Danh sách rút gọn 6 tiền vệ mục tiêu của MU 26/10/2025 06:32

MU sẽ tăng cường nỗ lực ký hợp đồng với một tiền vệ mới, bao gồm cả mục tiêu cũ Carlos Baleba. Theo đó, danh sách rút gọn 6 tiền vệ mục tiêu của MU đã được đưa ra.

Manchester United sẽ ưu tiên bổ sung thêm một tiền vệ vào kỳ chuyển nhượng tới, với Carlos Baleba và Conor Gallagher nằm trong số sáu cầu thủ mà đội chủ sân Old Trafford đang cân nhắc chiêu mộ.

Ruben Amorim đã dành phần lớn ngân sách chuyển nhượng mùa hè chi cho hàng công, đồng nghĩa với việc MU thiếu hụt ngân sách để chiêu mộ một cầu thủ ở vị trí tiền vệ. Các lựa chọn của MU ở vị trí này đang bị đặt dấu hỏi, với Casemiro và Bruno Fernandes là hai cầu thủ được ưu tiên sử dụng nhất cho đến thời điểm này của mùa giải.

Nhưng hợp đồng của Casemiro sắp hết hạn, còn đội trưởng Bruno Fernandes vẫn được đồn đoán sẽ ra đi với mức lương hậu hĩnh để đến Saudi Arabia. Trong khi đó, cầu thủ trẻ Kobbie Mainoo vẫn chưa chứng tỏ được năng lực của mình dưới thời Amorim trong bối cảnh có tin đồn anh cũng muốn chia tay "quỷ đỏ" thành Manchester.

Danh sách rút gọn 6 tiền vệ mục tiêu của MU có Baleba. ẢNH: MB MEDIA

Baleba của Brighton được đồn đoán sẽ chuyển đến Old Trafford với mức giá 100 triệu bảng vào mùa hè, nhưng thương vụ này không thành công. Phong độ của Baleba tại đội chủ sân Amex đã sa sút trong mùa giải này, nhưng anh vẫn nằm trong danh sách rút gọn của MU sau khi chơi vô cùng ấn tượng ở mùa giải trước ra mắt Brighton.

Cựu đội trưởng Chelsea Gallagher từng được liên hệ chuyển đến MU theo dạng cho mượn, nhưng Atletico Madrid chỉ quan tâm đến việc bán đứt. Số phút thi đấu của Gallagher đã giảm sút trong mùa giải này và anh sẵn sàng trở lại Anh, nhưng loại hợp đồng trên có thể là một rào cản lớn với MU.

Hai trong số những cầu thủ trẻ thế hệ tiếp theo của đội tuyển Anh cũng nằm trong tầm ngắm của MU. Adam Wharton và Elliot Anderson đều có những bước tiến vượt bậc và được kỳ vọng sẽ góp mặt trong hành trình chinh phục World Cup 2026 của Tam Sư, điều này sẽ giúp giá trị của họ càng tăng cao hơn nữa.

Wharton bị ràng buộc với Crystal Palace đến năm 2029 và chưa hề tỏ ra muốn ra đi, bởi Eagles có thể sẽ đòi một khoản phí khổng lồ nếu anh bị bán. Tình hình tương tự cũng xảy ra với Anderson và Nottingham Forest, bất chấp những khó khăn của họ ở mùa này. Newcastle cũng được cho là muốn Anderson trở lại, người dường như đang tập trung vào bóng đá bất chấp những lời đồn đoán về việc chuyển đến những đội bóng lớn hơn.

Adam Wharton và Elliot Anderson đều nằm trong tầm ngắm của Manchester United. ẢNH: MIRROR/GETTY

Andrey Santos của Chelsea là một mục tiêu đầy tham vọng của MU. Cầu thủ người Brazil này đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán ban đầu giữa MU và Chelsea, cuối cùng dẫn đến việc Alejandro Garnacho chuyển đến Stamford Bridge, theo talkSPORT, nhưng Santos vẫn tiếp tục tỏa sáng tại The Blues.

Santos chơi ở Strasbourg mùa giải trước và đã cân nhắc các lựa chọn của mình vào mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, ưu tiên của Santos là ở lại Chelsea để chứng minh năng lực của mình.

Một cái tên ít được biết đến hơn đang được MU theo dõi là Angelo Stiller của Stuttgart. Cầu thủ quốc tế 24 tuổi người Đức đang để ngỏ khả năng chuyển đến Premier League. Stiller có điều khoản giải phóng hợp đồng khoảng 35 triệu bảng, nhưng Stuttgart có thể trả khoảng 1,5 triệu bảng Anh cho Stiller để xóa điều khoản này khỏi hợp đồng của anh.