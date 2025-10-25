MU phản ứng với Premier League về lịch thi đấu bất lợi 25/10/2025 17:48

(PLO)- MU bày tỏ lo ngại với Premier League về lịch thi đấu bất lợi của họ khi "quỷ đỏ" có rất nhiều trận thi đấu vào giữa tuần trước Giáng sinh.

Manchester United đã bày tỏ lo ngại với Premier League về lịch thi đấu của họ sau khi hai trận đấu nữa trước Giáng sinh được chuyển sang khung giờ đêm thứ Hai (giờ Anh), cùng nhiều trận đấu của "quỷ đỏ" diễn ra vào giữa tuần.

Daily Mail Sport (Anh) đưa tin MU đã liên hệ với Premier League về vấn đề này, với giám đốc điều hành MU Omar Berrada đã trao đổi với người đồng cấp Richard Masters của Premier League. Theo tờ The Athletic (Anh), đơn vị đầu tiên đưa tin, các cuộc đàm phán được cho là mang tính xây dựng.

Trận đấu của MU với Bournemouth trên sân nhà Old Trafford và chuyến làm khách đến Wolves đã được chuyển sang giờ đá chính vào tối thứ Hai (giờ Anh). Chuyến làm khách của West Ham trước MU cũng được xếp vào giữa tuần của Ngoại hạng Anh.

Giải Premier League đã chuyển trận đấu trên sân nhà của MU với Everton vào tháng tới sang thứ Hai, nghĩa là đoàn quân của HLV Ruben Amorim chỉ có một trận đấu vào thứ Bảy tại Old Trafford - gặp Brighton vào hôm nay (25-10) - trong 12 tuần từ ngày 5 tháng 10 đến ngày Giáng sinh.

MU đã phàn nàn với Premier League về lịch thi đấu. ẢNH: CAMERASPORT

Người hâm mộ MU cũng phải đối mặt với chuyến đi khó khăn tới Tottenham vào giờ ăn trưa thứ Bảy ngày 8-11 và tới Crystal Palace vào Chủ Nhật ngày 30-11, với trận đấu tại sân Selhurst Park được lên lịch lúc 12 giờ trưa.

Các nguồn tin cho biết MU thông cảm với người hâm mộ khi cảm thấy họ phải chịu lịch thi đấu bất lợi khiến chi phí tăng cao và các vấn đề hậu cần do các trận đấu diễn ra vào giữa tuần, nhưng MU đã đồng ý sẽ tổ chức nhiều trận đấu hơn vào thứ Hai và thứ Sáu theo thỏa thuận phát sóng mới.

MU là đội duy nhất có ba trận đấu liên tiếp vào giữa tuần tại Premier League trước kỳ nghỉ lễ. Đội của Amorim sẽ đấu với West Ham vào thứ Năm, ngày 4-12, trước khi hành quân đến Wolves vào thứ Hai tuần sau. Bournemouth sau đó sẽ có chuyến hành quân dài đến Old Trafford 10 ngày trước Giáng sinh.

Có khả năng MU sẽ có thêm một trận đấu đêm nữa trước khi năm nay kết thúc vì Premier League vẫn chưa xác nhận lịch thi đấu mùa lễ hội cuối năm. Quỷ đỏ dự kiến ​​sẽ tiếp Newcastle trên sân nhà Old Trafford vào thứ Bảy, ngày 27-12, nhưng trận đấu có thể được chuyển sang trận đấu vào buổi tối ngày Lễ tặng quà.

Việc MU không đủ điều kiện tham dự cúp châu Âu mùa này khiến họ đối mặt với nhiều khả năng phải chơi nhiều trận vào tối thứ hai, vì "quỷ đỏ" không được ưu tiên như các đội phải tham gia 3 cúp châu Âu gồm Champions League, Europa League và Conference League.

Đội bóng của Amorim sẽ tiếp đón Brighton trên sân nhà Old Trafford vào giờ chiều thứ Bảy tuần này (giờ Việt Nam lúc 23 giờ 30 đêm nay 25-10). Sau trận đấu, chỉ còn duy nhất 1 chuyến tàu đưa cổ động viên đội khách trở về nhà.