói thêm: “Tôi thực sự háo hức bởi đó là World Cup. Chúng tôi đang là nhà vô địch, và được trực tiếp bảo vệ danh hiệu đó trên sân là điều tuyệt vời, Bởi được khoác áo đội tuyển luôn là giấc mơ của tôi”.

Messi đã có sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp hơn 20 năm, anh ra mắt CLB Barcelona năm 2004 khi mới 17 tuổi, sau đó thi đấu cho Paris Saint-Germain, rồi gia nhập Inter Miami vào năm 2023.

Messi đeo băng đội trưởng tại World Cup 2022. Ảnh: REUTERS

Sự xuất hiện của anh đã thổi luồng sinh khí mới vào giải bóng đá Mỹ (MLS) trong giai đoạn quan trọng, khi khu vực Bắc Mỹ chuẩn bị đăng cai World Cup 2026.

Dù sở hữu vô số danh hiệu tập thể và cá nhân ở cấp CLB, Messi từng nhiều năm chưa thể chinh phục danh hiệu quốc tế, cho đến khi cùng Argentina vô địch Copa America 2021 và World Cup 2022 tại Qatar, thắng tuyển Pháp 4-2 sau loạt luân lưu cân não.

Nói về chiến thắng tại Qatar, Messi nhấn mạnh: “Đó là giấc mơ của cuộc đời tôi. Cũng đúng là đó là điều duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp, bởi tôi đã may mắn đạt được mọi thứ ở cấp độ cá nhân và cùng Barcelona. Tôi nghĩ đó cũng là giấc mơ của mọi cầu thủ. Khi hỏi họ mơ điều gì, thì câu trả lời luôn là được trở thành nhà vô địch thế giới”.

Tính đến nay, Messi đã ra sân 195 trận và ghi 114 bàn thắng cho đội tuyển Argentina – đều là những kỷ lục quốc gia. Nếu góp mặt tại World Cup 2026, đó sẽ là kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp vĩ đại của siêu sao Messi.