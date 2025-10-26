Pep Guardiola từ chối yêu cầu của Haaland 26/10/2025 08:55

Liệu Manchester City giờ có phải là đội bóng của Erling Haaland? Có lẽ là không, nhưng Pep Guardiola không muốn để tiền đạo đang bùng nổ của mình nghỉ ngơi, bất chấp mùa giải dài hơi mà anh đang trải qua. Pep Guardiola từ chối yêu cầu của Haaland về việc anh được nghỉ ngơi.

HLV Pep Guardiola của Man City thừa nhận ông "rất tiếc", nhưng ông không thể để Erling Haaland được nghỉ ngơi thêm nữa. Không ai đá chính hay chơi nhiều phút nhất mùa này hơn Haaland ở Man City mùa này. Haaland cũng chỉ nghỉ đúng một phút trong bốn trận ở vòng loại World Cup 2026 của tuyển Na Uy kể từ tháng Sáu.

Nhưng cỗ máy ghi bàn người Na Uy đơn giản là quá quan trọng với Manchester City đến mức HLV Pep Guardiola không thể cho phép anh nghỉ ngơi ở Ngoại hạng Anh hay Champions League. Đêm nghỉ duy nhất của Haaland tại Manchester City cho đến nay là trận thắng Huddersfield ở Carabao Cup.

Nhiều khả năng Haaland sẽ được nghỉ thêm một đêm nữa khi Man City đối đầu với Swansea ở vòng bốn Carabao Cup vào tuần tới. Mùa giải của Haaland bắt đầu vào tháng 6 tại FIFA Club World Cup và nhiều khả năng sẽ kết thúc tại Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè tới, khi Na Uy đang trên đường giành quyền tham dự World Cup 2026 lần đầu tiên sau 28 năm nhờ những bàn thắng của Haaland.

Pep Guardiola từ chối yêu cầu của Haaland. ẢNH: EPA

Nói cho cùng, nhiều khả năng Haaland sẽ chơi hơn 70 trận trong mùa giải này. Nhưng trong khi HLV trưởng đội tuyển quốc gia Na Uy Stale Solbakken muốn Haaland có thêm vài lần nghỉ ngơi trong mùa giải, HLV Pep Guardiola của Man City đơn giản là không thể đưa ra lý do để cho cầu thủ chủ chốt của mình nghỉ ngơi và ông sẽ chỉ làm như vậy nếu chức vô địch được xác định sớm.

"Tôi rất tiếc cho đồng nghiệp Stale Solbakken của tôi ở đội tuyển quốc gia Na Uy, nhưng tôi không nghĩ đến điều đó", HLV Pep Guardiola nói, "Có lẽ đến cuối mùa giải, khi chúng tôi vô địch Ngoại hạng Anh với 10 điểm dẫn trước và 10 trận đấu còn lại, Erling Haaland sẽ được nghỉ ngơi.

Bây giờ, Haaland đã khỏe mạnh, cảm thấy ổn. Có những trận đấu cậu ấy trông có vẻ mệt mỏi và sẽ không ra sân. Chúng tôi đang ở vị thế tốt, Champions League là giải đấu vô cùng quan trọng, những trận đấu chúng tôi đã chơi cho đến nay và hai trận sân nhà tiếp theo sẽ mang lại cho chúng tôi cơ hội rất lớn để kết thúc vòng bảng trong nhóm 8 đội mạnh nhất".

Và Pep Guardiola thừa nhận rằng khi nhìn vào các đối thủ cạnh tranh danh hiệu Premier League, ông không thấy đội của mình có nhiều chỗ cho sai lầm khi Man City phải chiến đấu với Liverpool, Arsenal và rất nhiều CLB Anh khác để hy vọng giành lại vương miện.

"Ở Ngoại hạng Anh, tôi không có cảm giác Arsenal sẽ mất nhiều điểm, đó là sự thật," HLV Pep Guardiola của Man City nói, "Liverpool đã thua vài trận gần đây ở Premier League, nhưng tôi đã thấy họ đối đầu với Manchester United, họ có cơ hội tuyệt vời để giành chiến thắng, tôi nghĩ Liverpool vẫn là một trong những ứng cử viên hàng đầu. Ba hay bốn điểm ở giai đoạn này chẳng là gì cả. Tôi có cảm giác cả hai đội đó đều sẽ mất rất ít điểm và đó là lý do tại sao chúng tôi phải có mặt ở đó".