Cunha tiết lộ điều Mbeumo và Sesko nói sau bàn thắng của MU 27/10/2025 13:13

(PLO)- Matheus Cunha tiết lộ chính xác những gì Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko đã nói sau bàn thắng của MU.

Tiền đạo Matheus Cunha ghi bàn đầu tiên trong màu áo MU giúp "quỷ đỏ" có 3 chiến thắng liên tiếp sau khi đánh bại Brighton 4-2 tại Old Trafford ở vòng 9 Premier League. Sau bàn thắng của MU, cầu thủ người Brazil này rất hài lòng với đóng góp của mình.

Tiền đạo Matheus Cunha của Manchester United được khuyên "hãy tận hưởng" sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Quỷ Đỏ trên đường đến chiến thắng trước Brighton tại Ngoại hạng Anh. Tiền đạo người Brazil đã rất nóng lòng muốn ghi bàn trước trận đấu và cảm thấy khó diễn tả thành lời sau khi đạt được giấc mơ lần đầu tiên ghi bàn cho Manchester United.

MU chiêu mộ Cunha từ Wolves vào mùa hè này khi họ chi 200 triệu bảng để tăng cường lực lượng trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, đồng thời bổ sung Benjamin Sesko và Bryan Mbeumo. Các đồng đội của Cunha đã có những màn trình diễn ấn tượng trong mùa giải này, và cầu thủ 26 tuổi này rất háo hức được gia nhập MU cùng họ.

Cunha ghi bàn thắng đầu tiên cho MU. ẢNH: EPA

Cả ba tân binh của MU đều in dấu giày trong chiến thắng trước Brighton, với Cunha ghi 1 bàn, Mbeumo 2 bàn, còn Sesko kiến tạo 1 bàn cho Mbeumo. Các ngôi sao của MU đã ghi bàn tại Old Trafford, giúp đội bóng của Ruben Amorim ngăn chặn cuộc lội ngược dòng muộn màng của Seagulls để giành chiến thắng 4-2 trên sân nhà. Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp của MU sau khi đánh bại Liverpool và Sunderland ở hai trận trước.

Có vẻ như Cunha đã tạo dựng được mối liên kết với các đồng đội trên hàng công, những người rất vui mừng khi anh ghi bàn. Tiền đạo này rất hạnh phúc khi được là một phần của đội bóng đang trở lại đầy mạnh mẽ

"Thật khó để nói điều gì lúc này", Cunha thừa nhận, "Tôi đã nỗ lực rất nhiều vì điều này. Đây là CLB lớn và màn trình diễn này cần phải diễn ra bình thường. Tôi cảm thấy rất vui khi được là một phần của trận đấu này. Bàn thắng đầu tiên của tôi tại Old Trafford, tôi đã mơ ước rất nhiều về điều này nhưng tất nhiên chiến thắng quan trọng hơn nhiều.

Tôi đã nói đùa với Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, tôi nói với họ rằng tôi cần có cảm giác này (ghi bàn), tôi cảm thấy rất háo hức được trở thành một phần của điều này và khi tôi ghi bàn, họ nói "nhìn này, cậu có thể tận hưởng nó rồi đấy". Cả ngày hôm đó, tôi nhận được sự ủng hộ từ các đồng đội, tôi cảm thấy rất vui khi được là một phần của điều này".

HLV Ruben Amorim của MU cũng rất vui mừng khi thấy Cunha ghi bàn, ông tiết lộ màn trình diễn của ngôi sao người Brazil đã mang lại rất nhiều lợi ích cho đội bóng. Vị HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha hết lời khen ngợi những nỗ lực của tuyển thủ Brazil.

Bàn thắng của MU vào lưới Brighton đem lại rất nhiều cảm xúc. ẢNH: EPA

“Tôi nghĩ mọi người đều cảm thấy như vậy kể từ khi đối đầu với Liverpool, Cunha cảm thấy tự tin hơn nếu trận đấu trở nên khó khăn hơn, anh ấy muốn nhận trách nhiệm”, HLV Ruben Amorim của MU phát biểu trong buổi họp báo., "Tôi thực sự thích cách Cunha phòng ngự hôm nay.

Cunha không phải lúc nào cũng bật nhảy. Cậu ấy không bật nhảy rồi lại trở về vị trí mà không có tốc độ phù hợp. Hôm nay, Cunha phòng ngự rất tốt. Và khi Cunha có bóng, tôi không phải lo lắng về cậu ấy. Tôi không lo lắng khi Matheus Cunha có bóng.

Cunha đã phải vật lộn vì không ghi được bàn thắng. Cậu ấy có thể cố gắng trốn tránh, nhưng tôi hiểu là Cunha hi sinh vì lối chơi chung của đội. Cunha thực sự hạnh phúc, nhưng tôi hạnh phúc không chỉ với Cunha. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu rất rõ cách đánh bại một đội bóng rất mạnh".