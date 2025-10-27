El Clasico hỗn loạn và căng thẳng 27/10/2025 12:27

Trận El Clasico hỗn loạn và căng thẳng bùng lên sau khi Pedri bị đuổi khỏi sân ở những phút cuối trận thua 1-2 của Barcelona trước Real Madrid tại Sân vận động Santiago Bernabeu ở vòng 10 La Liga.

Các cầu thủ Barcelona và Real Madrid, vốn đang bị kích động mạnh, đã phải tách nhau ra vào cuối trận El Clasico. Căng thẳng bùng phát giữa hai đội, đặc biệt là sau pha vào bóng quyết liệt của Pedri của Barcelona với Aurelien Tchouameni trong thời gian bù giờ, gây ra một cuộc ẩu đả bên lề sân giữa các cầu thủ dự bị của cả hai đội.

Cầu thủ người Tây Ban Nha Pedri đã nhận thẻ vàng vào cuối hiệp một, và thẻ vàng thứ hai đến vào phút bù giờ thứ 10 sau pha vào bóng muộn khiến Tchouameni phải lăn lộn trên sân. Eder Militao của Real Madrid cũng nhận thẻ vàng một phút sau đó trong vụ ẩu đả. Thủ môn dự bị Andriy Lunin của Real Madrid cũng nhận thẻ vàng, mặc dù anh thậm chí còn không có mặt trên sân.

Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, hai người đồng đội ở tuyển Tây Ban Nha Dani Carvajal (Real Madrid) và Lamine Yamal (Barcelona) đã có một cuộc trao đổi gay gắt với nhau. Marcus Rashford ngượng ngùng nhìn theo trong khi chìa tay để bắt tay người phía trước.

Trận El Clasico hỗn loạn giữa Real Madrid và Barcelona. ẢNH: EPA

Eduardo Camavinga sau đó đã chạy đến để ngăn Yamal theo sau Carvajal, trước khi tiền vệ Marc Casado của Barcelona chạy đến can thiệp. Thibaut Courtois cũng chạy tới cùng lúc để tham gia vào cuộc hỗn chiến, đặt tay lên Yamal trước khi bị Casado đẩy ra.

Frenkie De Jong và Jules Kounde phản ứng lại sự can thiệp của Courtois bằng cách lao vào tấn công một cách giận dữ. Frenkie De Jong bị thủ môn người Bỉ xô đẩy khá mạnh, dẫn đến một cuộc xô đẩy giữa hàng chục cầu thủ của cả hai đội.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha của HLV Xabi Alonso cuối cùng đã giành chiến thắng 2-1 tại Sân vận động Santiago Bernabeu, qua đó nới rộng khoảng cách dẫn đầu La Liga lên năm điểm so với Barca. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Kylian Mbappe, đã đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0 ở giữa hiệp một.

Jude Bellingham chuyền bóng chính xác giúp Mbappe có pha sút bóng tuyệt đẹp ghi bàn. Mbappe trước đó đã có một bàn thắng ngoạn mục bị trọng tài video từ chối vì lỗi việt vị. Rashford sau đó kiến ​​tạo cho Fermin Lopez gỡ hòa 1-1 cho CLB xứ Catalan.

Đội chủ nhà Real Madrid lại vươn lên dẫn trước chỉ sau năm phút khi Bellingham dứt điểm cận thành. Mbappe cũng đưa bóng vào lưới đối phương ngay trước giờ nghỉ, nhưng lại rơi vào thế việt vị.

Real Madrid đã giành chiến thắng 2-1 trước Barcelona. ẢNH: EPA

Bellingham sau đó mang về cho Madrid một quả phạt đền vào đầu hiệp hai sau khi bóng chạm tay Eric Garcia. Tuy nhiên, Wojciech Szczesny đã cản phá thành công cú sút phạt đền của Mbappe, giúp Barcelona tiếp tục cuộc đua. Đến lượt Bellingham bị từ chối bàn thắng vào giữa hiệp hai do lỗi việt vị trong quá trình tấn công, nhưng Real Madrid vẫn giữ được ba điểm quan trọng.

Barcelona sẽ có trận đấu tiếp theo vào Chủ Nhật trên sân nhà tiếp đón Elche ở vòng 11 La Liga, trong khi Real Madrid sẽ tiếp đón Valencia vào Thứ Bảy, ba ngày trước khi đến Anfield để đối đầu với Liverpool tại Champions League.